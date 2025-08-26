Todesfahrer nach Anschlag in München angeklagt – „Übersteigerte religiöse Motivation“

Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen Autofahrer Anklage erhoben, der im Februar 2025 in München in eine Gruppe Demonstranten fuhr (wir berichteten). Dem Mann werden zweifacher Mord, versuchter Mord in 44 Fällen, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

„Der Angeschuldigte beging die Tat aus einer übersteigerten religiösen Motivation heraus“, teilte die Behörde mit. „Er wähnte sich verpflichtet, als Reaktion auf das Leid von Muslimen in islamisch geprägten Ländern willkürlich ausgewählte Personen in Deutschland angreifen und töten zu müssen.“ Die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv aus.

Anschlag in München: Religiöse Motive im Fokus

Die Tat ereignete sich am 13. Februar in München bei einer Verdi-Demonstration. Der damals 24-jährige Afghane verletzte zahlreiche Menschen. Wenige Tage später starben eine 37-jährige Frau und ihre zweijährige Tochter an den schweren Verletzungen. Insgesamt erlitten 44 weitere Menschen teils lebensgefährliche Verletzungen.

„Es besteht der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen ist“, erklärte die Bundesanwaltschaft. Zudem sehe die Behörde die innere Sicherheit Deutschlands durch die Tat beeinträchtigt. Wegen der Bedeutung des Falles übernahm sie die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft München.

Angeklagter weiter in U-Haft

Die Entscheidung über die Zulassung der Anklage liegt nun beim Oberlandesgericht München. Falls die Anklage zugelassen wird, werden anschließend die Termine für den Prozess angesetzt. Der Angeklagte bleibt weiterhin in Untersuchungshaft.

Auch die Staatsanwaltschaft München sieht islamistische Hintergründe. Der Mann habe „Allahu Akbar“ gerufen, nach der Tat gebetet und in Vernehmungen eingeräumt, absichtlich gehandelt zu haben. Hinweise auf Verbindungen zu Netzwerken wie der Terrororganisation IS oder anderen Beteiligten fanden die Ermittler jedoch nicht. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.