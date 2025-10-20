Monatshoroskop Wassermann November 2025: Das sagen die Sterne

Im November muss sich der Wassermann laut Monatshoroskop auf ein ereignisreiche Zeit einstellen. Vor allem Einflüsse durch den rückläufigen Merkur und deinen Herrscherplanet Uranus stellen dich im November in Gesundheit, Karriere und Liebe auf die Probe, bieten dir aber auch Chancen. Stelle dich auf viele dynamische Wendungen ein und gehe mit Besonnenheit an die Ereignisse im November heran.

Wassermänner sind aufgefordert, ihre Freiräume bewusst zu gestalten und dabei gezielt innere Ruhe, klare Kommunikation und Planung einzubringen. Im Monatshoroskop erfährt das Sternzeichen Wassermann, was es im November konkret zu beachten gilt, um das beste aus der Zeit herauszuholen.

Horoskop zur Gesundheit des Wassermanns

Was erwartet den Wassermann im November in der Gesundheit?

Im November ist der Wassermann laut Monatshoroskop in der Gesundheit bestens aufgestellt. Direkt zu Monatsbeginn wird der Wassermann gesundheitlich von Mars und Uranus angetrieben – am 4. November kannst du mit dynamischer Energie rechnen, die du als lebendiges Luftzeichen ausleben kannst. Dennoch sind vor allem Wassermänner aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) dazu aufgefordert, gezielt Ruhepausen einzulegen und an Wochenenden auszukurieren. Auch während des Trainings solltest du Pausen einlegen, um dir keine Zerrung zu ziehen.

Gerade am 13. November mahnt Uranus dazu, auf die Notwendigkeit von Ruhe zu achten. Dein waghalsiger Freigeist könnte dich sonst zu riskantem Verhalten verleiten, das gesundheitliche Schäden oder Unfälle zur Folge haben kann. In der zweiten Monatshälfte muss der Wassermann verstärkt auf die Signale des Körpers hören. Treten Sonne und Uranus am 21. November in Konstellation, ist es Ratsam, auch auf die Ratschläge anderer zu hören. Auch Mannschaftssport hilft dabei, mentales Wachstum sowie Selbstbewusstsein aufzubauen.

Die Karriere des Wassermanns im November

Womit muss der Wassermann im November in der Karriere rechnen?

Im November erlebt der Wassermann in der Karriere eine Mischung aus Chancen und Hindernissen. Der rückläufige Uranus bringt Herausforderungen, aber Mars schenkt dir am Monatsstart viel Energie – am 4. November solltest du vorschnelle Alleingänge jedoch vermeiden. Deine Neugier und Diskussionsfreude können dir Schwierigkeiten bereiten. Besonders Wassermänner aus der zweiten Dekade (31.1. – 9.2.) sollten sich im Job vor unüberlegten Aussagen hüten und mehr Struktur in ihren Arbeitsalltag bringen. Wird Merkur am 9. November rückläufig, erschwert das schnelle Fortschritte.

Die Konstellation von Merkur und Uranus am 19. November steigert deine Innovationskraft, könnte dich jedoch innerlich hin- und herreißen. Deine Meinung solltest du gründlich abwägen und in den Austausch mit anderen treten. Am 21. November beeinträchtigt die Sonne-Uranus-Konstellation deine Urteilsfähigkeit im Job. Das Monatshoroskop empfiehlt, Gedanken zu Papier zu bringen und dir ausreichend Zeit für deine Aufgaben zu nehmen. Setzt du auf die Hilfe anderer, kann sich das Blatt am Monatsende mit dem direkten Merkur nochmal wenden.

Glückstage des Wassermanns im November 2025 20. November 2025 : Wende in der Liebe!

: Wende in der Liebe! 25. November 2025 : Der Mond im Wassermann stärkt den Geist.

: Der Mond im Wassermann stärkt den Geist. 29. November 2025: Besserung kehrt ein.

Liebeshoroskop für Wassermann im November

Was kommt im November in der Liebe auf den Wassermann zu?

Laut Monatshoroskop kommen im November auf den Wassermann einige Herausforderungen in der Liebe zu. Bindungen könnten schwierig sein, wenn dich Gesundheit und Karriere stark fordern und du in der Partnerschaft gezielt nach Freiräumen suchst. Am 8. November bringt die Venus-Pluto-Konstellation emotionale Querschläger für den Wassermann. Statt Leidenschaft als Kompensation für Tiefgründigkeit zu nutzen, solltest du deine Gefühle offen kommunizieren. Besonders Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) sind dazu aufgefordert, Gemeinheiten zu vermeiden und deinen Partner als Bereicherung für dein Leben sehen.

Wassermann-Singles können ihren Freiheitsdrang genießen, während es für Paare wichtig ist, zusammenzufinden. Am 21. November ist es wichtig, den Wert der Beziehung zu kennen und unbedachte Handlungen oder Aussagen zu vermeiden. Ohne Rücksicht auf die Ratschläge des Monatshoroskops könnte am 30. November durch die Venus-Uranus-Konstellation sogar eine plötzliche Trennung drohen. Überdenke also lieber alles zweimal, bevor du zu viel riskierst.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop dem Wassermann im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, erwarten den Wassermann im November sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Mars und Uranus schenken dir zu Monatsbeginn viel Energie, die du jedoch verantwortungsvoll gebrauchen solltest – Pausen sind essenziell. Auch im Job solltest du dich durch den rückläufigen Merkur nicht zu impulsiven Reaktionen verleiten lassen, sondern strukturiert und bedacht agieren. In der Liebe gilt es offene Kommunikation zu pflegen und gemeinsame Stärke zu entwickeln. Singles genießen ihre Unabhängigkeit, während Paare lernen müssen, Herausforderungen als Wachstumschancen zu sehen. Hingabe und Kompromissbereitschaft sind entscheidend, um Spannungen Richtung Monatsende zu vermeiden.