Monatshoroskop Waage November 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Im November erwartet die Waage laut Monatshoroskop eine Zeit voller Harmonie, die jedoch auch durch Herausforderungen geprägt ist. Besonders zu Beginn des Monats ist die Waage von Leichtigkeit gekennzeichnet, was zur Monatsmitte jedoch umschlägt. Herausforderungen in Gesundheit, Karriere und Liebe stehen an, die du mit gezielten Schritten meistern kannst.

Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Struktur kannst du die Energie der positiven Konstellationen am Monatsende nutzen, um gestärkt aus dem November hervorzugehen. Ob romantische Glücksmomente, überraschende Wendungen im Beruf oder wichtige Hinweise für dein Wohlbefinden – das Monatshoroskop verrät der Waage, worauf du dich im November einstellen musst.

Horoskop zur Gesundheit der Waage im November

Was kommt im November in der Gesundheit auf die Waage zu?

In der Gesundheit kommt im November laut Monatshoroskop eine negative Wende auf die Waage zu. Mit Herrscherplanet Venus in deinem Sternzeichen bist du als Waage zum Monatsanfang perfekt aufgestellt – bis zum 6. November kannst du mit guter Gesundheit rechnen. Aber Achtung: Davon solltest du dich nicht blenden lassen. Besonders Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sollten sich von Genussmitteln abhalten, die deiner Gesundheit schaden. Nutze die erste Monatshälfte als Sternzeichen Waage, um Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen und berücksichtige deine eigenen Interessen.

Ab dem 15. November mahnt die Mond-Saturn-Konstellation zu Vorsicht – im Horoskop gibt es Anzeichen für Schwäche oder Erkrankung. Du solltest dich wappnen und viel in deine gesundheitliche Vorsorge investieren. Spürst du Symptome, ist Erholung angesagt. Mit dem Mond im Sternzeichen Waage steht deine emotionale Lage am 15. November ebenfalls auf der Kippe. Lasse in der zweiten Monatshälfte zu, dass auch mal andere etwas gutes für dich tun. Gönnst du dir ausreichend Ruhe, verbessert sich deine Gesundheit ab dem 28. November spürbar dank positiver Saturn-Unterstützung.

Die Karriere der Waage im November

Womit muss die Waage im November in der Karriere rechnen?

Im November begegnet die Waage laut Horoskop einigen Herausforderungen in der Karriere, die sich jedoch meistern lassen. Zu Monatsbeginn sorgt Venus in deinem Sternzeichen dafür, dass du weniger fokussiert bist. Tritt Venus am 3. November in Konstellation mit Jupiter, wird deine Einschätzungsfähigkeit negativ beeinflusst. Für dich ist es jetzt wichtig, auf der Arbeit auch mal anderen ein Lob auszusprechen. Auch ein verschärfter Blick auf deine Finanzen wird notwendig, denn deine Ausgaben könnten dir ansonsten zu Kopf steigen. Wird Merkur ab dem 9. November rückläufig, verschärft sich die Lage in der Karriere vor allem bei Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) – Kommunikationsplanet Merkur steuert jetzt gegen dich.

Als Waage neigst du in der Monatsmitte zu dauerhaftem Stress. Planst du deine Aufgaben und verbesserst dein Zeitmanagement, kannst du negative Konsequenzen in der Karriere vorbeugen. Am 20. November bringt Merkur der Waage laut Horoskop dann Klarheit: Du kannst dich besser konzentrieren und hast ein geschärftes Auffassungsvermögen. Deine objektive Einschätzung solltest du dennoch nicht vernachlässigen! Treten Merkur und Venus am 25. November in Konstellation, wird dein Intellekt gestärkt. Besonders bei Verhandlungen kann die Waage mit logischen Argumenten überzeugen und geht am Monatsende mit Erfolgen aus der Karrierephase hervor.

Glückstage der Waage im November 2o25 2. November 2025 : Du bist auf dem richtigen Weg.

: Du bist auf dem richtigen Weg. 13. November 2025 : Heute wird es romantisch.

: Heute wird es romantisch. 25. November 2025: Jemand gibt dir einen weisen Rat.

Liebeshoroskop für Waage im November

Was passiert bei der Waage im November in der Liebe?

Laut Monatshoroskop hat die Waage in der Liebe im November einen erfüllten Monat vor sich. Venus ist bis zum 6. November im Sternzeichen Waage und fördert deine romantische Ader. In der Partnerschaft punktest du mit deinem natürlichen Charme und deiner Herzlichkeit. Achte jedoch darauf, dass große Gesten wie teure Geschenke nicht alles sind – die kleinen Momente zählen genauso. Als Waage aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) solltest du im November verstärkt auf Komplimente setzen, um in der Liebe zu punkten. Vor allem Single-Waagen haben in der ersten Novemberwoche besonders gute Chancen auf wertvolle Begegnungen.

Die Venus-Mond-Konstellation am 19. November verstärkt das Gespür der Waage zusätzlich: Du überzeugst mit Herzlichkeit und weißt genau, was dein Partner braucht. Achte auch bei Meinungsverschiedenheiten auf dein Gespür und wähle deine Worte weise. Zum Monatsende erwartet dich am 30. November eine positive Venus-Mond-Konstellation, die Stabilität in der Beziehung verspricht. Die Partnerschaft könnte jetzt sogar auf die nächste Ebene gehoben werden.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop der Waage im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, pendelt die Waage im November zwischen Harmonie und Herausforderungen. Durch Venus in deinem Sternzeichen bist du zunächst ausgeglichen und voller Liebe. Auch Single-Waagen haben gute Chancen auf Romantik, während vergebene Waagen sich über Herzlichkeit und Stabilität in der Partnerschaft freuen. In der Karriere fordern Venus und Merkur bessere Einschätzungen, Konzentration und Zeitmanagement. Sorgst du in der Gesundheit vor und wappnest dich auf mögliche Schwächemomente, steht einem erfüllten Monat nichts im Weg.