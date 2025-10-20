Monatshoroskop Schütze November 2025: Was bringen die Sterne?

Im November bietet sich dem Sternzeichen Schütze laut Monatshoroskop der ideale Startschuss, um ins pure Glück aufzusteigen. Ob in der Liebe, der Karriere oder der Gesundheit – die Sterne sorgen für intensive Momente und neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Mars, Jupiter und die Sonne sind zentrale Akteure deines Monatshoroskops, die dir Energie schenken, dir aber auch einiges abverlangen.

Vom absoluten Glückstag bis hin zu entscheidenden Wendepunkten: Der November fordert deinen Enthusiasmus, deinen Einsatz und deinen Weitblick. Im Monatshoroskop erfährst du, worauf sich der Schütze im November konkret einstellen muss.

Das Horoskop zur Gesundheit des Schützen im November

Was kommt im November gesundheitlich auf den Schützen zu?

In Sachen Gesundheit wird der November für das Sternzeichen Schütze ein absoluter Power-Monat. Nicht nur die Sonnenenergie gibt dir im Laufe des Monats einen Boost, auch Kraftplanet Mars hat ab dem 4. November Einfluss auf dich. Dem Schützen wird jetzt ordentlich eingeheizt und du hast mächtig Energie. Vor allem Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) müssen darauf achten, deinen Enthusiasmus nicht zu überschätzen – ansonsten geht das schnell nach hinten los. Der absolute Glückstag steht dem Schützen am 17. November bevor, wenn Sonne und Jupiter in Konstellation treten. Powere dich aus, aber gehe mit sportlichen Aktivitäten auch nicht über Grenzen hinaus. So erlebst du die perfekte Mischung aus innerer Ruhe und körperlicher Stärke.

Tritt die Sonne am 22. November in dein Sternzeichen Schütze, kannst du deinen Enthusiasmus auslasten. Doch auch hier gilt: Nicht übertreiben! Lerne, deine Kräfte realistisch einzuschätzen und verzichte auf unnötige Risiken, wenn sie vermeidbar sind. Hältst du dich an die Empfehlungen des Monatshoroskops, wirst du dich auch am 30. November in bester körperlicher und mentaler Verfassung befinden und von starker, nachhaltiger Gesundheit profitieren.

Die Karriere des Schützen im November

Womit muss der Schütze im November in der Karriere rechnen?

In der Karriere müssen sich Schützen im November auf eine Wende einstellen, die Herausforderungen mit sich bringt. Zu Monatsbeginn stehen die Sterne günstig: Herrscherplanet Jupiter befindet sich in direkter Laufbahn und bietet dir große Unterstützung. Nutze auch den Mars-Einfluss, um mit harter Arbeit den Erfolg zu sichern. Besonders am 10. November solltest du dich ins Zeug legen, bevor Jupiter am 11. November rückläufig wird. Erfolge sind möglich, wenn du dich emotional und tatkräftig einsetzt– nicht nur für dich, sondern auch für dein Team.

Vor allem für Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) wird es in der zweiten Monatshälfte jobmäßig schwierig. Der 17. November bietet dir mit einer Sonne-Jupiter-Konstellation die Möglichkeit, Hürden in der Arbeit zu überwinden. Deine Einsatzbereitschaft und Spontaneität helfen dir dabei, nachhaltigen Erfolg zu schaffen und deine Führungsqualitäten zu beweisen. Am 25. November fordert eine schwierige Jupiter-Konjunktion eine wichtige Entscheidung vom Schützen in der Karriere. Mit einer realistischen Denkweise meisterst du auch diese Herausforderung und schlägst den richtigen Weg ein.

Glückstage des Schützen im November 2025 6. November 2025 : Heute gelingt dir alles.

: Heute gelingt dir alles. 20. November 2025 : Dein Wille setzt sich durch.

: Dein Wille setzt sich durch. 22. November 2025: Deine Glückszeit beginnt!

Das Liebeshoroskop für Schütze im November

Was steht dem Schützen im November in der Liebe bevor?

Der November bringt für den Schützen in der Liebe eine spannende Mischung aus Höhen und Tiefen. Bereits am 2. November sorgt eine Mond-Mars-Kombination für Glück in der Partnerschaft und tiefe Gefühle – es könnte kaum besser laufen. Mit dem Eintritt von Mars in dein Sternzeichen am 4. November wird die Leidenschaft weiter entfacht, sowohl in bestehenden Beziehungen als auch für Singles. Besonders Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) können ihre Abenteuerlust im November ausleben.

Doch Vorsicht: Zur Monatsmitte, besonders am 13. November, kann der starke Mars-Einfluss auch zu Konflikten führen. Meinungsverschiedenheiten sollten mit Ruhe und Gelassenheit geklärt werden, um unnötigen Streit zu vermeiden. Ab dem 22. November, wenn die Sonne in dein Sternzeichen tritt, läuft es in der Liebe des Schützen wieder besser. In Kombination mit dem energetischen Mars-Einfluss erlebst du die perfekte Balance aus Romantik und Leidenschaft. Tritt Venus am 30. November in das Sternzeichen Schütze, befindet sich die Liebe auf dem absoluten Hoch. Nutze diesen positiven Einfluss, um den Monat friedlich und voller Harmonie ausklingen zu lassen.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop dem Schützen im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, erwartet den Schützen im November jede Menge Energie und Chancen. In der Gesundheit sorgen Mars und Sonne für einen Power-Monat, wobei du dich auf viele Glückstage gefasst machen darfst. Achte darauf, deine Kräfte nicht zu überschätzen. In der Karriere verspricht der Monatsbeginn Erfolge, bevor es zur Monatsmitte herausfordernd wird und wichtige Entscheidungen gefällt werden müssen. Deine Einsatzbereitschaft wird belohnt. In der Liebe startet der Monat mit Leidenschaft, später gibt es Konfliktpotenzial. Tritt die Sonne am 22. November in dein Sternzeichen Schütze, bist du nicht mehr zu bremsen – auch Harmonie und Romantik kehren dann zurück!