Monatshoroskop Stier September 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Der September hält jede Menge Chancen für das Sternzeichen Stier bereit – besser könnte es laut Monatshoroskop kaum laufen! Verantwortlich dafür sind vor allem Venus und jede Menge positive astrologische Konstellationen, die im September in dein Horoskop fallen. In der Gesundheit treibt dich Saturn an, Gas zu geben und das eigene Wohlbefinden zu fördern – hältst du dich an eine ausgewogene Routine, sind Stiere im September gesundheitlich top aufgestellt. Merkur schärft deinen Geist, damit du als Stier in der Karriere punkten kannst – und das zeigt Wirkung!

Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, wartet im September sogar der Karrieresprung auf das Sternzeichen Stier. Du bist gut drauf? Das zeigt sich auch an deiner romantischen Beziehung – mit Charme und Verständnis erarbeitet sich der Stier im September das Liebeshoch. Worauf Stiere in der Liebe genau achten müssen, verrät das Monatshoroskop.

Die Gesundheit des Stiers im September

Was kommt in der Gesundheit im September auf den Stier zu?

Im September steht die Gesundheit des Sternzeichens Stier laut Monatshoroskop unter einem guten Stern. Schon am 8. September betont eine Mond-Saturn-Konstellation den Eigenantrieb des Stiers und bietet die perfekten Voraussetzungen, damit du Fortschritte machen kannst. Ausdauer wird im September zum Stichwort für den Stier, durch Aktivitäten wie Joggen und Atemübungen kannst du (am besten in der Natur) richtig aufblühen. Erkennt das Sternzeichen Stier die Gesundheit im September als Priorität an, sagt das Horoskop ein gesteigertes Wohlbefinden auf körperlicher und psychischer Ebene voraus. Stiere aus der dritten Dekade (10.05. – 20.05.) müssen sich in der Gesundheit jedoch an ihrer Geduld üben – den Fortschritte brauchen laut Horoskop ihre Zeit.

Am 21. September könnten durch eine negative Mond-Saturn-Konstellation im Horoskop düstere Gedanken beim Sternzeichen Stier aufkommen. Wende dich von Zweifeln ab und stärke dein mentales Wohlbefinden, zum Beispiel durch Yoga oder regelmäßige Auszeiten. Als Sternzeichne Stier kannst du deiner inneren Stimme im September laut Monatshoroskop problemlos folgen. Spätestens am 26. September können Stiere dann wieder aufatmen, wenn Saturn im Horoskop deine Gesundheit fördert – Ballast fällt dir jetzt von den Schultern, sowohl körperlich als auch mental.

Das Horoskop zur Karriere des Stiers im September

Womit müssen Stiere im September in der Karriere rechnen?

In der Karriere für den Stier laut Monatshoroskop im September außergewöhnlich gut. Gleich zu Monatsbeginn, am 2. September, sorgt die Mond-Merkur-Konstellation für einen klaren Kopf – du ziehst problemlos logische Schlüsse und verstehst, worauf es im Job jetzt ankommt. Laut Horoskop können vor allem Stiere aus der zweiten Dekade (01.05. – 09.05.) den September nutzen, um in der Karriere Projekte voranzutreiben und mit Initiative zu punkten. Am 12. September erwartet den Stier durch eine Mond-Merkur-Konstellation die nächste große Gelegenheit – du musst eine wichtige Entscheidung im Job treffen!

Und keine Sorge, das Horoskop weist dir in den Weg und begünstigt deine Wahl. Ratsam ist es für den Stier, im Job im September auf vergangene Erfahrungen zu blicken. Trotz aller Erfolge sollten Stiere in der Karriere nicht auf der eigenen Meinung beharren, sondern Tipps von Kollegen und Vorgesetzten anzunehmen. Deine intellektuellen Fähigkeiten werden am 22. September erneut glänzen, wenn Mond und Merkur positiv zueinander stehen – ein perfekter Tag für eine Präsentation, Gehaltsverhandlungen oder Bewerbungsgespräche. Du wirst laut Monatshoroskop garantiert einen guten Deal machen!

Glückstage des Stiers im September 10. September 2025 : Deine Geduld zahlt sich aus.

: Deine Geduld zahlt sich aus. 12. September 2025 : Mit deiner Ausdauer lässt du alle hinter dir!

: Mit deiner Ausdauer lässt du alle hinter dir! 17. September 2025: Dein cleverer Geist überzeugt.

Das sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Stiers

Was erwartet den Stier im September in der Liebe?

Im September erwartet den Stier in der Liebe ein echtes romantisches Abenteuer – denn Herrscherplanet Venus steht auf direktem Kurs! Vergebene Stiere dürfen sich besonders auf den 10. September freuen, wenn Venus für Harmonie in der Beziehung sorgt – es könnte sogar zum nächsten Schritt kommen! Laut Monatshoroskop auch für Single-Stiere ein guter Tag, um in der Liebe zu profitieren. Zur Monatsmitte bleibt es romantisch, auch wenn es am 19. September durch eine kritische Mond-Venus-Konstellation zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kommen könnte. Keine Sorge!

Mit etwas Charme und Verständnis lassen sich Probleme in der Liebe des Stiers im September leicht lösen. Besonders Stiere aus der ersten Dekade (21.04. – 30.04.) sollten im September laut Horoskop mehr Verständnis für ihren Partner aufbringen – dann steht einer glücklichen Zeit nichts im Weg. Am 30. September sorgt die Venus-Energie im Horoskop des Stiers wieder für Harmonie in der Liebe. Eine gemeinsame Reise, ein schönes Essen oder eine kleine Aufmerksamkeit sind jetzt genau das Richtige.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im September für den Stier voraus

Im September erwartet den Stier laut Monatshoroskop ein rundum positiver Monat voller Chancen und Harmonie in Gesundheit, Karriere und Liebe. Priorisieren Stiere im September ihre Fitness, kann es einfach nur nach oben gehen! Stärkst du dazu noch dein mentales Wohlbefinden, fühlst du dich gesundheitlich endlich wieder leicht. Noch besser läuft es in der Liebe, wo alles danach schreit, dass es für den Stier auf das nächste Level geht. Mach dich bereit, denn bald könnte es einen Ring am Finger geben! Bringst du in der Karriere deine Fähigkeiten zum Einsatz, kommt es auch hier zum Sprung.