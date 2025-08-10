Müller mit großer Neuerung! Das erwartet Kunden jetzt

Die Drogeriekette Müller hat einige Änderungen verkündet, die Kunden schon bald im Laden spüren werden. Sowohl Sortiment als auch Konzept sind von der grundlegenden Umstellung betroffen.

Eine neue „Gesundheitswelt“ mit neuen Produkten und ein KI-Tool mitten im Laden: Die geplanten Umstellungen bei der Drogeriekette Müller haben es in sich. Das hat es mit der Neuerung auf sich und hier taucht sie als Erstes auf.

Müller: Das wird sich verändern

Zunächst möchte der Handelskonzern mit „Müllers Gesundheitswelt“ einen neuen Bereich öffnen, in dem Produkte und Services zu Gesundheit, Wohlbefinden und ganzheitliche Lebensführung miteinander vereint werden. In der Gesundheitswelt können Kunden bald Produkte zu Themen wie Apothekenkosmetik, Naturheilkunde, Functional Food oder Nahrungsergänzungsmittel erwerben. Die Filialen werden also um einen ganz neuen Bereich erweitert. Und das auf bis zu 120 Quadratmeter, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Erweiterung des Sortiments ist außerdem nicht alles, was der neue Gesundheitsbereich bei Müller zu bieten haben wird. Denn zusätzlich plant das Unternehmen den Einsatz eines neuen KI-Werkzeugs. Das KI-basierte Beratungstool „RetailFlow“ soll Kunden per interaktivem Chat am Infoterminal oder über das eigene Smartphone bei der Auswahl von rezeptfreien Produkten beraten.

„Wir setzen damit neue Maßstäbe für digitale Beratung am POS – ohne dabei auf die persönliche Ansprache durch unser Fachpersonal zu verzichten“, erklärt Elke Menold, Mitglied der Geschäftsleitung bei Müller. Angekündigt sind außerdem Beratungstische, Touch-Displays, LED-Elemente sowie gemütliche Sitzgelegenheiten.

+++Kunden von Sparkasse, Postbank & Co. setzen ihr Geld aufs falsche Pferd – „Keine gute Idee“+++

Hier merken Kunden die Umstellung zuerst

Schon im Sommer 2025 soll das Pilotprojekt in den ersten Filialen Fuß fassen. Für den Start angepeilt sind Müller-Filialen in Augsburg, Freiburg und Lörrach. Auch weitere Standorte – sogar im Ausland – sollen im Nachhinein folgen.

Mehr Nachrichten:

Die „Lebensmittel Zeitung“ sieht die kommenden Veränderungen bei Müller als klare Strategie, sich vom Image einer klassischen Drogerie zu entfernen. Die Umstellungen sind ein Schritt in Richtung Hybridunternehmen mit einem vielfältigen Sortiment, das von den klassischen Drogerie-Produkten über Schreibwaren bis hin zu Haushaltsartikeln oder Gesundheit reicht.