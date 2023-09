Movie Park: „Wirklich bodenlos“ –Preise für Halloween-Festival irritieren – Freizeitpark reagiert

Seit Wochen gibt es unter Movie-Park-Fans kaum ein anderes Thema mehr. Wann endlich können Tickets für die Horrorhäuser (Maze) beim alljährlichen Halloween-Festival des Bottroper Freizeitparks gebucht werden? Seit dieser Woche hat das Warten ein Ende.

Denn der Movie Park hat die Ticketbörse eröffnet. Besucher können damit endlich die Attraktionen für ihren geplanten Halloween-Besuch im Movie Park buchen – dachten zumindest alle. Denn unter dem gewaltigen Ticket-Ansturm machten die Server des Freizeitparks die Grätsche. Besucher rätselten außerdem über die Preis-Politik.

Movie Park: Besucher schimpfen über Preise

Grundsätzlich muss der Movie Park immer wieder Kritik dafür einstecken, dass die Horrorhäuser zusätzlichen Eintritt kosten. Die Meinungen darüber gehen auch in diesem Jahr in den Sozialen Medien weit auseinander. Die einen empfinden die Preise von 5 bis 15 Euro pro Maze als „unmöglich“ und „heftig“.

Andere verweisen wiederum auf den erhöhten Aufwand des Freizeitparks: „Die (Preise) sind genauso wie letztes Jahr und völlig angemessen für das, was dort geboten wird“, findet eine und ergänzt: „Wenn man sich nur Hell House ansieht, das ist einfach nur mega.“ Andere verweisen darauf, dass die Horrorhäuser ein optionales Angebot sind und mit dem Tagesticket ein Großteil der regulären Attraktionen ohne Aufpreis besucht werden können. Ein Detail sollte jedoch alle verwundern.

Preis-Unterschiede irritieren Besucher

So wollte eine Besucherin am Mittwoch (13. September) Tickets für das neue Maze „Final Stop“ buchen. Dabei seien ihr nach eigener Aussage über verschiedene Geräte unterschiedliche Preise angezeigt worden. Über das Smartphone seien es 8 Euro und über den Desktop 12 Euro gewesen. Ihr Fazit: „Also das ist ja wirklich bodenlos!“

Auf Nachfrage von DER WESTEN versicherte eine Sprecherin des Movie Parks jedoch, dass für eine Maze am selben Tag nicht unterschiedlich viel verlangt würde. Stattdessen stecke hinter den angezeigten Preisen offenbar ein technischer Fehler: „Je nachdem, wann und mit welchem Gerät/Browser unsere Seite das letzte Mal besucht wurde, kann es sein, dass ein ‚alter‘ Preis noch im Zwischenspeicher (Cache) hinterlegt ist und daher in der ersten Übersicht noch angezeigt wird“, so die Movie-Park-Sprecherin. Der Preis würde sich in der Regel nach einer gewissen Zeit automatisch aktualisieren. „Sobald man den Artikel aber in den Warenkorb legt, wird auch immer der korrekte Preis vor dem Kauf angezeigt.“