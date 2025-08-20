Monatshoroskop Wassermann September 2025: Das sagen die Sterne

Im September wird sich für das Sternzeichen Wassermann so einiges ändern, wenn es nach dem Monatshoroskop geht – dafür sorgt besonders Planet Uranus, der dich antreibt, aber auch vor Herausforderungen stellt. Veränderungen werden besonders in der Mentalität des Wassermanns beansprucht, wenn dein Freigeist sich durch Uranus-Konstellationen bedroht fühlt. Dem Uranus-Einfluss sollten Wassermänner nicht direkt nachgehen, sondern lieber den kommunikativen Austausch fördern, wenn es deswegen zu zwischenmenschlichen Problemen kommen könnte.

Auch in der Karriere fördert Uranus im September den Tatendrang des Wassermanns, hier solltest du aber Vorsicht walten lassen. In der Liebe wird Uranus ebenfalls zum Antrieb – doch keine Sorge! Zum Monatsende schaut Venus in deinem Horoskop vorbei und wendet das Blatt für Wassermänner zum Positiven.

Die Gesundheit des Wassermanns im September

Was kommt im September in der Gesundheit auf den Wassermann zu?

Das Monatshoroskop für den Wassermann bringt in der Gesundheit im September Höhen und Tiefen. Am 4. September startest du dank einer positiven Uranus-Mond-Konstellation energiegeladen und abenteuerlustig – perfekt für Reisen oder neue Projekte. Doch Vorsicht: Ab dem 6. September wird Uranus rückläufig und könnte dich aus der Bahn werfen. Nimm dir deine Ziele in der Gesundheit und Fitness neu vor und starte bewusst durch.

Am 13. September droht ein Stimmungswechsel durch eine ungünstige Uranus-Konstellation, der dich melancholisch stimmen könnte. Kommt es zu familiären Spannungen, müssen Wassermänner im September stark bleiben. Vor allem Wassermänner aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) sollten laut Monatshoroskop im September auf ihre Selbstverwirklichung setzen und Dinge unternehmen, die dir guttun. Der 22. September fördert im Horoskop mit Mond und Uranus die mentale und körperliche Gesundheit des Wassermanns – Sport, Ernährungsumstellungen oder Meditation wirken besonders gut. Hältst du dich nicht an deine Routine, könnte es mit Uranus in deinem Horoskop am 27. September aber wieder bergab gehen.

Das passiert in der Karriere des Wassermanns

Womit muss der Wassermann im September in der Karriere rechnen?

Im September erwartet den Wassermann laut Monatshoroskop ein steiniger Karriereweg. Die stärksten Fähigkeiten des Wassermanns sind die Analyse und Problemlösung – doch im September scheint dein innovativer Geist angeschlagen. Eine negative Mond-Merkur-Konstellation am 8. September könnte die Konzentration des Wassermanns beeinträchtigen. Der Drang, zu viele Aufgaben gleichzeitig anzugehen, lässt dich das Wesentliche aus den Augen verlieren. Besonders Wassermänner der zweiten Dekade (31.1. – 9.2.) sollten sich in der Karriere im September auf die wichtigsten Dinge konzentrieren, um Entscheidungen klarer treffen zu können.

Nutze deine bewährten Fähigkeiten, beschäftige dich mit neuen Arbeitsmitteln und fördere kreativen Austausch im Team. In der zweiten Monatshälfte ist jedoch Vorsicht geboten: Am 19. September können eine Merkur-Neptun-Konstellation und übermäßiger Idealismus zu Problemen in der Karriere des Wassermanns führen. Realistisches Denken und Kommunikation sind jetzt gefragt, um Ablenkungen zu vermeiden und Lösungen zu entwickeln. Setzt du die Hinweise des Monatshoroskops um, kann sich der Wassermann zum Monatsende eine klare Position in seinem Arbeitsumfeld schaffen und profitieren.

Glückstage des Wassermanns im September 4. September 2025 : Du kommst ganz auf deine Kosten.

: Du kommst ganz auf deine Kosten. 17. September 2025 : Heute erzielst du einen bedeutenden Fortschritt.

: Heute erzielst du einen bedeutenden Fortschritt. 28. September 2025: Du hast einen grandiosen Einfall.

Das sieht das Horoskop in der Liebe für den Wassermann vor

Worauf müssen sich Wassermänner im September in der Liebe einstellen?

In der Liebe muss sich der Wassermann im September darauf einstellen, sich stärker auf die Beständigkeit einzulassen. Zu Monatsbeginn läuft es in der Liebe noch harmonisch, doch die rückläufige Uranus-Bewegung am 6. September könnte den Flucht-Instinkt des Sternzeichens Wassermann wecken. Als freigeistiger Wassermann bindest du dich nicht gerne an Routinen. Wichtig ist es daher, dass du im September deine Freiräume offen kommunizierst und Klarheit schaffst, anstatt dich zurückzuziehen. Wassermann-Singles sollten den September für sich selbst nutzen und ihrer Intuition folgen. Chancen auf eine feste Beziehung sind eher gering, neue Bekanntschaften machen Wassermänner im September durch spontane Aktivitäten.

Bei vergebenen Wassermännern sorgt die Mond-Venus-Konstellation am 12. September für Unsicherheiten, die zu Launenhaftigkeit führen könnte. Vor allem Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) sind im September gefordert, den Freigeist mit ihren Beziehungskonzepten zu vereinen. Laut Monatshoroskop fördert die Venus-Uranus-Konstellation ab dem 20. September dann die Leidenschaft in der Liebe des Wassermanns. So kann es weitergehen!

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im September für den Wassermann vor

Für den September sieht das Monatshoroskop beim Wassermann voraus, dass einige spannende Wendungen auf dich zukommen. In der Gesundheit muss der Wassermann im September lernen, Selbstfürsorge zu fördern und Dinge für das eigene Wohlbefinden zu priorisieren. Hast du das Gefühl, auch in der Liebe deinen Freiraum in Anspruch nehmen zu müssen, sollte das Sternzeichen Wassermann für Klarheit sorgen und Bedürfnissen ehrlich ansprechen. Kommunikation ist in der Karriere beim Wassermann im September ebenfalls ein Stichwort – teile deine Ideen, aber überstürze auch nichts. Setzt du die Tipps um, können Wassermänner ordentlich profitieren.