Monatshoroskop Schütze September 2025: Was bringen die Sterne?

Im Monatshoroskop September werden für das Sternzeichen Schütze so einige Herausforderungen deutlich, doch auch der Weg zum strahlenden Erfolg wird dir geebnet! Gesundheitlich sorgt Mars für innere Anspannungen, weswegen du unbedingt ein paar Veränderungen vornehmen solltest, um neue Energie zu schöpfen. Die Karriere wird im September zum zentralen Mittelpunkt für Schützen, denn deine Leistungen im Job sind jetzt besonders gefragt. Also bloß keine falschen Entscheidungen – denn sonst droht das große Aus.

Da sich Schützen so sehr in ihr Handeln hineinsteigern, kann es in der Liebe im September laut Monatshoroskop schnell kritisch werden. Durch friedliche Gespräche können Schützen die Wogen glätten und gleichzeitig für abenteuerlustige Leidenschaft garantieren. Denn heiße Momente begegnen dem Sternzeichen Schütze im September sowieso. Worauf du dich einstellen musst, verrät das Monatshoroskop.

Gesundheit des Schützen im September

Was kommt im September in der Gesundheit auf den Schützen zu?

Im September erwarten das Sternzeichen Schütze laut Monatshoroskop einige Herausforderungen in der Gesundheit. Bereits am 3. September bereitet der Mars dem Schützen innere Anspannung – sei es durch festgefahrene Routinen oder Überanstrengung. Deine Abenteuerlust solltest du dir als Quelle deiner mentalen Gesundheit jedoch nicht nehmen lassen. Suche also gezielt Wege, um dich auszupowern. Treten Sonne und Glücksplanet Jupiter am 12. September in Konstellation, unterstützt das die Gesundheit des Schützen. Ein neues Hobby wird dir guttun, um mental aufzutanken.

Das Monatshoroskop zeigt am 21. September Anzeichen für gesundheitliches Schwächeln bei Schützen auf, wenn Sonne und Saturn ungünstig zueinander stehen. Besonders Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) müssen sich im September aktiv antreiben, um ihre Gesundheit zu stärken. Das ist auch erforderlich – denn am 22. September verschärfen sich die Zustände aufgrund der Tagundnachtgleiche. Alte, ungesunde Verhaltensweisen sollten Schützen in der zweiten Monatshälfte umstellen, ihren Trainingsplan umstellen und so neue Energie schöpfen.

Das sagt das Horoskop zur Karriere des Schützen

Womit müssen Schützen im September in der Karriere rechnen?

In der Karriere muss der Schütze laut Monatshoroskop im September mit Herausforderungen rechnen, hat aber auch Chancen auf große Erfolge. Der September beginnt mit viel Optimismus und Tatendrang, der Schützen bei Leistungen antreibt. Schon am 8. September werden mit Jupiter im Horoskop die intellektuellen Fähigkeiten des Schützen im Job geschärft. Kurz darauf eröffnen Jupiter und Mond am 1o. September, dass Entscheidungen jedoch gründlich abgewogen werden sollten – ansonsten drohen negative Konsequenzen in der Karriere.

Die zweite Monatshälfte bringt durch die Sonne-Saturn-Konstellation am 21. September Herausforderungen: Es wird schwerer, Anerkennung für deine Leistungen zu gewinnen. Besonders Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) sollten nach Horoskop im September ihre Ziele klar im Blick behalten und mit Disziplin überzeugen. Zum Monatsende wendet sich das Blatt: Die Sonne-Uranus-Konstellation am 24. September schärft deinen Intellekt und eröffnet dir Raum für neue Ideen. Wenn du diese erkennst und nutzt, beschert dir Jupiter bereits am 26. September die ersten Erfolge.

Glückstage des Schützen im September 16. September 2025 : Deine Abenteuerlust macht sich bezahlt.

: Deine Abenteuerlust macht sich bezahlt. 25. September 2025 : Höre auf deine innere Stimme.

: Höre auf deine innere Stimme. 29. September 2025: Es wird heiß!

Horoskop zur Liebe des Schützen im September

Was kommt im September in der Liebe auf den Schützen zu?

Im September droht dem Schützen in der Liebe laut Monatshoroskop ein Spiel mit dem Feuer. Deine innere Spannung könnte sich auch auf deine romantischen Beziehungen auswirken. Besonders am 3. September, wenn Mond und Mars ungünstig zueinander stehen, kann gereiztes Verhalten beim Schützen schnell zu Streit führen. Bist du unzufrieden in der Beziehung, hilft es, Probleme friedlich anzusprechen – auch wenn es dir schwerfällt, deine Nerven zu kontrollieren. Bei Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) könnte etwas zusätzliches Drama laut Horoskop jedoch helfen, neues Feuer in die Partnerschaft zu bringen. Übertreiben solltest du es jedoch nicht.

Ab dem 14. September entspannt sich die Lage, denn eine positive Mars-Konstellation belebt das Liebesleben. Besonders am 19. September sorgen Mars und Mond für feurige Leidenschaft beim Sternzeichen Schütze. Ob in einer Partnerschaft oder als Single-Schütze, heiße Liebesmomente sind möglich – selbst wenn sie nur kurzweilig sind. Am 24. September bringt die Mars-Pluto-Konstellation im Monatshoroskop der Schützen intensive Leidenschaft, die jedoch feinfühlig gehandhabt werden sollte. Sei achtsam und nimm Rücksicht auf die Gefühle deines Partners, dann könnt ihr die Liebe gemeinsam feiern.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop dem Schützen im September voraus

Auf den abenteuerlustigen Schützen wartet im September eine Zeit, die nicht verlockender, aber auch nicht herausfordernder sein könnte. In jedem einzelnen Lebensbereich ist der Schütze dazu aufgefordert, seine Kräfte in richtigen Maßen zu investieren. Vor allem die Karriere wird im September eine zentrale Rolle beim Schützen spielen, wenn du deinen Zielen näherkommen willst – mit Einsatzbereitschaft hast du den Job in der Tasche! Kommt es zu inneren Anspannungen, sollten sich Schützen ordentlich auspowern, damit es nicht zu mentalen Hürden oder zwischenmenschlichen Komplikationen in der Liebe kommt. So können Schützen im September laut Monatshoroskop richtig durchstarten.