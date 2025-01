Monatshoroskop Skorpion: Was erwartet dich im Januar 2025?

Die Sterne behalten für jeden eine abenteuerliche Reise durch das astrologische Universum vor. Auch für das Sternzeichen Skorpion ist ein Weg in den astronomischen Sphären des Himmels geebnet. In den Konstellationen der Sterne verbergen sich breite Möglichkeiten für deine Karriere, deine Gesundheit und deine Liebe. Als mystisches Sternzeichen Skorpion liegt es in deinem Interesse, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Sobald du einen Blick in dein Monatshoroskop wirfst, wirst du verstehen, was dem Sternzeichen Skorpion im nächsten Monat bevorsteht. Aber was sagt das Horoskop über deinen nächsten Monat?

Als Sternzeichen Skorpion bist du zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren. Mit deinen analytischen Fähigkeiten hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops anzunehmen und zu verarbeiten – wie du das Beste aus dem nächsten Monat machst, ist die als Wasserzeichen Skorpion völlig klar. Was dir dein Glücksplanet Neptun bringt, könnte für Skorpione zum absoluten Glückstag werden. Hier erfährst du, was die Sterne dem Sternzeichen Skorpion bringen.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Skorpion

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar für das Sternzeichen Skorpion stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was kommt in der Karriere auf dich zu? Und was bringt die Liebe?

Was kommt im nächsten Monat in der Gesundheit auf den Skorpion zu?

Zum Jahreswechsel verfliegen alte Energien und neue machen sich im Universum breit. Es liegt an dir und deinem Sternzeichen, sich offen für die Konstellationen des Himmels zu machen und dich dem Schicksal anzunehmen. Die schlechte Nachricht für Skorpione aus der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) – erst am 29. Januar wird dich der Neumond laut Horoskop mit seinem Kraftpaket unterstützen. Zu Beginn des nächsten Monats liegt es als Sternzeichen Skorpion also an dir selbst, Entschlossenheit zu demonstrieren und in der Gesundheit durchzustarten. Denn für dein Sternzeichen Skorpion sieht das Monatshoroskop im Januar großes astrologisches Potenzial voraus. Stehen Saturn und Mond am 9. Januar gut zueinander, ist es der ideale Tag für Skorpione, um Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen. Versuche, deine Ziele auf mentaler Ebene zu manifestieren, räuchere deine Wohnung aus und Lüfte einmal durch – der perfekte Startschuss für einen Neuanfang in der Gesundheit.

Schon am 10. Januar begünstigen die Sterne laut Monatshoroskop die körperliche und seelische Kraft des Skorpions. Diese Energie kannst du als Wasserzeichen nutzen, um deiner Leidenschaft nachzugehen oder dich kreativ auszuleben. Das Monatshoroskop zeigt im Januar für Skorpione auf, dass ein Gang ins Fitnessstudio weniger effektiv ist – melde dich lieber in einem Schwimmkurs an und verfolge eine Sportart, für die dein Herz schlägt. Am 21. Januar könnten Skorpione vom Schicksal auf die Probe gestellt werden, wenn sie sich auf einmal übermenschlich stark fühlen. Die Intensität dieser Gefühle rührt von einer astrologischen Besonderheit, die besonders für Skorpione gefährlich werden kann. Sehe von zu viel Sport ab und setzte lieber auf einen neuen Haarschnitt oder Wandfarbe, wenn du dich nach einem radikalen Cut sehnst – ansonsten könnte es zu Knochenbrüchen kommen.

Womit muss der Skorpion im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere sieht das Monatshoroskop für Skorpione im Januar eine intensive Zeit voraus. Vor allem Skorpione aus der ersten Dekade (24.10. – 01.11.) werden im Januar von der direkten Bewegung des Pluto in der Karriere angetrieben – es könnte im Laufe des nächsten Monats laut Horoskop zu einer großen Veränderung kommen. Mit Pluto an deiner Seite werden clevere Ideen und deine Entschlossenheit, in der Karriere einen Sprung zu machen, umso realistischer. Schon am 1. Januar sollten sich Skorpione ihrer Machtposition im Beruf bewusst werden. Denkst du genau darüber nach, wirst du bemerken, dass deine Ratschläge immer Anklang finden und es einige Menschen gibt, die zu dir aufblicken. Selbst, wenn du dich nicht in einer Führungsposition befindest, legen deine Kollegen im Januar viel Wert auf deine Einschätzung. Einfluss und Menschlichkeit zu verbinden, wird in der Karriere des Skorpions im Januar großgeschrieben.

