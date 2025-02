Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im März 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im März 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im März in der Gesundheit bevor?

Für das Sternzeichen Waage sieht das Monatshoroskop voraus, dass du im März gesundheitlich auf einem klaren Weg nach oben bist. Schon zum Anfang des nächsten Monats gibt es bei Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) im Horoskop Anzeichen auf eine Besserung der Gesundheit. Doch der Erfolg kommt nicht von allein. Als Sternzeichen Waage solltest du im März darauf achten, gesundheitsfördernde Maßnahmen weiterhin zu stärken. Im Venusjahr 2025 profitieren Waagen ohnehin von den Kräften der herrschenden Liebesgöttin, werden von Natur aus schöner und stärker – doch da geht bei deinem Sternzeichen sogar noch mehr! Indem du im März öfters an die frische Luft gehst, auf deinen Vitaminhaushalt achtest und eine gesunde Ernährung hast, können Menschen vom Sternzeichen Waage in der Gesundheit strotzen.

Spätestens am 19. März erreichst du als Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop deine volle seelische und körperliche Stärke. Doch auch jetzt solltest du mindestens genauso viel Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen und dein Wohlbefinden nicht vernachlässigen. Als Sternzeichen Waage kannst du durch Auszeiten perfekt in dein Gleichgewicht finden – auf Stress und Anspannungen, ob zwischenmenschlich oder körperlich, solltest du nach Monatshoroskop im März ganz verzichten. Zwar bist du gerne viel und schnell in Bewegung, doch gerade jetzt zeigt das Horoskop, dass es einfach nur etwas Achtsamkeit braucht, um gesund zu sein.

Womit muss die Waage im März in der Karriere rechnen?

Auch in der Karriere sollten Waagen nach Monatshoroskop im März zur Ruhe finden, die Dinge nicht so hektisch angehen. Gleich zum Anfang des nächsten Monats sollten sich Waagen im Job vornehmen, mit Gelassenheit und guten Ratschlägen zu punkten. Kling einfacher als getan. Denn gerade für Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) kann die Karriere im März laut Horoskop zu einer kleinen Herausforderung werden. Schon in der ersten Woche des nächsten Monats macht das Horoskop deutlich, dass ein ruhiges Unterbewusstsein der Schlüssel zum Glück. Das Monatshoroskop empfiehlt deinem Sternzeichen Waage darum, einen mentalen Schutzschild aufzubauen und dich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Du kennst deine Fähigkeiten im Job und weißt, womit du punkten kannst. Versuche also nicht, dich zu verstellen.

Das Monatshoroskop macht deutlich, dass Menschen vom Sternzeichen Waage im März jobmäßig mit cleveren Ideen und einer starken Auffassungsgabe punkten. Kritik solltest du dir dennoch nicht zu sehr ans Herz gehen lassen – Verbesserungsvorschläge sind ganz normal. Denkst du nochmal genau nach, wirst du sehen, dass andere mit ihrer Kritik an deiner Arbeit nicht unbedingt falsch liegen. Nimmst du die Ratschläge des Monatshoroskops im nächsten Monat an, können Waagen eine noch bessere Version ihrer selbst werden. Spätestens zum Ende des nächsten Monats werden Waagen nach Horoskop am 28. März ihre Bestleistung liefern und sich dafür nicht mehr groß anstrengen müssen. Hast du dich auf das Wesentliche fokussiert und ein stabiles Verhältnis zu deinem Verstand aufgebaut, kannst du dich im Job perfekt zum Ausdruck bringen – und profitieren.

Glückstage der Waage im März 2025: 4. März 2024 : Erinnere dich an deine Vorsätze – heute ist ein guter Tag, um sie umzusetzen.

: Erinnere dich an deine Vorsätze – heute ist ein guter Tag, um sie umzusetzen. 14. März 2025 : Sei dir selbst treu, denn so bist du am besten.

: Sei dir selbst treu, denn so bist du am besten. 24. März 2025: Venus bringt dir Gleichgewicht.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

In der Liebe deutet im nächsten Monat beim Sternzeichen Waage nach Horoskop alles darauf hin, dass du dich einer kleinen Herausforderung stellen musst. Schon am 8. März gibt es Anzeichen im Monatshoroskop, die auf schwankende Gefühlslagen des Sternzeichens Waage hindeuten. Vor allem auf das Verhalten deines Partners könntest du jetzt besonders empfindlich reagieren – als Luftzeichen Waage lässt du dich immerhin öfters von den Reaktionen anderer mitreißen. Versuche zu begreifen, dass du die emotionale Lage deines Partners nicht ins Gleichgewicht bringen musst. Geht es anderen in deinem Umfeld schlecht, belastet das auch dich – doch dein eigenes Wohlbefinden sollte nicht unter diesen Gefühlen leiden. Manchmal genügt es in einer romantischen Beziehung schon, seinem Partner Verständnis und Akzeptanz zu zeigen.

Gerade Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) sollten sich auf emotionaler Ebene in der Beziehung laut Monatshoroskop etwas zurücknehmen. Kommuniziere in der Beziehung trotzdem, an welchen Stellen es bei dir selbst gerade emotional hapert. Auch für Waage-Singles gilt: Verstellst du dich in Gesprächen nicht und bist einfach du selbst, könntest du im März laut Horoskop größeren Erfolg in der Liebe haben. Arbeitest du als vergebene Waage in der Partnerschaft intensiv an der Kommunikation und der gegenseitigen Unterstützung, kann es bis zum 20. März gleich besser aussehen. Hier sieht das Monatshoroskop starke Anzeichen für ein harmonisches Gleichgewicht in der Liebe des Sternzeichens Waage. Es gibt doch nicht besseres, als sich in der Beziehung auf absoluter Augenhöhe zu bewegen.

Waage Monatshoroskop: März 2025 – Fazit

Obwohl es im Monatshoroskop des Sternzeichens Waage im März nicht wirklich anstrengend aussieht, weißt du selbst am besten, dass der nächste Monat einige Herausforderungen mit sich bringt. Stillsitzen, sich entspannen, zurücklehnen und aus der Ruhe herausarbeiten? Eigentlich keine typischen Fähigkeiten des Sternzeichens Waage. Im März zeigt sich für die Waage, dass weniger Aufwand zu mehr verhelfen kann. Gerade in der Gesundheit kommt es für die Waage darauf an, sich nicht zu überanstrengen und von innen heraus am eigenen Wohl zur arbeiten. Nimmst du in der Karriere und der Liebe den Fuß vom Gas ist eine gute Zukunft sicher

