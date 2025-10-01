Großeinsatz in München: Nachbar brachte Tatmotiv ans Licht

Ein schockierender Fall erschüttert München: Im Stadtteil Lerchenau zündete ein Mann sein Elternhaus an, erschoss seinen Vater und verletzte zwei weitere Personen schwer. Ein offenbar hinterlassener Brief deutet auf einen Familienstreit um das Erbe hin. Die Tat hinterlässt eine Spur der Zerstörung – mit brennenden Autos und Explosionen.

Mitten in München konnten Polizei und Feuerwehr weitere Katastrophen verhindern. Doch der Fall wirft weiterhin viele Fragen auf, auch wegen einer Verbindung zum Oktoberfest.

München unter Schock: Täter zündet Haus und tötet

In der Nacht auf Mittwoch (1. Oktober) brannte ein Wohnhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau. Mehrere Autos wurden angezündet, und Explosionen erschütterten die Nachbarschaft. Die Feuerwehr erhielt gegen 4.40 Uhr den Alarm.

Laut Polizei erschoss der Täter seinen 90-jährigen Vater, verletzte seine Mutter und eine 21-Jährige, und setzte das Familienhaus in Brand. Kurz darauf fand man ihn tot am Lerchenauer See. Er soll sich selbst das Leben genommen haben.

München in Alarm: Polizei und Bombenentschärfer im Einsatz

Nach der Tat entdeckten Einsatzkräfte in dem brennenden Wohnhaus Handgranaten mit Stolperdraht. Die Polizei vermutete zudem eine Sprengfalle im Rucksack des Täters. Die Bombenentschärfung dauert weiter an.

Das SEK Südbayern durchsuchte um 11.52 Uhr die Wohnung des Mannes im Landkreis Starnberg. Um Gefahren auszuschließen, wurde das Areal zuvor auf weitere Sprengfallen abgesichert und weiträumig abgesperrt.

München: Bekennerschreiben verbindet Tat mit Oktoberfest

Bei dem Täter fand die Polizei ein Bekennerschreiben, das auf das Oktoberfest Bezug nimmt. Die Sicherheitskräfte reagierten umgehend: Der Start des Volksfestes wurde aus Sicherheitsgründen auf den Nachmittag verschoben. Gegenstände und Hinweise aus der Wohnung des Täters bleiben Gegenstand weiterer Ermittlungen.

München steht unter Schock, während Polizei und Behörden Zusammenhänge klären. Der Fall verdeutlicht erneut die Gefahren ungeahnter Eskalationen und fordert verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ein.