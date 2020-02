München: Frau spricht Lamborghini-Fahrer an – und blamiert sich bis auf die Knochen

München. In München (Bayern) trat eine Mutter in ein riesiges Fettnäpfchen. Denn als sie einen Lamborghini entdeckte, der auf einem Gehweg parkte, spricht sie den Fahrer an und blamiert sich völlig. So soll es laut dem Portal „Jodel“ in München passiert sein. Bei Facebook sammelte die Geschichte bereits über 6000 Gefällt mir-Angaben.

In dem Beitrag schreibt ein Nutzer: „Auf dem Gehweg parkt ein Lamborghini. Meine Mutter geht hin und meint zum Fahrer: 'Also, bisschen laut ist der ja schon, finden Sie nicht? Aber an sich ein hübsches Auto'.“

Gut, so eine Luxus-Karre mit einem Anschaffungswert von mindestens 178.500 Euro sollte auch ein ordentliches Sound-System im Gepäck haben. Das scheint der Mutter aus München aber nicht bewusst zu sein.

München: Mutter verwechselt Lamborghini mit DIESEM Auto

Sie fragt den Fahrer: „Was ist das? Ein Nissan?“ Weiter schreibt der Verfasser: „Der Blick des Fahrers war der Hammer.“ Mit dieser Frage blamiert sich die Mutter aus München nicht nur bei ihrem Kind, sondern auch im Netz. Zum Vergleich: Ein Nissan Qashqai kostet neu etwa 20.000 Euro.

Über 500 Facebook-Nutzer reagieren auf die peinliche Frage. Machen sich über die eindeutige Nicht-Auto-Kennerin aus München lustig.

Eine Mutter aus München verwechselte einen Nissan Qashqai mit einem Lamborghini. Foto: Imago Images / Pixsell

Hier einige Kommentare:

„Opel Astra, Aston Martin – ich persönlich sehe da bis heute keinen Unterschied.“

„Diss des Jahrtausends!“

„Kein Problem. Juckt den Fahrer wohl nicht. Denn das Auto kostet wahrscheinlich so viel wie ihr Haus. Wenn's abbezahlt wäre.“

München: Protz-Karren sorgen hier oft für Ärger

Einige Nutzer outen sich aber ebenfalls als unerfahrene Auto-Kenner. So schreibt ein Nutzer: „Ich auf einer Automesse.“ Zum Geburtstag gibt es dann wohl ein Auto-Quartett.

Vor allem auf Münchens Flaniermeile, der Maximilianstraße, sorgen Luxus-Autos immer wieder für Ärger bei den Anwohnern. >> Hier mehr dazu lesen.