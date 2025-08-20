Monatshoroskop Waage September 2025: Was bringen dir die Sterne?

Obwohl im September die Glücksphase des Sternzeichens Waage beginnt, wird der Monat für das Sternzeichen nicht allzu entspannt. Denn bevor die Waage dem großen Glück begegnet, muss sie im September zunächst ein paar Hürden überwinden, die das Monatshoroskop voraussagt. Mars sorgt in deinem Sternzeichen für mentale Anspannung und bringt zwischenmenschliche Probleme in der Liebe. In der Karriere bringen dich die Einflüsse schnell aus dem Konzept – da helfen nur klare Konzentrationsübungen! Zur Monatsmitte bringt das Horoskop dann die überraschende Wende für Waagen.

Betritt Merkur das Sternzeichen Waage, kannst du mit gewinnbringenden Geistesblitzen rechnen. Auch in Liebe und Gesundheit wird es nach der Tagundnachtgleiche besser, wenn endlich wieder Harmonie herrscht. Stabilität kehrt langsam zurück, wenn die Sonne in dein Sternzeichen Waage zieht. Mit Durchhaltevermögen können Waagen im September dem Glück näherkommen. Was du genau beachten musst, verrät das Monatshoroskop.

Die Gesundheit der Waage im September

Wie steht es im September um die Gesundheit der Waage?

Im September steht der Waage in der Gesundheit laut Monatshoroskop ein intensiver Energie-Umschwung bevor. Bis zum 22. September befindet sich Mars in deinem Sternzeichen und bringt für die Waage einige Herausforderungen mit sich. Innere Anspannungen sind bei der Waage im September kaum wegzudenken. Besonders Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sollten sich laut Horoskop im September einen Ausgleich suchen, damit es nicht zur Überanstrengung kommt. Achtung liebe Waagen am 6. September: Hier könnte eine Mond-Uranus-Konstellation für Unfälle sorgen, also lieber auf die Bremse treten!

Gelingt es der Waage, die Mars-Energie in der ersten Monatshälfte auszubalancieren, fördert Saturn ab dem 17. September deine Gesundheit. Die zweite Monatshälfte bringt für Waagen laut Horoskop dann Erleichterung: Sobald Mars dein Sternzeichen verlässt und die Sonne am 22. September in die Waage einzieht, wendet sich das Blatt. Die Tagundnachtgleiche fördert typische Eigenschaften deines Sternzeichens, bringt Harmonie und Balance. Endlich ist es dir möglich, alte Belastungen hinter dir zu lassen. Damit ist dem Sternzeichen Waage nach Monatshoroskop zum Ende des Septembers auch ein mentaler Aufschwung sicher.

Horoskop für die Karriere der Waage

Womit muss der Waage im September in der Karriere rechnen?

Im September bringt das Monatshoroskop einige Herausforderungen und Wendungen für die Karriere der Waage mit sich. Schon am 3. September könnte die Waage sich im Job leicht durch die Merkur-Uranus-Konstellation ablenken lassen. Ursache ist auch Mars, der die innere Anspannung deines Sternzeichens stärkt. Das Monatshoroskop sagt voraus, dass besonders Waagen der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) im September lernen müssen, ihre Kapazitäten realistisch einzuschätzen. Innere Unruhe und mangelnde Konzentration sind ansonsten die Folge. Eine Besserung kehrt in der Karriere der Waage laut Horoskop dann ab der Monatsmitte ein.

Ab dem 15. September stützt Merkur den Aufbau deines Intellekts, wenn du dich bei der Arbeit Lernaufgaben und Weiterbildungsmöglichkeiten widmest. Klassische Musik kann dir dabei helfen, deinen beruflichen Fokus zu finden. Zieht Merkur am 18. September in dein Sternzeichen Waage, zeigt sich im Monatshoroskop für den Beruf ein klarer Weg nach oben. Nutzt du diesen Zeitpunkt, um Projekte zu planen und neue Ideen umzusetzen, kannst du mit der Merkur-Unterstützung schon am 19. September mit Erfolgen rechnen. Uranus sorgt für Geistesblitze und originelle Lösungen. Tritt die Sonne in dein Sternzeichen Waage, kannst du bisherige Karriereprobleme reflektieren, Lernaufgaben daraus ziehen und neu durchstarten.

Glückstage der Waage im September 14. September 2025 : Rose-Rote Stunden stehen bevor.

: Rose-Rote Stunden stehen bevor. 21. September 2025 : Folge deinem Herzen!

: Folge deinem Herzen! 22. September 2025: Die Tagundnachtgleiche schafft Klarheit.

Das steht der Waage im September in der Liebe bevor

Was kommt in der Liebe auf das Sternzeichen Waage zu?

Das Monatshoroskop sagt der Waage im September in der Liebe ein aufregende, aber auch angespannte Zeit voraus. Als Erotiker unterstützt Mars in deinem Sternzeichen die Leidenschaft, sorgt jedoch auch für zwischenmenschliche Spannungen. Schon am 5. September kann es daher kriseln, wenn auch Mond und Venus ungünstig zueinander stehen. Besonders Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) kann es in der Liebe laut Horoskop schwerfallen, unter dem Mars-Einfluss diplomatisch zu bleiben, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. In der Leidenschaft beschert dir Mars hingegen viele intensive Momente.

Für Waage-Singles ist der September eine gute Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, auch wenn die große Liebe laut Horoskop noch auf sich warten lässt. Nach der Tagundnachtgleiche am 22. September beruhigen sich die Dinge in der Liebe beim Sternzeichen Waage: Harmonische Verhältnisse kehren zurück und die Gefühle werden ausgeglichener. Die Chancen auf langfristige Beziehungen steigen. Vergebene Waagen können sich in der Partnerschaft zum Monatsende auch mal fallen lassen und sich auf romantische Zeiten freuen.

Fazit: So sieht es im September laut Monatshoroskop bei der Waage aus

Wie du im Monatshoroskop September lesen kannst, erwartet die Waage ein heftiger Umschwung in Gesundheit, Karriere und Liebe. Der Mars-Einfluss stellt die Waage in der Gesundheit auf die Probe – suche dir einen Ausgleich, denn du solltest dich auf keinen Fall überanstrengen. Auch in der Liebe besteht reichlich Konfliktpotenzial, weswegen du deine Energie lieber in die Leidenschaft investieren solltest. Arbeitest du in der Karriere an deiner Konzentration und deiner Organisationsstärke, kannst du in der zweiten Monatshälfte große Erfolge feiern.