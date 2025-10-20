Monatshoroskop Zwillinge November 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Für Zwillinge wir der November laut Horoskop ein Monat voller Höhen und Tiefen, die vor allem durch den rückläufigen Merkur ausgelöst werden. Mit deiner flexiblen und anpassungsfähigen Art kannst du Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Karriere perfekt lösen. Außerdem kommt es zu wichtigen Wendepunkten, die Zwillinge für sich nutzen sollten.

In der Liebe gilt es, an Kommunikation und Nähe zu arbeiten, wobei dich Konstellationen der Venus unterstützen. Unter dem Einfluss von Merkur kommt es in der zweiten Monatshälfte zu positiven Entwicklungen, besonders in der Liebe und bei persönlichen Projekten. Im Monatshoroskop erfahren Zwillinge, worauf du im November auf jeden Fall achten solltest.

Die Gesundheit der Zwillinge im November

Was erwartet die Zwillinge im November in der Gesundheit?

Der November bringt für den Zwilling in der Gesundheit laut Monatshoroskop zunächst Herausforderungen, doch danach eine deutliche Wende. Uranus ist bis zum 8. November rückläufig im Sternzeichen Zwillinge und sorgt in dieser Phase für mentale Belastungen. Als freiheitsliebender Zwilling könntest du dich in der ersten Monatshälfte durch Termine oder andere Personen eingeschränkt fühlen. Steht der Mond am 6. November im Sternzeichen Zwillinge, macht dich das emotional und impulsiv. Auch der Uranus-Einfluss betont, dass du dir deinen Freiraum nehmen, Hobbys ausleben und dir bewusst Zeit für deine mentale Gesundheit einräumen solltest.

Verlässt Uranus dein Sternzeichen, profitieren vor allem Zwillinge aus der dritten Dekade (11.06. – 21.06.) in der Gesundheit. Ab dem 15. November geht es mit der stabilisierenden Mond-Uranus-Konstellation gesundheitlich stark bergauf. Zwillinge haben gute Aussichten auf Heilung, wenn sie optimistisch bleiben und ihre Gesundheit fördern. Die zweite Monatshälfte bietet dir ideale Voraussetzungen, um deine körperliche Fitness und geistige Stärke durch kreative Aktivitäten aufzubauen. Deine Kräfte solltest du aber nicht überschätzen, denn am 27. November begünstigt eine negative Uranus-Konstellation Unfälle. Vermeide Risiken und setze dir realistische Ziele, um das Monatsende sicher zu meistern.

Die Karriere der Zwillinge im November

Womit müssen Zwillinge im November in der Karriere rechnen?

Im November müssen sich Zwillinge bei der Arbeit laut Monatshoroskop auf größere Herausforderungen einstellen. Tritt Herrscherplanet Merkur am 9. November seine rückläufige Bewegung an, werden Zwillinge im Job herausgefordert. Solange Merkur jedoch direkt ist, kannst du deine Stärken voll ausspielen: Anregende Gespräche, überzeugende Meinungsäußerungen und gelungene Präsentationen sorgen für Erfolg. Besonders am 13. November werden Zwillinge durch Mars und Merkur aber von Unruhe getroffen. Im Horoskop gibt es Anzeichen für schwere Aufgaben und eine beeinträchtigte Kommunikationsfähigkeit. Zwillinge aus der ersten Dekade (21.05. – 31.05.) müssen im Job jetzt alle Kräfte mobilisieren, sich in Diskussionen aber zurückhalten. Bist du zu offensiv in Gesprächen, schadet das deinem Stresslevel und deiner mentalen Gesundheit.

Am 20. November hilft Merkur dem Zwilling, dich wieder zu festigen. Schwierigkeiten kannst du in der zweiten Monatshälfte als Antrieb nutzen und dich kommunikativ zeigen, indem du deine Gedanken klar und ruhig formulierst. Hältst du dir dein Ziel vor Augen und arbeitest effektiv, kannst du sogar gute Geschäfte machen. Dennoch müssen Zwillinge lernen, sich offen für Kritik zu zeigen ohne direkt in den Gegenangriff zu gehen. Wird Merkur ab dem 29. November wieder direktläufig, kehrt mehr Ruhe und Struktur in den beruflichen Alltag.

Glückstage der Zwillinge im November 2025 10. November 2025 : Es läuft alles so, wie es sein muss.

: Es läuft alles so, wie es sein muss. 17. November 2025 : Ein Gespräch bringt dir Erkenntnis.

: Ein Gespräch bringt dir Erkenntnis. 30. November 2025: Blicke nach vorne!

DAS erwartet den Zwilling in der Liebe

Was sieht das Monatshoroskop im November für Zwillinge in der Liebe voraus?

Laut Monatshoroskop kommen auch in der Liebe im November Herausforderungen auf die Zwillinge zu. Mit Uranus in deinem Sternzeichen sehnst du dich bis zum 8. November in der Liebe nach Veränderung – was den Zwilling dazu auffordert, die Beziehung interessanter zu gestalten. Fokussiere dich auf gemeinsame Aktivitäten, anstatt Distanz zu suchen. Wird Merkur am 9. November rückläufig, kommt es zu Kommunikationsproblemen in der Partnerschaft: Gespräche verlaufen unharmonisch und Missverständnisse sind vorprogrammiert.

Positive Impulse erhalten Zwillinge in der Liebe am 19. November durch Mond und Venus – trotz Komplikationen solltest du die Nähe also nicht aufgeben. Für Zwillinge-Singles ist die zweite Monatshälfte die richtige Zeit, um mit deinem natürlichen Charme zu punkten. Laut Horoskop können Zwillinge aus der zweiten Dekade (01.06. – 10.06.) wieder Harmonie in die Beziehung bringen. Ein besonderes Highlight wird der 30. November, wenn die Venus-Neptun-Konstellation tiefere Gefühle und sinnliche Leidenschaft fördert – so lässt sich der Monat perfekt abschließen.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop den Zwillingen im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, hält der November spannende Wendungen für das Sternzeichen Zwillinge parat. Während der rückläufige Uranus zunächst mentale Belastungen bringt, ist dir ab er zweiten Monatshälfte neue Energie sicher. Auch der rückläufige Merkur stellt dich in der Karriere und in der Liebe vor Kommunikationsprobleme. Mit deiner flexiblen Art meisterst du diese ohne Probleme! Und auch Venus bringt dich ab der Monatsmitte wieder enger mit deinem Partner zusammen. Leidenschaft und Tiefe kehren am Monatsende garantiert zum Zwilling zurück.