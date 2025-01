Monatshoroskop Schütze: Was erwartet dich im Januar 2025?

Als Sternzeichen Schütze bist du immer für neue Abenteuer zu haben. Du gehst Risikos ein, meisterst Herausforderungen und gehst optimistisch auf Veränderungen zu. Doch wie sieht es mit dem Horoskop für deinen nächsten Monat aus? Bist du bereit, dich dem zu stellen, was das Monatshoroskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen Schütze bereithält?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Mit dem Element Feuer bist du perfekt ausgestattet, um die nächsten Hürden und Hindernisse zu bewältigen Chancen in der Gesundheit, Karriere und Liebe zu ergreifen. Nutzt du deine Schütze-typischen Eigenschaften, kann der nächste Monat für dich ein voller Erfolg werden. Was das Monatshoroskop für dein Sternzeichen Schütze vorsieht, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für dein Sternzeichen Schütze stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit musst du in der Karriere rechnen? Und was wird in der Liebe auf dich zukommen?

Was erwartet den Schützen im Januar in der Gesundheit?

Als Schütze bist du anderen immer einen Schritt voraus – auch in der Gesundheit, verrät das Monatshoroskop im Januar. Denn den Pfeil ins neue Jahr haben Schützen schon längst abschlossen. Vor allem Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) brennen darauf, in der Gesundheit endlich durchzustarten. Ob der Pfeil das Ziel auch treffen wird? Das können Menschen vom Sternzeichen Schütze nur herausfinden, wenn dem Pfad des Schicksals im nächsten Monat folgen – die astrologischen Konstellationen werden deinen Weg begünstigen! Am 13. Januar sollten Schützen ihr Selbstbewusstsein zeigen und sich einer neuen Sportart annehmen. Mit deiner Neugier und deinem Elan kannst du dir sicher sein, dass du in körperlicher Betätigung im Januar eine Glücksquelle findest. Mache einfach mal eine Probestunde!

Das Monatshoroskop sagt voraus, dass es für das Sternzeichen Schütze im Januar gesundheitlich zu einigen positiven Wendungen kommen kann. Du bist auf einem guten Weg zur Bestform! Indem du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und dich nicht auf unnötige Risiken einlässt, können Schützen erhebliche Fortschritte machen. Der 19. Januar ist für Menschen vom Sternzeichen Schütze laut Horoskop ein guter Tag, um etwas für die Seele zu tun und gleichzeitig den Geist herauszufordern – zum Beispiel durch einen Escape-Room oder ein Rätselspiel. So bleibt nicht nur dein Körper, sondern auch der Kopf auf Hochleistung. Zum Ende des nächsten Monats steht das Leben des Sternzeichens Schütze unter dem Schutz des Universums – du kannst dir sicher sein, dass jemand ein Auge auf dich hat. Lass den Optimismus deine größte Stärke sein und glaube daran, dass es mit der Gesundheit läuft – das Schicksal wird dich nicht enttäuschen.

Womit müssen Schützen im Januar in der Karriere rechnen?

Das Monatshoroskop sagt dem Schützen für Januar eine anstrengende Zeit in der Karriere voraus, denn einige Herausforderungen kommen auf dich zu. Nichts, was Menschen vom Sternzeichen Schütze nicht bewältigen könnten! Besonders Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) müssen sich den astrologischen Konstellationen im Januar beweisen, wenn es um berufliche Erfolge geht. Denn Glücksplanet Jupiter befindet sich den gesamten Monat über auf seiner rückläufigen Bahn. Als Sternzeichen Schütze solltest du den nächsten Monat als Antrieb sehen, um im Job das Beste zu geben und so direkt einen starken Jahresstart hinzulegen. Indem du mit optimistischen Gedanken in die Karriere einsteigst, kannst du als Sternzeichen Schütze im Januar von einem erfolgreichen Monat ausgehen – doch einfach wird es nicht werden.

Am 17. Januar wird sich dem Schützen laut Monatshoroskop die größte Herausforderung stellen, wenn du ein wichtiges Urteil fällen musst. Auf die schnelle wird sich keine passende Antwort auf die entscheidende Frage finden lassen, doch indem du Risiken abwägst, Details untersuchst und die Schwachstellen untersuchst, kann der Tag laut Horoskop für Schützen ein gutes Ende finden. Belastet die Zeit der Herausforderung deinen Geist zu sehr, bieten sich ab dem 29. Januar gute Konstellationen für einen Auslandsaufenthalt an, wo du gute Geschäfte machen könntest und gewinnbringende Eindrücke erhältst. Ein frischer Wind birgt für Schützen laut Monatshoroskop das Potenzial, mit einer bahnbrechenden Idee im Job durchzustarten.

Die Glückstage des Schützen im Januar 2025: 4. Januar 2025: Heute fühlst du dich wie neu geboren.

Heute fühlst du dich wie neu geboren. 18. Januar 2025: Mars heizt dir in der Liebe ordentlich ein!

Mars heizt dir in der Liebe ordentlich ein! 24. Januar 2025: Zeit für einen romantischen Abend.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Schützen

In der Liebe könnte es für den Schützen im Januar laut Monatshoroskop schwer werden – und zwar, wenn du Belastungen aus deiner Karriere mit in dein Liebesleben nimmst. Besonders Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) könnte es im nächsten Monat laut Horoskop schwerfallen, Berufliches und Privates zu trennen. Schon zum Monatsanfang haben Schützen in der Liebe ein gereiztes Wesen, sind angespannt und tendieren dazu, leicht die Beherrschung zu verlieren. Das Monatshoroskop sagt voraus, dass es in der Beziehung des Sternzeichens Schütze so leicht zu Meinungsverschiedenheiten und Streit kommen kann. Deine Sorgen solltest du also auf der Arbeit lassen. Erst, wenn Schützen Distanz zwischen ihrer Partnerschaft und ihrer Karriere aufbauen, kann es in der Liebe knistern.

Das Blatt dürfte sich für Schützen spätestens am 12. Januar wenden – denn astrologische Konstellationen begünstigen das Gefühlsleben und schaffen Platz für romantische Empfindungen. Auch für Schütze-Singles stehen die Sterne hier gut – deine starke Ausstrahlung reißt einfach jeden vom Hocker! Kannst du dich als Sternzeichen Schütze im Januar gedanklich nicht von der Arbeit freimachen, solltest du deine innere Unzufriedenheit nicht an deinem Partner auslassen. Das Monatshoroskop empfiehlt Schützen, lieber das Gespräch zu suchen und die Karten auf den Tisch zu legen. Kannst du in der Liebe nicht bei der Sache sein, wird ein guter Partner Verständnis für deine Lage haben. Am 26. Januar werden Schützen dann von der Anwesenheit der Venus belohnt, die Leidenschaft und Sinnlichkeit in die Beziehung bringt. Versuche, dich als Sternzeichen Schütze fallen und verführen zu lassen – etwas Ablenkung kann der Seele im nächsten Monat laut Horoskop nicht schaden.

Monatshoroskop Schütze: Januar 2025 – Fazit

Wie du siehst, warten im nächsten Monat laut Horoskop einige spannende Ereignisse auf das Sternzeichen Schütze. Versuche, den Fokus im Januar als Schütze auf deine Karriere zu setzen und Herausforderungen zielgerichtet zu lösen. Findest du in einer neuen Sportart oder anderen Unternehmungen einen guten Ausgleich zu deinem Job, kann dich das in der Liebe von diversen Problemen ablenken. Indem du dein Leben in Job, Gesundheit und Liebe aufeinander abstimmst, kann der Januar ein zielführender Monat für das Sternzeichen Schütze werden.

