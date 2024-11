Monatshoroskop Wassermann: Was erwartet dich im November 2024?

Das Universum birgt unzählige von Geheimnissen in seinen Sphären. Die Hinweise der Sterne deuten für das Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat auf eine spannende Reise hin. Ein Strom von bahnbrechenden Ereignissen werden in Liebe, Karriere und Gesundheit auf dich zukommen. Mit deinen anpassungsfähigen Eigenschaften bringst du als Sternzeichen Wassermann die perfekten Voraussetzungen mit, um auf den Wellen des Schicksals zu reiten. Wie du als Sternzeichen Wassermann durch den nächsten Monat navigieren solltest, kann du mit einem Einblick in dein Monatshoroskop feststellen.

Als Sternzeichen Wassermann bist du zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren. Mit deinem Sternzeichen-typischen Freigeist könnten dir die Hindernisse und Chancen des nächsten Monats eigentlich egal sein. Als Luftzeichen machst du ohnehin, wonach dir ist. Trotzdem schadet es nicht, die Hinweise des Horoskops anzunehmen. Andernfalls könnte dir die Chance deines Lebens entgehen! Doch welche Geheimnisse liegen für den nächsten Monat in den Sternen verborgen?

Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für dein Sternzeichen Wassermann stehen. Was kommt in der Gesundheit auf dich zu? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was kommt laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf den Wassermann zu?

Das Sternzeichen Wassermann ist in drei zeitliche Dekaden aufgeteilt, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Wassermänner aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) werden laut Monatshoroskop im November von Uranus unter Druck gesetzt. Für Hürden sorgt vor allem die rückläufige Bewegung und macht dem Sternzeichen Wassermann im November schwer zu schaffen. Als typisches Luftzeichen hast du im nächsten Monat Probleme damit, deinem aktuellen Leben treu zu bleiben – viel lieber würdest du als Wassermann ausbrechen und deinen einzigartigen Weg gehen. Doch das wird der Gesundheit des Sternzeichens Wassermann im November laut Monatshoroskop nicht zugutekommen. Den Freiheitsdrang kannst du als Luftzeichen am 2. November befriedigen, können Wassermänner sich nach neuen Aktivitäten umsehen, die die Gesundheit fördern – Yoga, Pilates oder eine Ballsportart kommen laut Horoskop in Frage.

Laut Monatshoroskop ist der 16. November ein Tag, an dem das Sternzeichen Wassermann mentale Einschränkungen entfalten könnte. Gehst du deiner geistigen Lähmung auf den Grund, könntest du als Wassermann die Antwort in einer gestörten Beziehung zu einem Familienmitglied finden. Im November ist es für das Sternzeichen Wassermann ratsam, die Aussprache zu suchen – erst dann wirst du dich laut Monatshoroskop in deiner eigenen Haut wieder wohlfühlen. Bekämpfe als Luftzeichen in diesem Bereich deiner Gesundheit den Drang zu Flucht – Problemen solcher Art solltest du dich unbedingt stellen. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops nicht, könnte es für den Wassermann gesundheitlich in der zweiten Monatshälfte des Novembers bergab losgehen.

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Womit muss der Wassermann im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere sagt das Monatshoroskop dem Sternzeichen Wassermann zunächst eine Glückssträhne voraus. Vor allem Wassermänner aus der zweiten Dekade (31.01. – 09.02.) dürfen sich durch Glücksplanet Merkur über eine paar spannende Wendungen in der Karriere freuen. Schon zum 1. November stehen die Sterne für das Luftzeichen Wassermann vielversprechend. Du kannst dem Aufstieg auf der Karriere als Wassermann optimistisch entgegenblicken. Alltagsfragen sind nichts, um das du dir als Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat Gedanken machen musst. Stattdessen sind Hochrechnungen auf große Erfolge laut Monatshoroskop im November für den Wassermann möglich – und sie werden verdammt gut ausgehen. Im November werden Wassermänner mit einem besonderen Gespür für den Verlauf der Karriere gesegnet, was dazu führt, dass sie gute Geschäfte machen.

