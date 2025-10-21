Monatshoroskop Skorpion November 2025: Das bringen die Sterne

Der November ist der absolute Glücksmonat für das Sternzeichen Skorpion – doch laut Monatshoroskop gibt es auch Schattenseiten in der Sonnen-Zeit. Dich erwarten einige spannende Wendungen, starke Energien und jede Menge Intensität. Deine Leidenschaft und dein Instinkt stehen im Fokus, während besondere planetare Konstellationen dir Stärke und Klarheit verleihen. Doch auch Herausforderungen bleiben nicht aus, und gerade in der Monatsmitte sind Disziplin und Ausdauer gefragt.

Ob körperliche Fortschritte, berufliche Erfolge oder romantische Höhenflüge – der November 2025 hat das Potenzial, für dich zu strahlen. Lies im Monatshoroskop für den Skorpion, wie du die Kraft der Sterne optimal für dich nutzen kannst!

Die Gesundheit des Skorpions im November

Was steht dem Skorpion im November in der Gesundheit bevor?

Im November steht es um deine Gesundheit als Skorpion hervorragend. Noch bis zum 4. November befindet sich Energieplanet Mars in deinem Sternzeichen und du erhältst ordentlich Kraft. Mit der Sonne im Skorpion bleibst du bis zum 22. November unaufhaltsam. Nutze deinen Antrieb aus dem letzten Monat, deine Leidenschaft und deinen Ehrgeiz, um dir neue Ziele in Sachen Fitness zu setzen – du kannst sie problemlos erreichen! Am 6. November bringt die Konstellation von Mars und Pluto einen großen Fortschritt für deine Gesundheit – körperlich und mental wirst du dich stark fühlen.

Vor allem bei Skorpionen aus der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) wird es im November wichtig, sich nicht auf kleineren Erfolgen auszuruhen. In der Monatsmitte ist Durchhaltevermögen gefragt! Der nächste Energieschub erfasst den Skorpion dann am 23. November, wenn Sonne und Pluto in Konstellation treten. Hat die Sonne dein Sternzeichen verlassen, sorgt Saturn am 25. November nach kleinen Schwächemomenten für Stabilität. Mit gezielten Ruhephasen kannst du im November deine mentale Gesundheit stärken und vermeidest, in alte Verhaltensmuster wie übertriebenen Selbstschutz zurückzufallen.

Horoskop zur Karriere des Skorpions

Worauf muss sich der Skorpion im November in der Karriere einstellen?

In der Karriere muss sich der Skorpion im November auf spannende Wendungen einstellen, die dich aber auch herausfordern werden. Kommunikationsplanet Merkur unterstützt dich bis zum 9. November in deiner Karriere – du erkennst den wahren Kern der Sache und kannst sofort reagieren. Kommen am 4. November Hürden im Job auf dich zu, zeigst du starke Leistungen und meisterst sie. Vertraue auf dein empathisches Gespür – als Skorpion hast du die Stärke, instinktiv das Richtige zu tun.

Am 6. November unterstützen Mond und Pluto deine analytischen Fähigkeiten, wodurch du beruflich wichtige Maßnahmen ergreifen kannst. Wird Merkur am 9. November rückläufig, beeinflusst das insbesondere Skorpione aus der ersten Dekade (24.10. – 01.11.). Bis zum 19. November kommt es zu Fehlinterpretationen und kleineren Pannen. Hier gilt Vorsicht! Ab dem 21. November bringt die Sonne-Neptun-Energie neue Klarheit und Intuition, sodass du wieder durchstarten kannst und mit deinen Stärken überzeugst.

Glückstage des Skorpions im November 2025 2. November 2025 : Du wagst den Neustart.

: Du wagst den Neustart. 17. November 2025 : Vertraue auf deine Instinkte.

: Vertraue auf deine Instinkte. 20. November 2o25: Der Neumond im Skorpion schenkt dir Kraft.

Liebeshoroskop für Skorpion im November

Was passiert dem Skorpion im November in der Liebe?

Der November wird für den Skorpion besonders romantisch. Schon am 4. November sorgt eine Mars-Neptun-Konstellation für Intensität in der Liebe – deine Anziehungskraft und Ausstrahlung sind regelrecht verzaubernd. Tritt Venus ab dem 6. November bis zum Monatsende in dein Sternzeichen, verstärkt das deine Leidenschaft und sorgt für neues Feuer in der Partnerschaft. Intime Momente sind vergebenen sowie Single-Skorpionen im November sicher. Skorpione aus der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) sind laut Monatshoroskop im November dazu aufgefordert, Leidenschaft nicht zur obersten Priorität zu machen. Innere Werte und emotionale Bindungen solltest du fördern.

Am 21. November macht die Sonne-Neptun-Konstellation dich einfühlsamer, aber auch verletzlicher. Nimm dir daher Dinge nicht zu sehr zu Herzen und sprich lieber offen, statt vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Wenn du deine Gefühle ehrlich kommunizierst, erwartet dich am 30. November durch Venus und Neptun die perfekte Balance aus Leidenschaft und tiefen, echten Gefühlen – in der Liebe läuft dann alles zu deinem Vorteil.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop dem Skorpion im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, wird der November für den Skorpion intensiv und kraftvoll. Mit Mars und der Sonne in deinem Sternzeichen bis Mitte des Monats startest du voller Energie durch. So hast du die perfekten Voraussetzungen, um gegen gesundheitliche und berufliche Erfolge zu feiern. Ab dem 9. November sorgt der rückläufige Merkur für kleinere Herausforderungen, die mit Disziplin und deinem starken Instinkt gut zu meistern sind. In der Liebe bringt Venus ab dem 6. November Leidenschaft und romantische Tiefe. Wird deine verletzliche Seite zum Monatsende ausgeprägter, ist klare Kommunikation entscheidend. Am Monatsende erwartet dich der perfekte Abschluss aus emotionaler Nähe und intensiven Gefühlen.