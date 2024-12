Monatshoroskop Stier: Was erwartet dich im Januar 2025?

Im nächsten Monat hat das Universum eine aufregende Reise für das Sternzeichen Stier vorgesehen. Sonne, Mond und Sterne weisen deinem Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen des Schicksals zu meistern und Chancen zu ergreifen. Dir werden Ereignisse bevorstehen, auf die du dich lieber vorbereiten solltest. Mit der Kraft deiner regierenden Planeten wirst du den nächsten Monat als Stier garantiert bestreiten. Doch was hält das Horoskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen bereit?

Als Sternzeichen Stier bist du zwischen dem 21. April und 21. Mai geboren. Mit deiner Willensstärke und inneren Ruhe bringst du die idealen Eigenschaften mit, um den Weg der Sterne im nächsten Monat zu befolgen – was er auch bereithält. In der Gesundheit, Karriere und Liebe erwarten das Sternzeichen Stier aufregende Zeiten. Vor allem in der Liebe hält dein regierender Planet Venus spannende Erkenntnisse für dich bereit, die deinem Leben neuen Schwung verleihen könnten. Dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für dein Sternzeichen Stier stehen. Was kommt in der Gesundheit auf dich zu? Womit musst du in der Karriere rechnen? Um was bringt die Liebe?

Was erwartet den Stier im nächsten Monat in der Gesundheit?

Als Sternzeichen Stier ist es für dich ein typisches Verhalten, sich von neuen Ereignissen und Veränderungen verunsichern zu lassen und zurückzuschrecken – darauf deutet das Monatshoroskop auch im Januar 2025 hin. Der Beginn einer neuen Ära kann auf Stiere laut Horoskop im nächsten Monat bedrohlich wirken. Vor allem Stiere aus der dritten Dekade (10.05. – 20.05.) sollten das neue Jahr aber als Anstoß sehen und Motivation aus dem Beginn von 2025 ziehen. Befolgst du den Rat des Monatshoroskop als Sternzeichen Stier im Januar nicht, könnte das dazu führen, dass auch deine Sorgen sich nicht von dir lösen können – was große Konsequenzen für deine Mentalität hat. In diesem Fall steht die Gesundheit des Sternzeichens Stier im Januar laut Horoskop unter keinem guten Stern. Menschen vom Sternzeichen Stier sollten keine Angst vor dem neuen Venusjahr haben – denn dein herrschender Planet ist ganz auf deiner Seite!

Nimmst du dich dem Pfad des Universums nicht an, könnte die mentale Stimmung des Stiers am 11. Januar am Abgrund sein. Die Konstellation von Saturn und Mond erhöht für Stiere aus der ersten Dekade laut Horoskop auch das Krankheitspotenzial – mit positiver Manifestation ist für dein Sternzeichen also eine Menge getan. In dieser schweren Zeit könnte es für Stiere hilfreich sein, Halt und Unterstützung bei der Familie zu finden. Das Monatshoroskop erachtet den 19. Januar als guten Tag für Stiere, um sich mit jemandem über den eignen seelischen Zustand auszutauschen. Durch Kommunikation kann das Sternzeichen Stier im nächsten Monat neue Kraft schöpfen und den Schalter in der Gesundheit umlegen. Als Kraftbringer könnte sich ebenfalls ein kurzes Retreat erweisen, bei dem du dich ganz verwöhnen lassen solltest. Nimmst du dir ausreichend Zeit für dich selbst und gönnst dir die nötige Erholung, können die Sterne am 27. Januar in der Gesundheit des Stiers wieder heller strahlen.

Worauf muss sich der Stier im nächsten Monat in der Karriere einstellen?

In der Karriere sieht es für Stiere laut Horoskop im nächsten Monat wesentlich besser aus – auch hier ist deine kommunikative Seite gefragt. Besonders Stiere aus der zweiten Dekade (01.05. – 09.05.) können nächsten Monat im Job mit ihrem Scharfsinn überzeugen. Als arbeitsfreudiger Stier solltest du dir also vornehmen, im Januar richtig Gas zu geben. Denn wenn du als Sternzeichen Stier im Januar an einer Stelle überzeugen kannst, dann in der Karriere! Ab dem 7. Januar sieht das Monatshoroskop vor, dass Stiere im Job durch ihre ehrliche Haut vorankommen. Äußerst du deine Meinung zu Themen und Situationen, kannst du als Stier auf der Arbeit neue Anstöße setzen, die sich in deinem Sinn als erfolgreich erweisen werden. Bringst du deine Ideen Schritt für Schritt voran, macht sich deine Geduld sicherlich bezahlt.

