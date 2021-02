München: Aufatmen in Bayerns Landeshauptstadt! DIESER Wert macht Hoffnung – doch die Sache hat einen Haken

München atmet auf – oder etwa nicht?

Das Coronavirus hält Deutschland und die Welt weiter im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 2,2 Millionen Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Über 104 Millionen Menschen wurden infiziert. In Deutschland gilt bis zum 14. Februar ein verschärfter Lockdown, womöglich wird dieser nochmal verlängert.

Bayern gilt noch immer als Corona-Hotspot, dort gelten sogar Ausgangsbeschränkungen. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten aus der Landeshauptstadt München – die aber auch einen Haken haben...

München: Inzidenzwert macht Hoffnung – doch die Sache hat einen Haken

Denn nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 48,0 und damit erstmals seit Mitte Oktober wieder unter 50! Dieser Schwellenwert ist nach Ansicht vieler Politiker genau DER Wert, bei denen die Gesundheitsämter die Kontakte der Infizierten noch nachverfolgen könnten. Zum Vergleich: Kurz vor Weihnachten lag der bisher höchste Wert in München bei über 300.

Die Fußgängerstraßen in München sind am Abend wie leergefegt. Foto: IMAGO / Sven Simon

Alles gut also im Süden? Nicht ganz. Zwar ist es äußerst erfreulich, dass dort wie auch im Rest der Bundesrepublik die Sieben-Tage-Inzidenz langsam aber sicher sinkt. Doch das ist keine Garantie dafür, dass ab Mitte Februar der Lockdown wieder gelockert werden würde. Das hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (62, SPD) gegenüber der „Bayrischen Rundfunks“ (BR) noch einmal bestätigt.

Oberbürgermeister von München: Vorerst keine Lockerungen!

Trotz der positiven Entwicklung werde es vorerst keine Lockerungen geben, so Reiter. Die gesunkene Inzidenz sei „ein Schritt in Richtung mehr Normalität“. Aber „erst, wenn wir diesen Wert auch in den nächsten sieben Tagen halten, können wir über etwaige Lockerungen überhaupt nachdenken“, so der Oberbürgermeister.

Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München. Foto: IMAGO / Sven Simon

Scheint also, dass die Bürger in München noch einmal die Zähne zusammenbeißen und etwas Geduld haben müssen, ehe der Lockdown wirklich gelockert wird.

