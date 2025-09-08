Totale Mondfinsternis über Deutschland – wann gibt es den nächsten „Blutmond“?

Nicht nur für Romantiker bot sich am Sonntag (7. September) am nächtlichen Himmel ein faszinierendes Naturereignis. Am Abend gab es über Deutschland das seltene Schauspiel einer totalen Mondfinsternis, das Himmelsbeobachter besondere Momente erleben ließ.

Das Spektakel ereignete sich zu einer günstigen Uhrzeit, denn die meisten Menschen waren noch wach, um es zu beobachten. Die Mondfinsternis begann gegen 19.30 Uhr und dauerte bis kurz vor 21 Uhr. Während dieser Zeit befand sich der Mond vollständig im Erdschatten. Danach war er nur noch partiell verdunkelt. Viele konnten das beeindruckende Naturschauspiel erleben, auch wenn die Sichtverhältnisse nicht überall optimal waren. Und wer es verpasst hat, der muss gar nicht mal so lange bis zur nächsten Mondfinsternis warten.

Funktionsweise einer Mondfinsternis

Mondfinsternisse treten ausschließlich bei Vollmond auf und folgen einer klaren astronomischen Logik. Die Erde wirft durch das Sonnenlicht einen Schatten ins All, der den Mond trifft. Wenn unser Trabant vollständig in diesen Schatten eintaucht, spricht man von einer totalen Mondfinsternis. Solche Ereignisse kommen nur selten vor, was sie für Hobbyastronomen und Wissenschaftler gleichermaßen besonders macht.

Doch diesmal hatte das Himmelsereignis einen kleinen Haken. Expertin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg erklärte, dass der Mond in Deutschland erst am Horizont sichtbar wird, wenn er bereits komplett im Erdschatten steht. Hinzu kommt, dass der Mond in dieser Phase kein „Supermond“ ist, also nicht außergewöhnlich groß erscheint. „Es ist sogar möglich, dass man ihn erst sehen kann, wenn er schon aus der totalen Finsternis raus ist“, erläuterte sie. Solche Bedingungen erschwerten es einigen Beobachtern, das Ereignis richtig wahrzunehmen.

In drei Jahren kommt die nächste Mondfinsternis

Besonders faszinierend ist das rötliche Schimmern des Mondes während einer Mondfinsternis. Anders als bei einer Sonnenfinsternis verschwindet der Mond nicht vollständig, sondern reflektiert durch die Erdatmosphäre gefiltertes Licht. Dabei werden lange, rote Sonnenstrahlen in die Schattenzone gestreut und lassen den Erdtrabanten rot leuchten. Diese Färbung wird auch „Blutmond“ genannt und variiert in ihrer Intensität, abhängig von Faktoren wie Smog oder Staubpartikeln in der Atmosphäre.

Falls du die Mondfinsternis verpasst hast, gibt es bald erneut eine Gelegenheit. In Deutschland bleibt der Himmel bis zum 31. Dezember 2028 frei von totalen Mondfinsternissen. Für Ungeduldige bietet sich jedoch am 3. März 2026 die Chance, das Spektakel von Amerika oder Asien aus zu sehen. Solche Termine sollte man sich vormerken, denn eine Mondfinsternis ist ein Ereignis, das man nicht versäumen möchte.

