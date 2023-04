Mülheim: Mann klaut Handy aus Rettungswagen – dann macht er einen dummen Fehler

Unerhörte Aktion in Mülheim am Freitagmorgen (14. April). Gegen 6.30 Uhr parkte ein Rettungssanitäter (20) mit seinem Rettungswagen am Eingang des Evangelischen Krankenhauses in der Wertgasse in Mülheim. Für kurze Zeit verließ der 20-Jährige den Einsatzwagen.

Als der junge Sanitäter zurückkehrte, traute er seinen Augen kaum. Jemand hatte sein Smartphone aus dem Inneren des Fahrzeugs geklaut. Entrüstet verständigte das Opfer des Diebstahls die Polizei. Weil der Dieb einen dummen Fehler machte, hatten die Beamten am Ende leichtes Spiel.

Mülheim: Dreister Diebstahl am Krankenhaus

Egal ob Smartphone oder Geldbeutel. Im Falle des Verlusts drohen den Opfern häufig nicht nur nervige Behördengänge. Auch persönliche Daten oder Andenken wie Fotos sind möglicherweise für immer verschwunden.

Grundsätzlich ist jeder Diebstahl zu verurteilen. Doch in diesem Fall agierte der Dieb besonders dreist. Schließlich handelte es sich bei dem Opfer um einen Mann, der im Dienst der Allgemeinheit unterwegs war. Doch statt sich weiter um hilfsbedürftige Menschen kümmern zu können, musste der Rettungssanitäter sich mit dem fiesen Diebstahl herumschlagen.

Dieb in Mülheim leistet sich dummen Fehler

Die gute Nachricht: Der Dieb wusste offenbar nicht, dass das gestohlene Smartphone mit einem GPS-Sender ausgestattet ist. Der Rettungssanitäter konnte sein Handy im Bereich der Straße Kirchbergs Höhe orten. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei machte sich das Diebstahlopfer auf den Weg.

Tatsächlich konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter (68) in einem Keller in der Gracht finden. Das gestohlene Smartphone fanden die Beamten in der Jacke des Senioren. Die Polizei nahm den Mann mit auf die Wache in Mülheim. Dort wurden seine Personalien aufgenommen. Der 68-Jährige muss nun mit einem Verfahren wegen Diebstahls rechnen.