Monatshoroskop Stier November 2025: Was bringen dir die Sterne?

Achtung, lieber Stier! Im November musst du dich laut Monatshoroskop auf eine schwere Zeit einstellen. Ob Gesundheit, Liebe oder Karriere – durch Einflüsse von Uranus und dem rückläufigen Merkur wird der Stier in alles Lebensbereichen auf die Probe gestellt. Die Herausforderungen sollte der Stier als Chance für persönliches Wachstum wahrnehmen.

Mit Geduld, Fokus und Ehrlichkeit kannst du die kosmischen Energien für dich nutzen und den Grundstein für Erfolg und innere Stabilität legen. Lass dich von den Höhen und Tiefen nicht aus der Ruhe bringen. Im Monatshoroskop für November erfährst du, worauf du dich als Sternzeichen Stier einstellen musst.

Die Gesundheit des Stiers im November

Worauf muss sich der Stier im November in der Gesundheit einstellen?

Im November sieht das Monatshoroskop in der Gesundheit für den Stiert eine große Herausforderung voraus. Besonders der Monatsbeginn gestaltet sich alles andere als positiv: Du fühlst dich energielos und dein emotionales Wohlbefinden leidet stark. Am 4. November beginnen die Auswirkungen des Mondes sich zu zeigen, und der 5. November markiert einen Tiefpunkt, wenn der Vollmond in deinem Sternzeichen steht. Von unruhigen Nächten und schlechter Stimmung sind vor allem Stiere aus der dritten Dekade (10.05. – 20.05.) betroffen. Tue dir jetzt etwas Gutes und nimm dir Ruhe, ein entspannendes Bad oder eine wohltuende Massage. Tritt Uranus am 8. November rückläufig in dein Sternzeichen Stier, verschlechtert sich die Situation – zusätzlich stärkt Saturn deine Selbstzweifel.

Als Stier musst du im November auf deine Motivation setzen, um dich Stück für Stück aus dem Tief zu befreien. Hältst du dich an den Rat des Monatshoroskops, wirst du am 20. November von einer positiven Saturn-Mond-Konstellation profitieren. Dein gesundheitlicher Fortschritt wird jetzt begünstigt, körperlich und geistig. Halte dich als organisierter Stier an einen gut durchdachten Fitnessplan und du wirst wieder zu Kräften kommen.

Mehr Monatshoroskope:

Monatshoroskop Zwillinge November 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Monatshoroskop Krebs November 2025: Das sagen die Sterne voraus

Monatshoroskop Löwe November 2025: Das sagen die Sterne voraus

Das Horoskop zur Karriere des Stiers

Womit muss der Stier im November in der Karriere rechnen?

In der Karriere muss der Stier im November laut Horoskop mit einigen Herausforderungen rechnen. Der rückläufige Merkur sorgt für Kommunikationsprobleme und der Vollmond am 5. November verstärkt Unsicherheiten im Job. Trotz gedrückter Stimmung sollte der Stier sich mit Arbeitskollegen um proaktiven Austausch bemühen und Privates von Beruflichem trennen. Am 7. November kündigen Merkur und Mond Konzentrationsschwierigkeiten im Job an. Der rückläufige Uranus bringt ab dem 8. November zusätzliche Veränderungen wie Chaos und verpasste Termine. Für Stiere aus der zweiten Dekade (01.05. – 09.05.) sind klare Strukturen jetzt entscheidend, um den Überblick zu behalten.

Am 19. November unterstützt die positive Merkur-Neptun-Konstellation deine Kreativität und verschafft dir eine großartige Idee für deinen Job. Arbeite im November fokussiert an der Umsetzung, anstatt dich auf deine Vorstellungskraft zu beruhen. Wird Merkur am Ende des Monats wieder direktläufig, sorgt das beim Stier kurzweilig für Unruhe. Ab dem 29. November kannst du endlich wieder mit verdienten Erfolgsmomenten rechnen.

Glückstage des Stiers im November 2025 6. November 2025 : Du kommst einen Schritt weiter.

: Du kommst einen Schritt weiter. 24. November 2025 : In der Liebe blühst du auf.

: In der Liebe blühst du auf. 29. November 2o25: Blicke auf!

Liebeshoroskop für Stier im November

Was kommt im November in der Liebe auf den Stier zu?

In der Liebe erlebt der Stier im November laut Monatshoroskop sowohl Herausforderungen als auch vielversprechende Wendungen. Schon am Anfang des Monats ist die Stimmung schlecht. Eine Venus-Mond-Konstellation macht dich am 4. November launenhaft und auch der Mond im Stier bringt negative Energie für dein Liebesleben. Es wird zu emotionaler Unsicherheit kommen. Vergebene Stiere sollten die Ruhe bewahren und ihren Partner nicht mit unkontrollierten Gefühlen belasten. Durch Uranus könnte der Stier sich ab dem 8. November nach Veränderungen in der Beziehung sehnen. Ehrliche Gefühle solltest du kommunizieren und hinterfragen, ob es sich nicht bloß um eine Phase handelt.

Treten Mond und Venus am 11. November in Konstellation, führt das bei Stieren aus der ersten Dekade (21.04. – 30.04.) zu leichtfertigen Entscheidungen. Single-Stiere haben an diesem Tag jedoch gute Chancen auf ein kurzes Vergnügen. Die große Wende trifft den Stier dann am 26. November, wenn Venus und Glücksplanet Jupiter für eine starke Liebeskonstellation sorgen. Für Singles bedeutet das eine beeindruckende Begegnung, während vergebenen Stieren ein bedeutender nächster Schritt, wie ein Antrag oder eine gemeinsame Wohnung bevorstehen könnte.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop dem Stier im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, bringt der November deinem Sternzeichen Stier zahlreiche Herausforderungen. Mit negativer Vollmond-Energie zündest du einen Fehlstart in Gesundheit, Karriere und Liebe. Es liegt an dir selbst, die Herausforderungen durch Uranus anzunehmen und sie als deine persönliche Chance auf Wachstum zu nutzen. Eine positive Wende trifft den Stier in der Monatsmitte, wenn Konstellationen deinen Fortschritt fördern. In der Liebe steht dir der absolute Höhenflug am Monatsende bevor, wenn Venus und Jupiter am 26. November für große Gefühle und Gesten sorgen. So kann sich der November für den Stier als Wendepunkt in deinem Jahr 2025 herausstellen.