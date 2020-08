München: Anwohner meckert über Polizeihubschrauber – jetzt wird er zum Netz-Gespött

München. Am späten Donnerstagabend kam es zu einem großen Polizeieinsatz in München, nachdem gegen 23 Uhr ein Notruf eingegangen war. Eine Frau befand sich möglicherweise in Gefahr. Die Polizei eilte daraufhin mit mehreren Streifen an den Einsatzort und setzte auch einen Polizeihubschrauber ein.

Der Hubschrauber flog zunächst länger über die Innenstadt von München, bevor er die junge Frau schließlich auf dem Dach des Krankenhauses finden konnte. Anschließend meckerte ein Anwohner über den Lärm des Hubschraubers. Jetzt wird er zum Netz-Gespött.

+++ München: Chor probt wegen Corona draußen, doch auch das gibt Ärger +++

München: Anwohner meckert über Einsatz von Polizeihubschrauber

Eine Frau sollte sich auf einem Gerüst am Krankenhaus Schwabing aufhalten und möglicherweise in ernsthafter Gefahr befinden. Weil die Situation zunächst unklar war, flog ein Polizeihubschrauber länger über die Innenstadt von München.

Die 19-Jährige konnte schließlich gesichert und unverletzt vom Dach gebracht werden. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Münchnerin dann zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mitteilte.

---------------------------------

Mehr News aus München:

München Zoo: Ehe-Streit bei den Kranichen – „Das ist ja wohl ein schlechter Scherz“

McDonalds in München: Krasse Änderung! Kunden können jetzt auch tatsächlich ...

München Zoo: Besucher sehen Polarfuchs im Sommer – und stellen sich DIESE beunruhigende Frage

---------------------------------

Für Aufregung sorgte schließlich ein Anwohner, der sich durch das Geräusch des Hubschraubers in seinem Schlaf gestört gefühlt hatte. Er schrieb noch in der Nacht auf Twitter: „Endlich ist er weg, der Flugschüler der Polizei München mit seinem Hubschrauber. Ich hoffe, morgen einen sehr triftigen Grund für eine Stunde nächtliche Ruhestörung zu erfahren.“

Mann aus München wird zum Netz-Gespött

München: Das Gemecker des Anwohners kam bei der Polizei gar nicht gut an. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Am Freitagmorgen setzte es dann von der Polizei München den triftigen Grund. Die Antwort hatte es in sich: „Bitte entschuldigen Sie vielmals, dass wir beim Schutz eines Menschenlebens nicht auf Ihren wohlverdienten Schönheitsschlaf Rücksicht genommen haben.“ Am Freitagnachmittag (18 Uhr) hatte der Tweet der Polizei bereits 3.200 Likes.

Endlich ist er weg, der Flugschüler der @PolizeiMuenchen mit seinem #Hubschrauber. Hoffe, morgen einen sehr triftigen Grund für eine Stunde nächtliche Ruhestörung zu erfahren. #Muenchen #München — Sundro Ganser (@sundrio) August 27, 2020

Denn viele Twitter-Nutzer konnten den Ärger des Anwohners nicht verstehen und schrieben zum Beispiel:

„Wir können uns leider nicht um Ihren Notruf kümmern, die Kollegen schreiben noch eine Begründung für den Einsatz letzte Nacht, die so ein Typ im Internet angefordert hat.“

„Einfach aufs Land ziehen, da ist's ruhiger.“

„Naja, wenn man den Piloten schon als Flugschüler diffamiert, einfach nur weil man den Hintergrund des Einsatzes nicht kennt - dann darf man sich auch nicht über eine Ehrenrunde für die erfolgreich absolvierte Flugstunde wundern.“

„Menschen wie Sie beschweren sich auch, wenn Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei mit Blaulicht und Martinshorn fährt. Denken Sie immer daran, diesen Menschen würde in der Nacht auch was Besseres einfallen, als zum Einsatz zu fahren.“

+++ Corona-Demo in Berlin: Gericht fällt Urteil, das alles verändert ++ Polizei geht drastischen Schritt +++

Dem Anwohner dürfte bei den Reaktionen wohl die Spucke im Mund wegbleiben. Sein Gemeckere dürfte er wohl bereuen.