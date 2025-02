Monatshoroskop Schütze: Was erwartet dich im Februar 2025?

Als Sternzeichen Schütze bist du immer für neue Abenteuer zu haben. Du gehst Risikos ein, meisterst Herausforderungen und gehst optimistisch auf Veränderungen zu. Doch wie sieht es mit dem Horoskop für deinen nächsten Monat aus? Bist du bereit, dich dem zu stellen, was das Monatshoroskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen Schütze bereithält?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Mit dem Element Feuer bist du perfekt ausgestattet, um die nächsten Hürden und Hindernisse zu bewältigen Chancen in der Gesundheit, Karriere und Liebe zu ergreifen. Nutzt du deine Schütze-typischen Eigenschaften, kann der nächste Monat für dich ein voller Erfolg werden. Was das Monatshoroskop für dein Sternzeichen Schütze vorsieht, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Februar 2025 für dein Sternzeichen Schütze stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit musst du in der Karriere rechnen? Und was wird in der Liebe auf dich zukommen?

Was erwartet den Schützen im Februar in der Gesundheit?

Das Monatshoroskop sieht für das Sternzeichen Schütze im Februar vor, dass es dir zunächst gelingen wird, eine gute Gesundheit zu manifestieren. Besonders Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) sollten bei der Gesundheit nach Horoskop im Februar Acht geben. Zu Monatsbeginn verheißen die astrologischen Konstellationen für das Sternzeichen Schütze ein inneres Gleichgewicht, dass auch für deine Gesundheit vorteilhaft ist. Am 7. Februar herrscht beim Sternzeichen Schütze ein harmonisches Verhältnis zwischen Geist, Körper und Seele. Als Feuerzeichen kann der energiegeladene Schütze im nächsten Monat sicher sein, vollkommen fit zu sein. Lass dir gesagt sein, dass du in der Gesundheit als Sternzeichen Schütze alles richtig machst – halte im Februar an deinem Trainingsplan und deiner Ernährung fest.

Im Monatshoroskop gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass dir als Sternzeichen Schütze in der Gesundheit äußere Faktoren in die Quere kommen könnten. Besonders in der Monatsmitte könnte es zu Umständen kommen, die den Schützen in der Gesundheit mental belasten könnten. Lässt du dich als Sternzeichen Schütze zu sehr von deinem Herzen leiten, könnte das laut Monatshoroskop im Februar für Nervosität und Stresszustände sorgen. Hör also lieber auf den Verstand und versuche, für dein Privatleben nicht gleich alle deine Kräfte über Bord zu werfen. Lastest du dir als Sternzeichen Schütze zu viel auf, wird die dir Belastung zu Kopf steigen – lass es also nicht zu einem mentalen oder körperlichen Burnout kommen, weil du deine Gesundheit zugunsten des Privatlebens opferst. Auch wenn dir die Sorgen anderer nahegehen, sollten Schützen immer auch auf die eigene Gesundheit achten.

Womit müssen Schützen im Februar in der Karriere rechnen?

In der Karriere könnten dem Sternzeichen Schütze seine typischen Eigenschaften die Miese machen. Unter den astrologischen Konstellationen von Glücksplanet Jupiter werden besonders Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) im Februar neue Herausforderungen in der Karriere erhalten. Bis zum 4. Februar hat Glücksplanet Jupiter laut Horoskop kleinere Hürden für das Sternzeichen Schütze vorgesehen, die sich auflösen werden, wenn du mit der richtigen Einstellung an deinen Job herangehst. Unmittelbar danach bewegt sich Jupiter auf seiner direkten Bahn und fördert die Erfolge des Schützen in der Karriere. Bestimme Anzeichen im Horoskop verheißen, dass es für das Sternzeichen Schütze am 7. Februar gut sein könnte, im Job den Beschützerinstinkt zu aktivieren. Setze dich für die Ideen und Pläne deiner Kollegen ein und äußere deine Meinung, besonders falls es zur Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz kommt – es wird Eindruck hinterlassen.

