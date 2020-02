München: Rollstuhlfahrerin sieht zwei Schüler – was sie dann macht, ist asozial

Die Polizei in München hatte auch am Dienstag wieder einiges zu tun. Vor allem ein Fall dürfte den Beamten in Erinnerung bleiben.

In den frühen Abendstunden befanden sich zwei minderjährige Schüler in der Nähe der U-Bahn-Station „Kieferngarten“ im Münchner Stadtteil Freimann. Den beiden kam eine Rollstuhlfahrerin entgegen. Die Frau war nicht alleine, ein Mann begleitete sie. Doch plötzlich lief die zufällige Begegnung in München aus dem Ruder.

München: Rollstuhlfahrerin rastet aus und beschimpft Kinder

Aus heiterem Himmel fing die Rollstuhlfahrerin an, die beiden Schüler rassistisch zu beleidigen. Als sich einer der Jugendlichen zur Wehr setzte, nachfragen wollte, zückte der Mann ein geöffnetes Taschenmesser.

Die Schüler reagierten sofort und alarmierten sowohl ihre Eltern als auch die Polizei. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt nun.

So wird die Rollstuhlfahrerin beschrieben:

Circa 70 Jahre alt

Korpulente Statur

Sprach Hochdeutsch

Trug ein dunkles Oberteil und eine Decke

Für die Beamten in München nicht das einzige staatsschutzrelevante Delikt. Bereits Ende Januar ereignete sich ein vergleichbarer Fall. Ein bislang unbekannter Mann klingelte spätabends bei einem 51-Jährigen, wollte angeblich eine Umfrage durchführen. Doch dabei blieb es nicht - plötzlich sprudelten nationalsozialistische Parolen aus ihm raus.

