München: Chor probt wegen Corona draußen, doch auch das gibt Ärger

Was tun wenn die Chorproben in geschlossenen Räumen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich sind? Eine einfallsreiche Gesangsdozentin in München entschloss sich den Unterricht ihres Volkshochschulkurses daher in einen Park zu verlegen.

Doch dann gab es plötzlich richtig Ärger!

München: Chor probt wegen Corona draußen

Einmal in der Woche trifft sich der Chor zum proben. Geleitet wird die Gruppe dabei von Gesangslehrerin Hanna Katsenes (33). Nun mussten die Schüler coronabedingt an einen anderen Ort ausweichen. Dafür trafen sie sich nun in einem Park, denn schließlich lässt sich hier der Sicherheitsabstand viel besser einhalten.

Ganz in der Nähe der Münchener Volkshochschule fand Dozentin Hana Katsendes dafür eine geeignete Wiese in der Maximiliansanlage. Letzte Woche startete die erste Probe mit insgesamt acht Teilnehmern.

„Draußen haben wir ausreichend Abstand, außerdem verteilen sich hier die Aerosole besser, die wir beim Singen ausstoßen.“, so die Gesangslehrerin gegenüber der „tz online“.

In der Maximiliansanlage wollte der Chor proben. Foto: imago images / Joko

Doch bereits bei der nächsten Probe wurde der Chor von zwei Parkaufsehern darauf hingewiesen, dass sie dafür eigentlich eine Genehmigung bräuchten. Daher habe sich ein Mitarbeiter der Volkshochschule direkt bei der Bayrischen Schlösser- und Seenverwaltung gemeldet.

München: Proben an der frischen Luft

Das Antwortschreiben war jedoch niederschmetternd! Der Chor bekommt keine Genehmigung, weil die zweistündigen Proben vielen Menschen als „Lärm und als Belästige“ empfunden werden könnten, so die Verwaltung.

Zudem sei es auf den Anlagen nicht gestattet Handel und Gewerbe jeglicher Art zu betreiben, heißt es.

Die Gesangsdozentin musste die Proben wieder in den Räumen der Volkshochschule mit Maske veranstalten.

„Wir wollten nur unseren Teil gegen die Coronapandemie leisten“, erzählt Hana Katsenes. „Und was die Lautstärke angeht: Wir konnten uns gerade noch gegenseitig hören, während die vorbeirasenden Autos uns eher gestört haben.“

Eine gute Nachricht gibt es inzwischen, denn auf Nachfrage der „tz online“ lenkt die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung nun doch noch ein. Nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des Sicherheitsabstands ist die „Nutzung für Übungen von Chören“ vorübergehend erlaubt. Der Chor darf nun also an der frischen Luft proben. (mia)