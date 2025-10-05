Große Sorge am Mount Everest – 1.000 Menschen von Schneesturm eingeschlossen

Ein lawinenartiger Wintereinbruch sorgt für Chaos am Mount Everest. Nahe der Grenze zu Nepal sitzen fast 1.000 Personen fest. Der heftigste Schneesturm der letzten Jahre hat Zelte verschüttet und Sichtweiten auf unter einen Meter reduziert, wie chinesische Staatsmedien berichten. Selbst erfahrene Bergretter stoßen an ihre Grenzen.

Am Freitagabend begann der Schneesturm, der das Everest-Gebiet in eine unwirtliche „weiße Hölle“ verwandelte. Meterhoher Schnee blockiert Lagerplätze in über 4.900 Metern Höhe. Rettungsteams kämpfen seit Sonntag, verstärkt durch Dorfbewohner. Doch die Bedingungen sind extrem: Tiefschnee und unterbrochene Signale erschweren die Hilfe.

Sperrung nach Schneesturm-Katastrophe

Wegen der harten Bedingungen schlossen die Behörden das Mount-Everest-Gebiet am Samstagabend für Besucher, berichtet unter anderem „Bild„. Bislang konnten einige Touristen aus der Gefahrenzone evakuiert werden. Für viele jedoch bleibt die Situation angespannt. Besonders kritisch ist der vollständig verschneite Abschnitt am Ula-Pass, der Rettungseinsätze stark verlangsamt.

Die Naturgewalten verschonen auch das Nachbarland Nepal nicht: Dort trafen seit Freitag Sturzfluten und Regenstürme mehrere Regionen. Mindestens 47 Menschen kamen ums Leben. Der Mount Everest selbst bleibt aufgrund seiner Höhe jedoch einer der gefährlichsten Orte, besonders bei plötzlichen Wetterumschwüngen wie diesem Schneesturm.

Mount Everest: Bergretter kämpfen gegen die Zeit

Auf tibetischer Seite sorgen Hunderte Helfer für geräumte Wege. Bergführer, Rettungsteams und Dorfbewohner setzen alles daran, Eingeschlossene zu erreichen. Doch die Schneemassen verhindern schnelle Lösungen. Stellenweise bleibt nur der mühsame Weg durch Meter hohen Schnee zur Rettung.

Wann sich die Lage am Mount Everest entspannt, bleibt unklar. Einige Wetterberichte warnen bereits vor weiteren Schneefällen. Der stärkste Schneesturm seit Jahren hat nicht nur das Leben zahlloser Menschen gefährdet, sondern auch die Kräfte der Hilfsteams auf eine harte Probe gestellt.