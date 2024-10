Monatshoroskop Wassermann: Was erwartet dich im Oktober 2024?

Das Universum birgt unzählige von Geheimnissen in seinen Sphären. Die Hinweise der Sterne deuten für das Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat auf eine spannende Reise hin. Ein Strom von bahnbrechenden Ereignissen werden in Liebe, Karriere und Gesundheit auf dich zukommen. Mit deinen anpassungsfähigen Eigenschaften bringst du als Sternzeichen Wassermann die perfekten Voraussetzungen mit, um auf den Wellen des Schicksals zu reiten. Wie du als Sternzeichen Wassermann durch den nächsten Monat navigieren solltest, kann du mit einem Einblick in dein Monatshoroskop feststellen.

Als Sternzeichen Wassermann bist du zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren. Mit deinem Sternzeichen-typischen Freigeist könnten dir die Hindernisse und Chancen des nächsten Monats eigentlich egal sein. Als Luftzeichen machst du ohnehin, wonach dir ist. Trotzdem schadet es nicht, die Hinweise des Horoskops anzunehmen. Andernfalls könnte dir die Chance deines Lebens entgehen! Doch welche Geheimnisse liegen für den nächsten Monat in den Sternen verborgen?

Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Oktober für dein Sternzeichen Wassermann stehen. Was kommt in der Gesundheit auf dich zu? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was kommt laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf den Wassermann zu?

Das Sternzeichen Wassermann ist in drei zeitliche Dekaden aufgeteilt, die von unterschiedlichen Planeten beeinflusst werden. Wassermänner aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) müssen bei der Gesundheit laut Monatshoroskop standhaft bleiben. Die rückläufige Bewegung von Uranus stellt das Sternzeichen Wassermann im Oktober vor so manche Hürden. Schon zum Monatsbeginn wird der Wassermann von einer Ruhelosigkeit erfasst, die dir einige Probleme bereiten könnte. Als Luftzeichen lässt du dich von deiner Umgebung leicht reizen, was sich im nächsten Monat auf die Psyche des Sternzeichens Wassermann auswirken wird. Am 6. Oktober kannst du es nicht mehr ertragen und verspürst den extremen Drang, aus deiner wohltuenden Routine auszubrechen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Wassermann dazu, dich von anderen abzugrenzen – lasse dich im nächsten Monat nicht zu stark beeinflussen. Befolgst du den Rat des Horoskops nicht, könnte es im Oktober sehr schlecht um deine Gesundheit stehen.

Deine innere Anspannung könnte im Oktober beim Sternzeichen Wassermann sogar zu Unfällen führen. Lasse als Wassermann im nächsten Monat lieber die Vorsicht walten. Dürstet es dich als Luftzeichen nach Experimenten, solltest du dem Drang im Oktober laut Monatshoroskop nicht nachgehen. Versuche lieber über Yoga oder Meditation deine innere Mitte zu finden und handle im Alltag nicht zu überstürzt. Nimmst du den Ratschlag des Monatshoroskops an, wird dich eine innere Stärke erfassen, die dich den restlichen Oktober begleitet. Am 28. Oktober kannst du als Sternzeichen Wassermann schon viel positiver auf deine Gesundheit und die Welt blicken.

Womit muss der Wassermann im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere sagt das Monatshoroskop dem Sternzeichen Wassermann einige Gefahren voraus, denen du auf jeden Fall entgegenwirken solltest. Vor allem Wassermänner aus der zweiten Dekade (31.01. – 09.02.) müssen damit rechnen, von Merkur auf die falsche Bahn gelenkt zu werden. Zum Monatsbeginn kannst du dich laut Horoskop als Wassermann in der Karriere unter Beweis stellen – als Luftzeichen glänzt du mit deinem Kommunikationstalent und weißt sofort, wo ein gutes Geschäft auf dich wartet. Deine anfänglichen Erfolge könntest du als Wassermann jedoch mit falschem Elan pflegen. Die Konstellation von Mond und Merkur machen dir am 11. Oktober die Lüge schmackhaft. Anstatt ein falsches Spiel zu spielen, rät das Monatshoroskop dem Wassermann zur Ehrlichkeit am Arbeitsplatz. Besiege die Unsicherheit – denn Lügen haben kurze Beine!