Auch in der zweiten Monatshälfte harmonieren beim Wassermann Verstand und Gefühlswelt. Du weißt was zu tun ist und setzt deine Glückssträhne fort. Auch deine Fähigkeit, Menschen richtig einzuschätzen, bringt dich als Sternzeichen Wassermann in der Karriere voran. Zu argumentierst du dich im Beruf nicht um Kopf und Kragen, sondern weißt direkt, wie du an dein Ziel kommst. Erst nach dem 18. November könnte es in der Karriere des Wassermanns laut Monatshoroskop zur Wendung kommen. Du musst einen Zahn zulegen, um den Anschluss deiner Glückssträhne nicht zu verpassen. Andernfalls werden deine angekündigten Erfolge sich in Luft auflösen. Als Luftzeichen sollte der Wassermann im November keine falschen Versprechungen machen.

Glückstage des Wassermanns im November 2024: 07. November 2024 : Heute weißt du genau, was zu tun ist

: Heute weißt du genau, was zu tun ist 09. November 2024 : Du findest deine bessere Hälfte.

: Du findest deine bessere Hälfte. 19. November 2024: Eine romantische Nacht steht dir bevor.

SO sieht es im nächsten Monat in der Liebe des Wassermanns aus

In der Liebe sieht es für das Sternzeichen Wassermann im November 2024 laut Monatshoroskop nicht ganz so gut aus. Vor allem Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) müssen sich in der Liebe im nächsten Monat vorsehen. Zeigst du dich als Luftzeichen Wassermann im November nicht von deiner besten Seite, wird sich deine Liebe in Luft auflösen. Schon direkt zum Beginn des Novembers empfiehlt das Monatshoroskop dem Wassermann, für mehr Wertschätzung zu sorgen. Es besteht die Gefahr, dass du im November in der Beziehung alles für selbstverständlich nimmst und nötige Alltagsfragen ignorierst. Als Luftzeichen sehnst du dich auch in der Liebe nach Freiheit – das müssen Wassermänner im November in der Liebe zurückstellen, um nicht distanziert zu wirken. Gehe in der ersten Monatshälfte in die Offensive und umsorge deinen Liebsten, als wäre es die letzte Möglichkeit – denn nicht alles hält für immer.

Besonders am 12. November kommt es beim Wassermann darauf an, deinen Partner nicht im Stich zu lassen. Wassermann-Singles gehen im nächsten Monat leer aus, wenn sie in der zweiten Monatshälfte nicht die Initiative ergreifen. Bemühe dich als Sternzeichen Wassermann darum, deine Gefühle auszudrücken, denn ansonsten wird Uranus dir dazwischenfunken. Nimmst du die Ratschläge des Monatshoroskops nicht an, könnte es beim Sternzeichen Wassermann im November sogar zur Trennung kommen. Aber Kopf hoch! Die Hoffnung solltest du bis zum 27. November nicht aufgeben, denn als besitzt du die Fähigkeit, dich an jede Situation anzupassen und sie dir zu eigen zu machen.

Wassermann Monatshoroskop: November 2024 – Fazit

Der November bringt dem Sternzeichen Wassermann genauso viele Chancen wie Hürden. Der Monat birgt das Potenzial, für den Wassermann zur absoluten Glückssträhne zu werden, solange du den Hinweisen des Monatshoroskops folgst. Versuche, deinen Freiheitsdrang in der Liebe zurückzuhalten und suche das Gespräch mit deinen Mitmenschen, bevor du dich in Kopf und Kragen argumentierst. Indem du die Initiative ergreifst, könntest du im nächsten Monat als Luftzeichen sogar auf Wolke Sieben schweben!

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Möchtest du einen tiefen Einblick in die Charakterzüge und Eigenschaften deines Sternzeichens erhalten, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir alles über dein Sternzeichen Wassermann.