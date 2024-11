Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im November 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im November in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die verschiedenen stark von bestimmten Planeten im Universum beeinflusst werden. Bist du als Sternzeichen Waage aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.), musst du dich laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf eine harte Zeit einstellen. Für das Sternzeichen Waage sieht das Horoskop im nächsten Monat einen Kampf mit deinen Emotionen und Gefühlen voraus. Dich plagt eine innere Unzufriedenheit, die dein Leben vollkommen unter Kontrolle hat. Eine innere Anspannung und Angst vor dem Verlauf deiner Zukunft begleitet das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop im November Tag für Tag. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Waage, es sich im November so richtig gutgehen zu lassen.

Gönne dir als Sternzeichen Waage im nächsten Monat einfach mal eine Auszeit und versuche, dem Schwermut ein Ende zu setzen. Zur Monatsmitte des Novembers könnte es dem Sternzeichen Waage ansonsten laut Monatshoroskop sehr schlecht gehen. Waagen sollten im November ihren gesunden Menschenverstand nutzen, um die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und dem Ursprung der Sorgen auf den Grund zu gehen. Im November kann es für Waage hilfreich sein, sich an einer fremden Schulter anzulehnen und sich eine neue Perspektive einzuholen. Der 12. November ist ein guter Tag für das Sternzeichen Waage, um Probleme zu ignorieren und dir Ablenkung zu suchen. Am 22. November könnte dir dein Schatz hingegen aushelfen – lasse dich verwöhnen.

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Womit muss die Waage im November in der Karriere rechnen?

In der Karriere stehen dem Sternzeichen Waage im November 2024 Höhen und Tiefen bevor. Glücksplanet Merkur hält für Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) im November einige Überraschungen parat. Die Karriere der Waagen beginnt im November stark, denn Glücksplanet Merkur ist auf deiner Seite. Schon am 1. November erhält das Sternzeichen Waage einen kreativen Anstoß aus dem Universum – mit deiner Einbildungskraft kommst du auf so manche Idee, die dir im Beruf ein Lob bescheren. Genauso, wie du mit deinen Eingebungen begeisterst, kannst du die Veränderungen am Arbeitsplatz perfekt annehmen und dich anpassen. Doch Glücksplanet Merkur könnte von deiner Seite weichen, wenn du in der Karriere unsicher wirst.

Am 10. November wird der Verstand des Sternzeichens Waage von deinem Unterbewusstsein beeinträchtigt. Wenn du als Waage mit deinen Gefühlen im nächsten Monat nicht im Reinen bist, kannst du laut Horoskop in der Karriere keine guten Entscheidungen treffen und erbringst mangelhafte Leistungen. Im November läufst du laut Monatshoroskop Gefahr, als Sternzeichen Waage in der Karriere schlechte Angewohnheiten zu entwickeln. Um dich nicht angreifbar zu machen, könntest du als Waage im November dazu tendieren, deine Unsicherheit mit Selbstbewusstsein zu überspielen. Dieser Schutzmechanismus kann jedoch zu Missverständnissen führen, die negative Konsequenzen mit sich bringen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Waage dazu, genau zu überlegen, ob Lüge oder Wahrheit ausgesprochen werden sollte.

Glückstage der Waage im November 2024: 02. November 2024 : Ein Liebesgeständnis erwartet dich.

: Ein Liebesgeständnis erwartet dich. 10. November 2024 : Liebesgöttin Venus bringt dich deinem Schatz näher.

: Liebesgöttin Venus bringt dich deinem Schatz näher. 25. November 2024: Mit dem Mond in deinem Sternzeichen weißt du genau, was zu tun ist.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Als Sternzeichen Waage solltest du dich im nächsten Monat laut Horoskop in der Liebe vorsehen. Vor allem für Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) sieht es im November in der Liebe weniger gut aus. Als Sternzeichen Waage verfügst du über einen feinen Sinn für das Leben und bevorzugst Luxus. Das kann dazu führen, dass du viele Gegebenheiten in der Liebe als selbstverständlich nimmst, was bei deinem Schatz übel aufstoßen dürfte. Ab dem 3. November gehst du als Sternzeichen Waage nicht nur verschwenderisch mit den Emotionen deines Partners um, sondern willst immer mehr. Das Minimum ist der Waage einfach nicht genug! Laut Monatshoroskop liegt das daran, dass andere Bereiche deines Lebens dich nicht zufriedenstellen.

Für Waagen-Singles sieht es im November romantisch nach einem kurzen Hoch aus: Du könntest laut Monatshoroskop dazu neigen, dich auf wilden Partys herumzutreiben. Der wahren Liebe wirst du als Sternzeichen Waage nicht begegnen, aber immerhin reicht es für eine heiße Nacht. Am 12. November sieht das Monatshoroskop schwankende Gefühlslagen beim Sternzeichen Waage voraus. Versuche daher, dich nicht zu sehr von äußeren Einflüssen mitreißen zu lassen und bleibe dir selbst treu. Bist du im nächsten Monat ehrlich zu dir selbst und deinem Schatz, wird es in der Liebe wieder harmonieren.

Waage Monatshoroskop: November 2024 – Fazit

Das Monatshoroskop sieht im November dunkle Zeiten für das Sternzeichen Waage voraus. Gerade jetzt wird es für Waagen wichtig, die Ratschläge des Horoskops anzunehmen und sich auf die Hürden des Himmels vorzubereiten. Tust du im nächsten Monat genug für dein eigenes Wohlergehen, und schaffst Harmonie zwischen dir und deinem Schatz, könnte es doch noch ein gelungener Monat werden. Die Sterne stehen dir bei, wenn es darum geht, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und den richtigen Pfad des Universums zu betreten.

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Erfahre hier alles zum Sternzeichen Waage.