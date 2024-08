Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im August 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im August für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im nächsten Monat in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sollten laut Monatshoroskop im nächsten Monat bei der Gesundheit aufhorchen. Saturn befindet sich den ganzen August in seiner rückläufigen Bewegung und könnte dir einige Hindernisse bringen. Öfter wirst du als Sternzeichen Waage eine Kraftlosigkeit verspüren. Du solltest darauf achten, Reserven zu sammeln und einen Ausgleich zu finden, der dir deine Stärke wiederbringt.

Beachte die Signale des Körpers im August besonders, lege Pausen ein und schlafe ausreichend. Vor allem am 16. August ist dir als Sternzeichen Waage Vorsicht geboten: Eine heftige Krankheit könnte dich treffen. Doch die Sterne sind dir im August wohl gesinnt. Das Universum wir dir genügend Schübe seelischer und körperlicher Widerstandskraft zukommen lassen. Nutze deine Kraft im nächsten Monat weise, um die Hindernisse von Saturn im August zu meistern.

Womit muss die Waage im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere erwarten dich im August als Sternzeichen Waage so einige Höhen und Tiefen. Waagen der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) werden im August von Glücksplanet Merkur auf die Probe gestellt. Mit der rückläufigen Bewegung von Merkur wird deine Waage-typische Unentschlossenheit astrologisch verstärkt. Im nächsten Monat wird es dem Sternzeichen schwerfallen, in der Karriere eine bedeutende Entscheidung zu treffen. Bis zum 14. August bist du zwischen deinem Verstand und deinem Gefühl hin- und hergerissen. Am 15. August geben dir die Sterne einen bedeutenden Hinweis, der dir die Entscheidung erleichtert.

Dein neu gewonnenes Selbstvertrauen solltest du im Monat August als Sternzeichen Waage aber im Zaum halten. Zeige dich am Arbeitsplatz nicht zu selbstüberzeugt, um keine angespannte Situation zu schaffen. Eine bescheidende Arbeitsmoral wird deinen weiteren Karriereweg als Waage im August begünstigen. Folgst du dem Rat des Monatshoroskops, wird dein Sternzeichen Waage am 23. August in der Karriere reich belohnt werden. Im August lohnt es sich, auszuharren – triff also keine voreiligen Schlüsse, sondern überlege es dir ganz genau.

Glückstage der Waage im August 2024: 08. August 2024 : Heute kannst du auf deine Gefühle vertrauen – gestehe sie dir ein.

: Heute kannst du auf deine Gefühle vertrauen – gestehe sie dir ein. 19. August 2024 : Dein Selbstwertgefühl ist heute besonders stark. Du solltest dich verwöhnen lassen.

: Dein Selbstwertgefühl ist heute besonders stark. Du solltest dich verwöhnen lassen. 24. August 2024: Glücksplanet Merkur und Kraftplanet Mars treffen sich, um dir deinen ultimativen Boost zu bringen.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Als Sternzeichen Waage erwarten dich im nächsten Monat einige intensive Gefühlsschwankungen in der Liebe. Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) werden von Glücksplanet Venus in ihrem Liebesleben beeinflusst. Im nächsten Monat deutet alles darauf, die Beziehung zu deinem Schatz zu hinterfragen und zu festigen. Anfang August wird das Sternzeichen Waage von Harmonie begrüßt. Waage-Singles erleben einige intensive Begegnungen. Doch zur Monatsmitte trifft dich die Unsicherheit. Das Monatshoroskop empfiehlt dir, als Sternzeichen Waage im August zu deinen Gefühlen zu stehen und sie nicht zu überspielen. Ehrlichkeit wird in der Liebe belohnt werden.

Vor allem Waage-Frauen werden bei ihrem Schatz ab dem 19. August einige Hemmungen verspüren. Du solltest offen auf deinen Partner zugehen, um Konflikte in der Liebe zu lösen. Arbeitest du mit deinem Schatz an den Schwächen eurer Beziehung, werden die Sterne die Wogen glätten. Waage-Männer sollten im August nicht aus ihrem Frust heraus handeln, wenn kein irreparabler Schaden angerichtet werden soll. Zum Ende des Monats werden die sexuellen Hemmungen überwunden. Wenn Glücksplanet Venus am 29. August in dein Sternzeichen Waage tritt, wirst du eine intensive Leidenschaft zu deinem Schatz verspüren, die eure Beziehung ordentlich ankurbelt. Mit der Liebe solltest du es als Waage im August sehr ernst nehmen.

Waage Monatshoroskop: August 2024 – Fazit

Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, kann der August für das Sternzeichen Waage deutliche Klarheit in dein Leben bringen. Nimm die Warnungen von Saturn ernst und achte darauf, deine Gesundheit zu pflegen, indem du die Ruhe bewahrst und auch mal meditierst. Hindernisse in der Liebe und Karriere kannst du mithilfe deiner Glücksplaneten bewältigen. Werde dir darüber klar, welche Ziele dir im Beruf und mit deinem Schatz vorschweben. Indem du ehrlich zu dir selbst und anderen bist, steht der nächste Monat für das Sternzeichen Waage ganz im Zeichen der Erkenntnis.

