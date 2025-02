Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Februar 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Februar 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Februar in der Gesundheit bevor?

Für das Sternzeichen Waage bedeutet der Februar in der Gesundheit ein anstrengender Monat. Der Boost des Neujahrs ist vergangen – hast du deine neuen Kräfte etwa zu schnell verschossen? Bist du im Januar aus dem Gleichgewicht gekommen, sieht das Monatshoroskop im Februar vor, dass du deine Gesundheit wieder auf Vordermann bringen musst. Am 7. Februar könnten besonders Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) von einer großen Last getroffen werden, die dich seelisch trifft. Aufgepasst: Die Trauer wird für das Sternzeichen Waage im Februar laut Horoskop die größte Herausforderung werden. Auch wenn es schwerfällt, musst du als Sternzeichen Waage im Februar alles tun, um dein Selbstbild zu stärken. Glaube an dich selbst! Indem du trotz allem erhobenen Hauptes durch den Alltag gehst, wird der Schein ganz schnell Realität.

Sei als Waage im Februar außerdem ausgewählter für Menschen und Tätigkeiten, die dir guttun. Am 19. Februar sehen die Sterne für dein Sternzeichen Waage dann in der Gesundheit schon wieder besser aus. Auch wenn sich die Anspannung nicht zu 100 Prozent aufgelöst hat, wird die Waage seelisch und körperlich nach der Monatsmitte besser aufgestellt sein. Besonders mit deiner Widerstandsfähigkeit bist du als Sternzeichen Waage gegen kommende Hürden gewappnet. Verfolge als Sternzeichen Waage im Februar deine Selbstheilung und dir wird es laut Horoskop am Monatsende wieder gut gehen.

Womit muss die Waage im Februar in der Karriere rechnen?

Dass dir das Wohlergehen zur Priorität wird, zeigt sich beim Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop im Februar auch in der Karriere. Besonders Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) fokussieren sich im Februar im Job darauf, ihre Kollegen zu unterstützen. Als harmoniebringende Waage bist du am Arbeitsplatz besonders beliebt – du weißt auch im Februar die helfende Hand zu sein. Tust du im Februar viel für andere und bist gerecht, wenn es um Aufgabenverteilungen und Feedback geht, wird das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop viele Früchte ernten. Deine moralischen Grundsätze sollte das Sternzeichen Waage in der Karriere im nächsten Monat nicht vernachlässigen – sie bringen dir einen großen Vorteil gegenüber Konkurrenten. Am 3. Februar kommt es für die Waage außerdem auf Zuverlässigkeit in Bezug auf Termine an.

Doch wo Licht ist, da ist beim Sternzeichen Waage auch Schatten. Das Monatshoroskop sieht für die Waage voraus, dass dir das Lob und Anerkennung deiner Kollegen und Vorgesetzten schnell zu Kopf steigen könnte. Sieh darum zu, dass du zur Monatsmitte in der Karriere als Sternzeichen Waage keinen fragwürdigen Weg einschlägst. Auf keinen Fall solltest du eitel sein und vom eigenen Recht ausgehen – das könnte beim Sternzeichen Waage im nächsten Monat laut Horoskop für Unglück sorgen. Denn sei gewarnt: Ideen, die dir am 10. Februar noch vielversprechend scheinen, könnten sich im Verlauf des nächsten Monats laut Horoskop als weniger gewinnbringend für die Waage herausstellen. Überdenke deine Einfälle und Äußerungen im Februar darum ganz genau. Als harmoniebringendes Sternzeichen Waage tendierst du in der Karriere außerdem dazu, es allen recht machen zu wollen – doch achte im Februar darauf, deine Meinung nicht täglich zu ändern. So könnte dir schlimmstenfalls deine Vertrauensposition in der Karriere verloren gehen.

Glückstage der Waage im Februar 2025: 15. Februar 2025 : Heute findest du zu dir selbst.

: Heute findest du zu dir selbst. 24. Februar 2025 : Gestärkt startest du in den Tag.

: Gestärkt startest du in den Tag. 26. Februar 2025: Glücksplanet Venus bringt dich auf neue Höhen.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

In der Liebe könnte es für das Sternzeichen Waage im Februar laut Monatshoroskop nicht besser laufen. Als Waage aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) kannst du dich laut Horoskop im nächsten Monat über jede Menge Glücksmomente in der Liebe freuen. Liebesgöttin Venus befindet sich im Universum auf ihrer direkten Bahn und fördert somit das persönliche Liebesleben des Sternzeichens Waage. Zum Monatsstart des Februars wirst du in der Beziehung als Waage von deinem Partner aufgefangen – gleichzeitig äußert sich im Horoskop ein ebenso großes Gespür für die Bedürfnisse in der Liebe. Sei als Sternzeichen Waage im Februar die Unterstützung, die in der Liebe gebraucht wird. Nutze deine sensible Seite, um die Gefühle in der Beziehung im Februar zu verstärken. Auch die diplomatische Seite der Waage kann die Liebe laut Monatshoroskop im Februar fördern – löse Konflikte schnell und überdacht.

Zur Monatsmitte gibt es im Horoskop keine Anzeichen dafür, dass sich in der Liebe der Waage etwas ändern wird. Für Waage-Singles bedeutet das jedoch auch, im Februar nicht mit der großen Liebesbekundung rechnen zu können. Bestehende Flirts werden zwar intensiviert, mehr entsteht für das Sternzeichen Waage in der Liebe im Februar laut Horoskop aber nicht. Als vergebene Waage solltest du die guten Konstellationen von Venus für dich nutzen, um den Februar zu einem wahren Liebesmonat zu machen. Widme dich deiner Beziehung mit Feingefühl und der nächste Monat wird besonders romantisch werden!

Waage Monatshoroskop: Februar 2025 – Fazit

Im Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage ist zu erkennen, dass die Beziehungen zu anderen Personen und dir selbst im Februar von besonderer Bedeutung sind. In der Gesundheit mag es im nächsten Monat eine harte Zeit für das Sternzeichen Waage werden, doch mit der Unterstützung deiner Liebsten kannst du mit dir selbst wieder ins Reine kommen. Beweise dir selbst, dass du als Sternzeichen Waage stark bist und Harmonie nicht nur in deinem Umfeld, sondern auch in deinem eigenen Gefühlshaushalt schaffen kannst. Achte in der Liebe darauf, nicht vom Kurs abzukommen – und der Februar wird für das Sternzeichen Waage zum harmonischen Glück!