In der Monatsmitte des Januars verfügen Skorpione laut Horoskop über gute geistige Anlagen, doch zwischenmenschlich könnte es in der Karriere krachen. Möchtest du keinen treuen Mitarbeiter oder Kollegen verlieren, sollten Skorpione ihre Wortwahl und Handlungen im Job genau überdenken. Auch in der Karriere wird die astrologische Konstellation des 21. Januars wichtig – denn jetzt wachsen Skorpione zu einer Person mit großer Autorität heran. Das Monatshoroskop sieht im Januar die Beförderung des Skorpions voraus! Doch wappne dich für deine dunkle Seite: Das Sternzeichen Skorpion hat eine Veranlagung zum Machtmissbrauch. Indem du als Sternzeichen Skorpion gerecht und besonnen bleibst, kannst im Januar einen tollen Job machen.

Die Glückstage des Skorpions im Januar 2025: 05. Januar 2025 : Eine neue Gelegenheit bietet sich dir.

: Eine neue Gelegenheit bietet sich dir. 21. Januar 2025 : Du gewinnst eine bedeutende Einsicht.

: Du gewinnst eine bedeutende Einsicht. 24. Januar 2025: Heute sieht alles schon besser aus.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Skorpions

Das Monatshoroskop sagt dem Sternzeichen Skorpion für Januar in der Lieber eine dunkle Zeit voraus, denn Venus ist trotz Beginn des Venusjahr noch meilenweit entfernt. Dennoch dürfen vergebene Skorpione zwischenmenschlich in der Liebe von einer harmonischen Beziehung ausgehen – auf einer tieferen Ebene sieht das aber anders aus. Am 9. Januar werden Skorpione der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) jede Menge Leidenschaft und Intensität in der Liebe erfahren. Für Skorpion-Singles sieht es nach einer heißen Nacht aus! Während es an Leidenschaft nicht mangelt, sieht das auf einer tieferen Ebene der Liebe bei Skorpionen aber anders aus. Du machst dir viele Gedanken, bist sensibel und lässt einige Fragen unausgesprochen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Skorpion dazu, Unsicherheiten in der Liebe anzusprechen – sie können aus dem Weg geschaffen werden.

Am 12. Januar könnten Skorpione laut Monatshoroskop dazu tendieren, sich in Selbsttäuschung zu verlieren und die eigene Beziehung nicht mit ehrlichen Augen zu sehen. Es könnte sein, dass ein Geheimnis darauf wartet, von dir gelüftet zu werden! Doch worum es sich dabei handelt, können Menschen vom Sternzeichen Skorpion nur herausfinden, wenn sie die entscheidende Frage stellen. Für Skorpion-Singles sieht es im Januar deutlich besser aus. Bei einem Kennenlernen hast du das Potenzial, mit deinen einzigartigen Gedanken und Ansichten bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Am 24. Januar könnte sich für Skorpion-Singles mehr in der Liebe entwickeln, während es auch bei vergebenen Skorpionen laut Horoskop besser läuft.

Skorpion Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Für das Sternzeichen Skorpion offenbart das Horoskop im Januar einige Höhen und Tiefen. Um die guten Energien des Jahresstarts zu nutzen, sollten Skorpione vor allem auf ihr Herz hören. Gehe in der Gesundheit deiner Leidenschaft nach und wäge genau ab, wie du deine Power freimachen willst. Auch in Liebe und Karriere empfiehlt das Jahreshoroskop dem Sternzeichen Skorpion, genau zwischen Sicherheit und Freiheit abzuwägen – folge deinem Herzen und nutze deine Position nicht aus, dann wirst du auch weit kommen.

