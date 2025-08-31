Dreist oder ahnungslos? Dieser Fehler an der Mülltonne kann für Bürger ziemlich teuer werden!

Mülltonnen im Privatgebrauch sind entweder Eigentum ihres Nutzers oder von der Stadt zur Verfügung gestellt. Doch auch bei gemieteten Tonnen genießen die jeweiligen Nutzer Schutz als Besitzer. Sie dürfen diese Tonnen allein verwenden und können rechtliche Schritte einleiten, wenn Dritte unerlaubt eingreifen oder sie in ihrem Gebrauch stören.

Bußgeld bei illegaler Müllentsorgung

Das wilde Entsorgen von Abfall in fremden Tonnen gilt rechtlich als Besitzstörung. Nach BGB § 862 haben Besitzer das Recht, eine Beseitigung zu verlangen und sich gegen künftige Störungen juristisch zu wehren. Wer sich über diese Regelung hinwegsetzt, muss mit Konsequenzen rechnen, bei wiederholtem Fehlverhalten sogar mit empfindlichen Bußgeldern.

Für Eigentümer – beispielsweise bei privat gekauften Mülltonnen – bietet das Gesetz laut BGB § 1004 ebenfalls Schutz. Werden Eigentumsrechte verletzt, können auch sie auf Unterlassung und Beseitigung pochen. Geschieht dies nicht, drohen Sanktionen wie Schadensersatzansprüche oder hohe Bußgelder. Der Schutz des Eigentums wird hierbei besonders ernst genommen.

Wiederholung führt zu härteren Bußgeldern

Wer Tonnen eines anderen mehrfach missbraucht, muss mit verschärften Strafen rechnen, wie „Chip“ berichtet. Ein Fall von 2011 reicht als abschreckendes Beispiel: Ein Mann legte Müll auf das Grundstück seines Nachbarn ab. Danach wurde er zur Unterlassung verurteilt. Bei Zuwiderhandlung hätte ihm eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder sogar eine Haftstrafe drohen können.