Auch mit deiner Geschäftstüchtigkeit kannst du als Sternzeichen Schütze unter den astrologischen Konstellationen des Februars ordentlich Erfolg haben. Indem du in der Karriere am Ball bleibst und nichts anbrennen kannst, schreit es im Job des Schützen nach Gewinn. Erst ab dem 20. Februar tauchen ungünstige astrologische Konstellationen am Himmel auf, die schlechte Nachrichten in der Karriere des Sternzeichens Schütze bringen. Du kannst als Schütze laut Monatshoroskop zwar mit deinen individuellen Einfällen glänzen, neigst mit deinem Sternzeichen aber dazu, alles etwas zu optimistisch zu sehen. Verspreche im nächsten Monat nicht mehr, als du halten kannst, sondern besinne dich auf deine Fähigkeiten. Schützen könnte in der Karriere laut Monatshoroskop in der Karriere übles blühen, wenn du Fristen nicht einhältst oder Termine vergisst. Arbeite an deiner Zuverlässigkeit und du kannst als Schütze in der Karriere Fortschritte machen. Am 28. Februar sieht das Monatshoroskop zwar immer noch vor, dass dein Geist getrübt ist – doch ein Glückstreffer mit einer astrologischen Konstellation des Jupiters könnte dir einen Erfolg bringen.

Die Glückstage des Schützen im Februar 2025: 2. Februar 2025: Du hast einen genialen Einfall!

Du hast einen genialen Einfall! 5. Februar 2025: Mit deiner Motivation bist du unschlagbar.

Mit deiner Motivation bist du unschlagbar. 20. Februar 2025: Heute schießt du den Pfeil genau in die richtige Richtung.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Schützen

Für Schützen sieht es im Februar in der Liebe laut Horoskop eher schlecht aus. Vergebene Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) müssen nach Monatshoroskop schon zu Beginn des Februars ganz stark sein, wenn dir in der Liebe die Emotionen einen Strich durch die Rechnung machen. Im Horoskop gibt es Anzeichen dafür, dass es dir schwerfallen wird, die Gefühle deines Partners nachzuempfinden. Stattdessen könnten Schützen von den astrologischen Konstellationen dazu verleitet werden, ihrem inneren Kompass zu folgen und sich von ihrer Liebe zu distanzieren. Doch genau hier ist Vorsicht im Privatleben geboten! Denn dieses Verhalten könnte beim Sternzeichen Schütze am 11. Februar laut Horoskop sogar zur Trennung führen. Das Monatshoroskop rät deinem Sternzeichen Schütze dazu, dir im Februar mehr Zeit für deinen Partner zu nehmen und Freiräume etwas einzuschränken.

Für den Schützen sieht das Horoskop vor, dass du im Privatleben und in der Beziehung am 16. Februar die Beherrschung verlieren könntest. Fühlst du dich eingeengt, könnte beim Sternzeichen Schütze eine kleine Meinungsverschiedenheit schnell im Streit eskalieren. Darum rät das Monatshoroskop deinem Sternzeichen dazu, schon zuvor für eine gestärkte Kommunikationsbasis zu sorgen. Indem du die Ratschläge des Monatshoroskops annimmst, kannst du in der zweiten Monatshälfte laut Astrologen den Richtungswechsel in der Beziehung schaffen. Haben Schütze-Singles im Februar kein Glück gehabt, sieht es zum Monatsende nach Horoskop wieder besser aus. Durch gute Kommunikation kann es dir am 23. Februar gelingen, deinen Partner als Sternzeichen Schütze wieder auf deine Seite zu bringen – auch Singles sollten an diesem Tag offen auf andere zugehen und ein Gespräch starten. Die Sterne versichern dir, dass du beeindrucken wirst! Am 28. Februar kann im Privatleben des Schützen laut Horoskop dann wieder alles in Ordnung aussehen – du blickst ungetrübt in eine strahlend helle Zukunft.

Monatshoroskop Schütze: Februar 2025 – Fazit

Das Sternzeichen Schütze erlebt laut Monatshoroskop Februar im Privatleben ein Auf und Ab der Gefühle. Als Schütze solltest du laut Horoskop im nächsten Monat aufteilen, wo es Kraft zu investieren gilt und wo nicht. Während dein Sternzeichen in der Gesundheit besonders auf sich selbst achten sollte, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen, gilt es in der Liebe, an der Seite des Partners zu stehen. Eine offene und ehrliche Kommunikation wird dem Sternzeichen Schütze derweil nicht nur in der Romantik, sondern auch in der Karriere etwas nützen. Indem du dich an die Hinweise des Monatshoroskops hältst, kann der Februar für Schützen nur gut werden!

Was das Monatshoroskop dir für den nächsten Monat voraussagt, weißt du nun. Hat dir das nicht gereicht? Dann schaue hier vorbei, um alles über die Eigenschaften deines Sternzeichens Schütze zu erfahren.