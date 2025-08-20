Monatshoroskop Skorpion September 2025: Das bringen die Sterne

Im September erleben Skorpione laut Monatshoroskop einen Aufschwung – vor allem was die Karriere und die Liebe angeht. Zu Beginn des Monats fehlt es an Energie, und mentale Blockaden sowie Unsicherheiten in der Liebe könnten durch kritische Neptun-Konstellationen verstärkt werden. In der Karriere sollten Skorpione ihren Ehrgeiz zügeln und realistische Ziele setzen, um Unzufriedenheit zu vermeiden.

Ab der zweiten Monatshälfte zeigt das Horoskop mehr positive Entwicklungen: Saturn und Pluto stärken die Gesundheit, und Mars bringt neue Energie in alle Lebensbereiche. Diese Energie steigert die Leidenschaft in Beziehungen und sorgt für Dynamik im Job, sollte aber gezielt und bedacht eingesetzt werden, um Risiken wie emotionale Überreaktionen oder Verletzungen zu vermeiden. Worauf du im September genau achten musst, verrät das Monatshoroskop.

Gesundheit des Skorpions im September

Was erwartet den Skorpion im September in der Gesundheit?

Im September verbessert sich die Gesundheit der Skorpione laut Monatshoroskop langsam. Anfangs fehlt dir die Energie, da die Ereignisse aus dem August noch nachwirken. Unruhige Nächte könnten durch die Neptun-Mond-Konstellation am 2. September verstärkt werden. Skorpione der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) sollten Rückhalt suchen, sich ablenken und sportlich aktiv werden – so wirst du im September laut Horoskop mentale Blockaden los.

Eine Wende kündigt sich für den Skorpion in der Gesundheit im Monatshoroskop am 12. September durch den astrologischen Einfluss von Saturn an. Am 13. September stärkt die Mond-Pluto-Konstellation deine körperliche und seelische Gesundheit. Richtig aufwärts geht es dann ab dem 22. September, wenn Mars in dein Sternzeichen Skorpion tritt – doch das birgt auch die ein oder andere Gefahr. Nutze diesen Energieschub gezielt, denn Mars bringt auch ein erhöhtes Unfallrisiko mit sich.

Das Monatshoroskop zur Karriere des Skorpions

Womit muss der Skorpion im September in der Karriere rechnen?

Das Monatshoroskop warnt Skorpione im September davor, es in der Karriere zu übertreiben. Die Leidenschaft sollten sich Skorpione im September nicht zu Kopf steigen lassen. Die Pluto-Konstellation am 11. September verstärkt deinen Ehrgeiz, hohe Ziele zu erreichen, kann dich aber auch ungeduldig und unzufrieden machen, wenn etwas nicht planmäßig läuft. Besonders Skorpione der ersten Dekade (24.10. – 01.11.) sollten ihre Ansprüche in der Karriere etwas runterschrauben – so fühlt es sich noch besser an, wenn du deine Ziele am Ende übertriffst.

Ab der zweiten Monatshälfte wird die Mars-Energie für Skorpione in der Karriere spürbar. Treten Mars und Pluto am 24. September in Konstellation, solltest du dich emotional von deinem beruflichen Handeln distanzieren und Kritik nicht zu sehr an dich heranlassen. Ziehe daraus lieber deine Erkenntnisse und schaue, wie du dich weiterhin verbessern kannst. Zum Monatsende warnt das Horoskop zudem vor finanziellen Rückschlägen – lege deine Reserven rechtzeitig beiseite.

Glückstage des Skorpions im September 8. September 2025 : Erfolg bahnt sich an!

: Erfolg bahnt sich an! 24. September 2025 : Du weißt heute genau, was zu tun ist.

: Du weißt heute genau, was zu tun ist. 29. September 2025: Mit deiner Energie bist du unschlagbar.

Liebeshoroskop für Skorpion im September

Was kommt im September in der Liebe auf den Skorpion zu?

In der Liebe sieht das Monatshoroskop keine großen Wendungen für Skorpione vor – es herrscht sogar eher Unzufriedenheit. Anfangs neigst du, begünstigt durch eine schlechte Neptun-Konstellation, dazu, dir die Dinge in der Liebe schöner zu reden, als sie sind. Die Aufgabe des Skorpions ist es im September, das Potenzial deines Partners von der Realität zu trennen – das gilt auch für Singles. Fokussierst du doch auf deinen realistischen Blick, gewinnst du wertvolle Erkenntnisse. Am 15. September verstärkt eine Mond-Neptun-Verbindung die Unsicherheiten des Skorpions in der Liebe. Ziehe dich nicht zurück, sondern spreche deine Bedenken an.

In der zweiten Monatshälfte wird es in der Liebe besser, besonders Skorpione aus der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) profitieren von ihrer Sensibilität. Mit Mars in deinem Sternzeichen ab dem 22. September steigt die Leidenschaft – das sorgt für lebendige Gespräche und intensive Momente. Am 27. September verstärkt die Neptun-Mars-Konstellation außerdem die Anziehungskraft des Skorpions in deiner Beziehung. So kann es weitergehen!

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im September für Skorpion voraus

Skorpione sind im September dazu aufgefordert, die Balance zwischen Realität und Traum zu halten. In der Gesundheit solltest du unbedingt aktiv werden, um mentale Blockaden zu lösen. Nutze auch die Mars-Energie, um deine eigenen Ziele zu erreichen – schalte in der Karriere dafür einen Gang runter. Nutze deine Erkenntnisse, um dich Schritt für Schritt zu verbessern. Unsicherheiten in der Liebe sollten Skorpione dafür direkt ansprechen. In der zweiten Monatshälfte des Septembers starten Skorpione dann wieder richtig durch.