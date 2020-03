München: Anwohner traut seinen Augen nicht, als er DAS im Garten sieht – „Seid ihr völlig...!“

Beim Blick aus dem Fenster traute ein Mann in München seinen Augen kaum.

München. In ganz Deutschland müssen sich die Menschen wegen des Coronavirus einschränken. Während vielen die aktuelle Gefahr bewusst ist, unterschätzen andere die Situation noch immer – das brachte in München einen Mann auf die Palme.

München: Mann macht seinem Ärger Luft

In Bayern gelten bereits strenge Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Ein Mann in München musste aber trotzdem eine Entdeckung machen, die wütend werden lässt.

Als er am Freitag aus dem Fenster schaute, sah er eine Gruppe von mehreren Personen im Garten an einer Bierbank stehen. Seine Beobachtung teilte der Anwohner auf der lokalen App „Jodel“, Kommentar: „Seid ihr eigentlich vollkommen bescheuert?“

Die Jugendlichen kümmern sich wenig um die verordneten Regeln. Foto: Jodel

Die jungen Menschen im Vorgarten spielen offenbar ein Trinkspiel, beachten dabei weder den vorgegebenen Mindestabstand von zwei Metern, noch das generell Verbot von Treffen mit mehr als zwei Personen.

Geteilte Meinungen

Die Jodel-Nutzer regen sich teilweise ebenfalls über die Jugendlichen auf, manche finden aber auch, dass der Fotograf übertreibt:

„Nichts verstanden diese Idioten“

„Polizei rufen“

„Wurde heute auch schon mal angemeckert, weil ich mit meiner WG radln war. Hauptsache erstmal aufregen, ohne die Hintergründe zu kennen.“

Seit Sonntag gilt ein Kontaktverbot in ganz Deutschland. Nur in einigen Bundesländer, wie Bayern und Sachsen, sind die Regeln etwas abgeändert.

