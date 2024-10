Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Oktober 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Oktober für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Oktober in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) müssen sich laut Monatshoroskop im nächsten Monat bei der Gesundheit einen Tritt verpassen. Saturn befindet sich den ganzen Oktober in seiner rückläufigen Bewegung und könnte dir einige Hindernisse bringen. Mit der Sonne in deinem Sternzeichen verfügst du als Waage über die besten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu meistern. Im Oktober kommt dein Waage-typisches Harmoniebedürfnis stark zum Vorschein, kann dir in der Gesundheit aber zum Problem werden. Laut Horoskop drohen zwischenmenschliche Konflikte, die Psyche des Sternzeichens Waage zu belasten.

Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Waage, dein Gespür für die Bedürfnisse anderer im Oktober zurückzufahren. Am 14. Oktober spricht der gesunde Menschenverstand des Sternzeichens Waage für ein gesundes Selbst. Als Sternzeichen Waage neigst du dazu, dein eigenes Wohlergehen wegen deines Gespürs von den Gefühlen anderer abhängig zu machen. Du solltest im nächsten Monat als Waage laut Horoskop alles dafür tun, um Kraft zu tanken. Beachte die Signale des Körpers im Oktober besonders, lege Pausen ein und schlafe ausreichend. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wirst du als Sternzeichen Waage im Oktober gute Gesundheit haben. Am 22. Oktober schaffst du es, deine Kräfte zu mobilisieren, um anderen unter die Arme zu greifen. Wenn du es schaffst, deine eigene Gesundheit nicht schleifen zu lassen, steht deinen Erfolgen nichts im Weg – die Sterne stehen dir bei.

Womit muss die Waage im Oktober in der Karriere rechnen?

In der Karriere erwarten dich im Oktober als Sternzeichen Waage einige spannende Gelegenheiten. Waagen der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) werden im Oktober von Glücksplanet Merkur vor Höhen und Tiefen gestellt. Zu Beginn des Monats könnten Waagen laut Monatshoroskop zunächst eine schwierige Zeit haben. Unruhen am Himmel sorgen dafür, dass du am Arbeitsplatz leicht reizbar wirst und anstrengende Verhaltensmuster entwickelst. Achte als Sternzeichen Waage im Oktober darauf, dich in der Karriere nicht von deinen Gefühlen übermannen zu lassen. Am 11. Oktober wirst du mit deinen Waage-typischen Schwächen konfrontiert, wenn Glücksplanet Merkur und der Mond ungünstig zueinanderstehen – du bist unentschlossen, aufgewühlt und kannst dich nur schwer fokussieren. Als Sternzeichen Waage solltest du im nächsten Monat laut auf Konzentrationsübungen und ruhige Musik setzen, um deine geistigen Fähigkeiten zu fördern.

Wenn die Sonne dein Sternzeichen Waage verlässt, wird die Ruhe zu dir zurückfinden. Am 23. Oktober geht es in der Karriere für das Sternzeichen Waage voran, wenn Glücksplanet Merkur wieder auf deiner Seite ist. Der Glücksplanet wird nicht nur dein Gespür fürs Geschäftliche fördern, sondern auch deine Balance stärken. Lass dir eins gesagt sein: Die Ehrlichkeit der Waage wird im nächsten Monat in der Karriere sehr geschätzt. Mit dieser Eigenschaft deines Sternzeichens wirst du am Arbeitsplatz zum guten Ratgeber und entwickelst dich sogar zur Vertrauensperson. Das verschafft dir einen inneren Antrieb und bringt dich in der Karriere bis zum Monatsende an die Spitze deiner Karriereleiter.

Glückstage der Waage im Oktober 2024: 02. Oktober 2024 : Der Neumond steht in deinem Sternzeichen und bringt sowohl deine Beziehung als auch Selbstliebe auf Wolke Sieben.

: Der Neumond steht in deinem Sternzeichen und bringt sowohl deine Beziehung als auch Selbstliebe auf Wolke Sieben. 17. Oktober 2024 : Heute findest du dein perfect Match!

: Heute findest du dein perfect Match! 29. Oktober 2024: Deine Sehnsucht nach Zärtlichkeit wird erfüllt werden.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Als Sternzeichen Waage wirst du in der Liebe einen sorgenfreien nächsten Monat haben. Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) werden von Glücksplanet Venus in ihrem Liebesleben beeinflusst. Liebesbotin Venus wird die Romantik deiner Beziehung im Oktober durch ihre direkte Bewegung stärken. Auch in der Liebe neigst du als Sternzeichen Waage dazu, alles zu geben und dein eigenes Wohlergehen zu vernachlässigen. Obwohl deine Waage-typische Aufopferungsbereitschaft in der Liebe sehr geschätzt wird, empfiehlt das Monatshoroskop, deine eigenen Bedürfnisse nicht hinten anzustellen. Durch die Konstellation von Mond und Venus könnten sich Waagen im Oktober schnell in ihrem Zärtlichkeitsbedürfnis vernachlässigt fühlen. Ein Tipp des Monatshoroskops für Waagen im Oktober: Dieses Gefühl solltest du unmittelbar an deinen Schatz herantragen, ohne dabei zu vorwurfsvoll zu werden.

Mit dem romantischen Gespür wissen Waagen-Singles und Vergebene, wie sie in der Liebe punkten können. Befolgst du als Waage zusätzlich den Rat des Horoskops, stehen die Sterne am 15. Oktober in der Liebe besonders gut: Während Waage-Singles auf ein spannendes Match hoffen dürfen, stehen die Chancen auf eine baldige Heirat für vergebene Waagen gut. Dein Liebesleben wird bis zum Monatsende ein Hoch erreichen, wie du es nur selten erlebst. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, steht dir als Waage im Oktober eine sehr romantische Zeit bevor.

Waage Monatshoroskop: Oktober 2024 – Fazit

Wie du siehst, kann der Oktober für das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop zu einem wahren Höhenflug werden. Wenn du die Hürden von Saturn bekämpfst, indem du in der Gesundheit auf dich selbst achtest, sieht es auch in der Liebe und Karriere für das Sternzeichen Waage im Oktober gleich viel besser aus. Versuche dich auf ein positives Mindset zu fokussieren, während du realistische Gedankengänge verfolgst. Hindernisse in der Liebe und Karriere kannst du mithilfe deiner Glücksplaneten bewältigen. Bleibst du gelassen und einfühlsam, steht der nächste Monat für das Sternzeichen Waage ganz im Zeichen des Erfolgs.

