Monatshoroskop Waage Oktober 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Der Oktober ist der Glücksmonat des Sternzeichens Waage – und verspricht laut Monatshoroskop eine spannende Zeit zu werden. Doch auf die Waage warten auch einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. In der Gesundheit bist du mit der Sonne in deinem Sternzeichen bis zum 22. Oktober bestens aufgestellt. Auch mit Merkur erwarten dich zu Beginn des Oktobers große Chancen, die du unbedingt nutzen solltest, um in der Karriere weiterzukommen.

In der Liebe steht dem Sternzeichen Waage ein emotionaler Wendepunkt bevor, der sowohl Spannung als auch Romantik mit sich bringen könnte. Welche Entwicklungen die Waage im Oktober unbedingt im Blick behalten sollte, verrät das Monatshoroskop.

Die Gesundheit der Waage im Oktober

Was steht der Waage im Oktober in der Gesundheit bevor?

Im Oktober erwartet die Waage laut Monatshoroskop eine großartige Phase in Sachen Gesundheit. Durch den Einfluss der Sonne, die sich bis zum 22. Oktober im Sternzeichen Waage befindet, erhältst du laut Horoskop reichlich Kraft und Energie. Waagen werden im Oktober förmlich von Innen aufgeladen. Als Luftzeichen profitierst du jetzt von innerer Stabilität. Vor allem Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sollten den Oktober laut Horoskop nutzen, um sich sportlich zu betätigen oder auf Reisen zu gehen. Joggen an der frischen Luft oder Yoga helfen dem Sternzeichen Waage im Oktober dabei, in Balance zu bleiben.

Eine positive Saturn-Konstellation im Horoskop fördert am 14. Oktober die körperliche und mentale Stärke der Waage. Dennoch solltest du Vorsicht walten lassen – ansonsten besteht die Gefahr auf kleinere Unfälle. Verlässt die Sonne am 22. Oktober das Sternzeichen Waage, kann es zu einem plötzlichen Energieumschwung kommen, der dich aus dem Gleichgewicht bringt. Das Horoskop rät dir am Monatsende zu Meditation, um deine innere Mitte wiederzufinden.

Das Horoskop zur Karriere der Waage im Oktober

Womit müssen Waagen im Oktober laut Horoskop in der Karriere rechnen?

Für Waagen könnte der Oktober laut Monatshoroskop kaum besser in der Karriere laufen. Schon zu Beginn des Monats unterstützt Kommunikationsplanet Merkur die Waage im Job – bis zum 6. Oktober befindet er sich in deinem Sternzeichen und fördert deine intellektuellen Fähigkeiten. Nutze die erste Monatswoche, um dich voller Motivation in die Arbeit zu stürzen und mit deiner Produktivität zu glänzen. Verlässt Merkur dein Sternzeichen, besteht kein Grund zur Sorge – in der Karriere hast du mit der Sonnenenergie weiterhin Rückenwind. Am 13. Oktober sorgt eine Mond-Merkur-Konstellation im Horoskop der Waage erneut für Erfolg im Job. Mit deinem Scharfsinn kannst du überzeugen und kluge Entscheidungen treffen.

Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) könnten es in der Karriere schwer haben, wenn die Sonne dein Sternzeichen im Oktober verlässt – lasse dich nicht ablenken. Am 25. Oktober stärken Merkur und Saturn dann deine Konzentration. Mit dem richtigen Fokus kann die Waage ihren beruflichen Erfolg in der zweiten Monatshälfte fortsetzen. Treibst du deine Projekte mit vollem Elan voran, kannst du zum Ende des Oktobers jobmäßig glänzen.

Glückstage der Waage im Oktober 10. Oktober 2025 : Heute läuft alles nach Plan.

: Heute läuft alles nach Plan. 19. Oktober 2025 : Du weißt genau, was zu tun ist.

: Du weißt genau, was zu tun ist. 21. Oktober 2025: Mit dem Neumond in deinem Sternzeichen geht alles voran.

Liebeshoroskop für Waage im Oktober

Worauf muss sich die Waage im Oktober in der Liebe einstellen?

In der Liebe kann sich die Waage im Oktober laut Monatshoroskop auf eine romantische Wende einstellen. Der Monat startet für dich zunächst mit einer negativen Venus-Konstellation am 5. Oktober, die auf Herausforderungen in der Partnerschaft deutet. Vergebene Waagen könnten sich unsicher fühlen, während Single-Waagen in der ersten Monatshälfte nicht genau wissen, was sie wirklich wollen. Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) sollten sich laut Horoskop im Oktober fragen, was sie in der Beziehung wirklich brauchen und ihre Emotionen offen zeigen.

Ab dem 13. Oktober wendet sich das Blatt für die Waage in der Liebe: Venus tritt in dein Sternzeichen ein und intensiviert deine Gefühle. In der Partnerschaft kannst du dich jetzt stärker entfalten und gelassen bleiben. Das Monatshoroskop rät der Waage dazu, in der zweiten Oktober-Hälfte auf deine sanfte und diplomatische Seite zu setzen. Am 19. Oktober sieht es in der Liebe der mit einer positiven Venus-Konstellation nach einer starken Beziehung aus. Die Romantik steht im Vordergrund und festigt sich bis zum Monatsende. So kann es in der Liebe weitergehen!

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im Oktober für die Waage voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, erwartet das Sternzeichen Waage im Oktober eine gute Mischung aus Erfolg, Energie und emotionaler Tiefe. Vor allem sorgt die Sonne im Sternzeichen Waage dafür, dass du voller Vitalität und Stabilität durch den Oktober gehst – du solltest es aber auch nicht übertreiben. Merkur fördert dich zum Beginn des Monats in der Karriere, unterstützt dich aber auch im weiteren Verlauf bei deiner Konzentration und intellektuellen Fähigkeiten. In der Liebe wendet sich durch den Venus-Einfluss für die Waage in der Monatsmitte alles zum Positiven. Nutze diesen Monat, um dich auf deine Ziele zu fokussieren und gleichzeitig in Balance zu bleiben!