Herrschen in der ersten Januarhälfte bei deinem Job Spannungen, könnte sich dies ab dem 19. Januar für das Sternzeichen Stier ändern, wenn Venus und Merkur zusammenfinden. Als persönlicher Glücksplanet könnte Venus deine Stärken am Arbeitsplatz fördern und dir zusätzliche Erfolge versprechen, auf die du geduldig warten kannst. Am Ende des nächsten Monats sieht es für den Stier in der Karriere laut Horoskop dann richtig gut aus. Vor allem dein Kommunikationstalent bringt dich voran – in Verhandlungen sitzt du am längeren Hebel und in Gesprächen mit deinem Vorgesetzten kannst du positive Resonanz erwarten. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Stier jedoch, sich konstruktive Kritik nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondern lieber Anpassungen an der eigenen Arbeit vorzunehmen. Setzt du Feedback gut um, können Stiere im Januar in der Karriere ordentlich Pluspunkte sammeln.

Glückstage des Stiers im Januar 2025: 07. Januar 2025 : Zeige dich von deiner besten Seite – sie wird belohnt werden.

: Zeige dich von deiner besten Seite – sie wird belohnt werden. 08. Januar 2025 : Heute wird es richtig romantisch.

: Heute wird es richtig romantisch. 23. Januar 2025: Ein Geistesblitz bringt dich in der Karriere voran!

DAS sieht das Monatshoroskop in der Liebe auf dich zukommen

Das Sternzeichen Stier wird vom Planeten Venus regiert – im Venusjahr 2025 ist deswegen mit besonders großem Einfluss in der Liebe zu rechnen. Doch auch Venus muss erstmal im neuen Jahr ankommen. Für Stiere sieht das Monatshoroskop Januar deswegen einen ruhigen und entspannten Einstieg ins Liebesleben. Als Stier der ersten Dekade (21.04. – 30.04.) kannst du im Januar in der Liebe laut Horoskop weder mit Flammen noch feuriger Leidenschaft rechnen – es bleibt alles beim Alten. Bei vergebenen Stieren wird es in der Beziehung zu keinen bedeutsamen Veränderungen kommen. Du solltest deinem Partner daher weiterhin zeigen, dass er sich in der Liebe auf dich verlassen kann – als Erdzeichen bist du es gewöhnt, eine starke Schulter zu haben. Bietest du im nächsten Monat als Stier öfter deine Hilfe an, sagt das Horoskop voraus, dass das Vertrauen zwischen dir und deinem Partner gestärkt wird.

Besonders am 12. Januar könnte die Empathie der Stiere in der Liebe für Glück sorgen. Machen Stier-Singles eine neue Begegnung, werden sie laut Horoskop als anregender Gesprächspartner in Erinnerung bleiben – daraus könnte sich sogar mehr entwickeln! Gegen Ende des Monats tauchen dann gleich Venus und Mars in Kombination am Himmel des Stiers auf. Am 26. Januar dürfen sich Stiere daher über ein einmaliges Liebeserlebnis freuen – Leidenschaft ist angesagt! Während Stier-Singles mit einem feurigen One-Night-Stand rechnen dürfen, werden vergebene Stiere die Liebe neu entfachen. Schlage deinem Partner am besten selbst eine romantische Unternehmung vor, um den nötigen Anstoß zu geben – dann kannst du dich mit einer noch heißeren Nacht rechnen.

Stier Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Wenn es nach dem Monatshoroskop geht, erwartet das Sternzeichen Stier im Januar eine ausgewogene Mischung zwischen Hoch und Tief. Im Januar solltest du als Stier unbedingt versuchen, das letzte Jahr für Vergangenheit zu erklären und abzuschließen – 2025 sollte auch für dich ein Neustart sein! Lass deinem Sternzeichen gesagt sein, dass Kommunikation für dich im Januar zum entscheidenden Hilfsmittel wird – in Gesundheit, Karriere und der Liebe. Beweise anderen im Januar außerdem, dass du als Sternzeichen Stier besonders zuverlässig bist und man wird auf dich bauen. Das Jahr fängt gerade erst an!

Das Monatshoroskop reicht dir als Einblick in dein Sternzeichen nicht? Wenn du wirklich alles über dein Sternzeichen Stier wissen willst, haben wir die perfekten News für dich! Was die tieferen Eigenschaften des Sternzeichens Stier sind, erfährst du hier.