Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Juli 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im nächsten Monat in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sollten laut Monatshoroskop im nächsten Monat bei der Gesundheit aufhorchen. Saturn befindet sich den ganzen Juli in seiner rückläufigen Bewegung und könnte dir einige Hindernisse bringen. Als Sternzeichen Waage meisterst du im Juli mit deiner körperlichen und seelischen Widerstandskraft so einige Beschwerden. Du solltest trotzdem darauf achten, es langsamer angehen zu lassen.

Beachte die Signale des Körpers im Juli besonders, lege Pausen ein und schlafe ausreichend. Denn Achtung: Ansonsten könnte dich am 24. Juli eine depressive Phase oder Melancholie treffen. Indem du geistige Entspannung förderst, meditierst und körperliche aktiv bist, kannst du einen perfekten Ausgleich zu den herausfordernden Einflüssen des Saturn schaffen. Probiere es doch einfach mal mit einem Mannschaftssport!

Womit muss die Waage im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere erwarten dich im Juli als Sternzeichen Waage so einige Höhen und Tiefen. Waagen der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) sollten im Juni den Hinweisen von Glücksplanet Merkur folgen. Schon zu Beginn des Monats unterstützt dich Merkur und beflügelt berufliche Ambitionen. Das intuitive Gefühl des Sternzeichens Waage wird dir im Juli großen Erfolg bescheren. Du solltest im nächsten Monat darauf achten, neue Kontakte zu knöpfen und deine Kollegen am Arbeitsplatz zu schätzen. Vor allem am 07. Juli solltest du dir deinen rationalen Verstand ins Gedächtnis rufen. Nimm dir vor, Kritik anzunehmen und bei spitzen Bemerkungen nicht überempfindlich zu reagieren – dann werden deine Bemühungen Früchte tragen.

Du solltest deine Erfolge zum Ende des Monats Juli als Sternzeichen Waage jedoch nicht überschätzen. Lass dich von anderen nicht auf eine unehrliche Bahn lenken, sondern überzeuge mit deinen eigenen Ideen, denn die Sterne versprechen, dass sie bei Vorgesetzten und Kollegen auf offene Ohren stoßen werden. Lügen gehen für das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop nicht gut aus.

Glückstage der Waage im Juli 2024: 08. Juli 2024 : Im Beruf erzielst du beeindruckende Erfolge – eine große Belohnung steht an!

: Im Beruf erzielst du beeindruckende Erfolge – eine große Belohnung steht an! 12. Juli 2024 : Zur Monatsmitte erfasst dich die Energie des Mondes mit voller Kraft. Fokussiere dich nun ganz auf dich selbst.

: Zur Monatsmitte erfasst dich die Energie des Mondes mit voller Kraft. Fokussiere dich nun ganz auf dich selbst. 14. Juli 2024: Der Halbmond weckt tiefe Gefühle in dir. Es wird Zeit, sich auf die Liebe einzulassen.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Als Sternzeichen Waage erwartet dich im nächsten Monat ein echtes Hoch in der Liebe. Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) werden von Glücksplanet Venus in ihrem Liebesleben unterstützt. Schon am Anfang des Monats verspürst du Schmetterlinge im Bauch. Als Waage-Single ist der Juli der perfekte Zeitpunkt, um jemandem zu begegnen, der das Feuer des Begehrens entzündet – zum Beispiel einem Zwilling. Waage-Frauen haben jetzt eine stark anziehende Wirkung auf Männer. Laut Monatshoroskop wird dein großes Bedürfnis nach Liebe am 06. Juli erfüllt. Spätestens zur Monatsmitte erlebt die Beziehung zu deinem Schatz eine Festigung.

Wenn die Glücksplaneten Venus und Pluto sich in der Monatsmitte des Julis treffen, geht es mit der Leidenschaft für das Sternzeichen Waage erst richtig los. Sind Waage-Männer in der Kennenlernphase eher zurückhaltend, offenbaren sie ihrem Schatz in der Liebe jetzt ihr leidenschaftliches Selbst. Sexuelle Hemmungen werden im nächsten Monat beim Sternzeichen Waage überwunden. Die Verbindung von Glücksplanet Venus und Pluto begünstigt es, mit deinem Schatz auch mal neue Sachen auszuprobieren, denn in der Liebe solltest du im Juli aufs Ganze gehen.

Waage Monatshoroskop: Juli 2024 – Fazit

Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, kann der Juli für das Sternzeichen Waage zu einem wahren Höhenflug werden. Nimm die Warnungen von Saturn ernst und achte darauf, deine Gesundheit zu pflegen, indem du die Ruhe bewahrst und auch mal meditierst. Dank deiner Glücksplaneten werden sich in Karriere und Liebe neue Horizonte öffnen. Mit deinem Schatz stehen dir viele leidenschaftliche Erlebnisse bevor. Der nächste Monat Juli wird für das Sternzeichen Waage damit zu einer Zeit der kosmischen Unterstützung.

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Erfahre hier alles zum Sternzeichen Waage.