Das unruhige Wesen des Sternzeichens Wassermann könnte sich in der Karriere auch am 18. Oktober bemerkbar machen. Versuche, deinen Intellekt als Wassermann im nächsten Monat gewissenhaft einzusetzen. Sei versichert, dass es deinem Sternzeichen einen größeren Gefallen tut, die Karriereleiter auf dem sicheren und ehrlichen Weg zu erklimmen. Den Rat des Monatshoroskops solltest du dir als Sternzeichen Wassermann am 25. Oktober ins Gedächtnis rufen. Nimmst du ihn an, wird der Gehaltssprung nicht lange auf sich warten lassen.

Glückstage des Wassermanns im Oktober 2024: 03. Oktober 2024 : Packe die Gelegenheit beim Schopf! Du wirst große Früchte ernten.

: Packe die Gelegenheit beim Schopf! Du wirst große Früchte ernten. 11. Oktober 2024 : Ein großes Problem löst sich heute ganz von selbst.

: Ein großes Problem löst sich heute ganz von selbst. 25. Oktober 2024: Mars schickt dir einen großen Kraftschub.

SO sieht es im nächsten Monat in der Liebe des Wassermanns aus

In der Liebe steht dem Sternzeichen Wassermann im Oktober laut Monatshoroskop eine spektakuläre Zeit bevor. Als Wassermann aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) wirst du im Oktober von Liebesbotin Venus reich beschenkt. Im nächsten Monat schwebst du als Luftzeichen wortwörtlich auf Wolke Sieben! Vergebene Wassermänner fühlen sich in der Liebe endlich angekommen, während Wassermann-Singles sich über die ein oder andere Eroberungen freuen dürfen. Dein Liebesbedürfnis wird in jedem Fall am 5. Oktober erfüllt – du kommst in höchsten Tönen. Vor lauter Liebe läufst du als Sternzeichen Wassermann im Oktober Gefahr, zu vergessen, wo dir der Kopf steht. Fühlst du dich wie berauscht, empfiehlt das Monatshoroskop dem Wassermann, einen Gang zurückzuschalten. Ansonsten könntest du den Blick für das Herzstück deiner Beziehung verlieren!

Besinnst du dich auf die Realität, dürfte dir am 20. Oktober klar werden, dass du in der Liebe als Wassermann ehrlich zu dir selbst sein musst. Versuche, dich in deinen Wünschen und Gefühlen nicht zu stark von deinem Partner beeinflussen zu lassen und bilde dir eine eigene Meinung über die Zukunft eurer Beziehung. Erst dann kannst du dir am 24. Oktober sicher sein, ob du dich wirklich auf längere Zeit binden möchtest, oder deinem Partner gar das endgültige Ja-Wort gibst. Richtest du dich im Oktober nach den Ratschlägen des Monatshoroskops, steht dir als Wassermann ein romantischer Höhenflug bevor.

Wassermann Monatshoroskop: Oktober 2024 – Fazit

Im Oktober bieten sich dir, trotz mancher Hürden, als Sternzeichen Wassermann die nötigen astrologischen Chancen, um deinen nächsten Monat zu einem Highlight zu machen. Widerstehe den Verlockungen von Uranus, Merkur und Venus – und deine Mühen werden sich im Oktober auszahlen. Indem du ehrlich zu dir selbst bist, dich auf die Realität besinnst und versuchst, als Luftzeichen nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, könntest du im Oktober als Wassermann eine wahre Glückssträhne haben.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Möchtest du einen tiefen Einblick in die Charakterzüge und Eigenschaften deines Sternzeichens erhalten, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir alles über dein Sternzeichen Wassermann.