München: Autofahrer rast in Menschengruppe – Jugendlicher (†14) tot

München: Ein Mann raste in eine Menschenmenge. Ein Jugendlicher starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Schreckliche Szenen in der Nacht zu Samstag in München. Zwischen 23.30 Uhr und 24 Uhr raste ein Autofahrer in eine Gruppe Jugendlicher.

Zwei Menschen wurden bei dem furchtbaren Unfall an der Aindorferstraße im Stadtteil München-Laim verletzt. Wie die Polizei gegenüber der „TZ“ bestätigte, sei der Mann als Geisterfahrer in Richtung Süden unterwegs gewesen sein, als eine Gruppe Jugendlicher seinen Weg kreuzte.

Mindestens einer der jungen Menschen sei von dem Wagen erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden. Zwei unbeteiligte Autos konnten dem Unfallfahrer gerade noch ausweichen.

Update 15.14 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist eines der Opfer, ein 14-Jähriger, tot. Es starb im Krankenhaus gegen 0.14 Uhr.

Wie die „TZ“ berichtet, floh der 34-jährige Fahrer mit seinem BMW vom Unfallort, sprang dann aus seinem Auto und trat die weitere Flucht zu Fuß an. Rund 40 Polizisten waren an der sofortigen Fahndung nach dem Mann beteiligt.

Der Mann konnte jedoch noch in der Nacht von der Polizei gefasst werden, so ein Sprecher der Polizei zu dem Onlineportal. Er hatte sich rund zwei Kilometer vom Unfallort entfernt befunden, war auch verletzt. Der Zusammenstoß mit den Jugendlichen sei so heftig gewesen, dass das Auto schwer beschädigt gewesen sei: Unter anderem wurden das Kennzeichen, der Außenspiegel und weitere Teile des Autos abgerissen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, warum der Mann als Geisterfahrer unterwegs war, ob er alkoholisiert war oder unter Drogen stand, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. (göt)