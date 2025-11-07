Verdächtige im Mordfall Fabian (†8) festgenommen – wie es jetzt weitergeht

Im Mordfall um den achtjährigen Fabian gibt es nach Wochen des Schreckens nun eine neue Entwicklung: Eine Frau sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack bestätigte, dass sich die Verdächtige bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert habe.

Die Identität der Frau und mögliche Motive bleiben weiterhin ein Rätsel. Doch wie geht es jetzt weiter?

Durchsuchungen und Festnahme im Fall Fabian

Die Polizei hatte am Donnerstag mehrere Orte im Landkreis Rostock und Umgebung durchsucht. Dabei beschlagnahmten Einsatzkräfte unter anderem Fahrzeuge und persönliche Gegenstände wie Sportschuhe in Plastiktüten. Ziel war es, Beweise zu sichern und Zeugenaussagen zu überprüfen. Die Ermittler nahmen die Verdächtige im Anschluss an die Aktion fest und führten sie einem Richter vor.

+++Neue Spur im Fall Fabian (†8): Polizei nimmt Tatverdächtige fest+++

Die Tragödie um den achtjährigen Fabian erschütterte die ganze Region. Er verschwand am 10. Oktober aus seinem Zuhause in Güstrow, nachdem er laut seiner Mutter krankheitsbedingt nicht zur Schule gegangen war. Am Abend meldete sie ihn als vermisst. Vier Tage später entdeckte eine Frau bei Klein Upahl die verbrannte Leiche des Jungen.

Neue Hinweise im Fall Fabian

Die Polizei geht davon aus, dass Fabian nicht am Fundort getötet wurde. Spuren sollen durch das Anzünden seiner Leiche verschleiert worden sein. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die am Tag des Verschwindens des Jungen, zwischen 11 und 15 Uhr, rund um Klein Upahl unterwegs waren. Durch die Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ am Mittwochabend gingen über 30 neue Hinweise ein.

Fabians Tod bewegt viele Menschen. Vor wenigen Tagen kamen Hunderte Trauernde in die Güstrower Marienkirche, um gemeinsam Abschied zu nehmen. Pastor Jens-Peter Schulz erklärte dazu: „Uns bewegt alle die Frage nach dem Warum. Diese Frage stellen wir alle gemeinsam vor Gott.“ Auch Fabians Familie sucht Trost in ihrer Gemeinde.

Mehr Themen:

Die Ermittlungen im Fall Fabian dauern an. Details zur mutmaßlichen Täterin und ihrer Beziehung zu Fabian bleiben vorerst aus Rücksicht auf die Privatsphäre unklar. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Festnahme am Donnerstag und der TV-Sendung entwickelt sich als höchst unwahrscheinlich. (mit dpa)