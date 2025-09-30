Monatshoroskop verspricht: Diese Sternzeichen starten im Oktober durch

Der Oktober läutet den Herbst endgültig ein! Mit den kälteren Tagen steigt auch unser Bedürfnis nach Nähe und Gemütlichkeit. Doch für manch einen hält der Oktober auch einen wahren Glücksmonat bereit, wie das Monatshoroskop jetzt orakelt.

Dabei werden nicht alle Sternzeichen von der kosmischen Fügung profitieren. Tatsächlich zählen laut aktuellem Monatshoroskop nur Waage, Schütze und Skorpion zu den Begünstigten.

Waage und Schütze im Glücksrausch!

Die Waage sehnt sich per seh nach Harmonie und Gerechtigkeit. Und im Oktober könnte dieses Bedürfnis über die Maßen gestillt werden. Bei Waage-Geborenen prägen Harmonie, Romantik und Erfolg diesen Monat. Möglich macht’s der Einfluss der Sonne, der im Sternzeichen Waage bis zum 22. Oktober laut Monatshoroskop schillernde Aussichten liefert. Das Luftzeichen ist so fit und ausgeglichen wie nie. Auch in der Karriere und in der Liebe macht das Sternzeichen deutliche Fortschritte. Glückstage im Oktober: 10., 19. und 21. Oktober.

+++ Das sieht übel aus! Diese Sternzeichen müssen im Oktober auf ihre Gesundheit achten +++

Doch auch Schützen geraten im Oktober in einen regelrechten Glücksrausch! Das Feuerzeichen fühlt sich so fit wie schon lange nicht mehr und ist am 28. Oktober auf dem vitalen Höhepunkt. Jupiters Einfluss gibt dem Sternzeichen auch im Job Auftrieb und sorgt für innovative Ideen. Besonders am 9. und 24. Oktober können Schützen von der kosmischen Energie profitieren. Vergebene Schützen können ihre Beziehung festigen und Streitigkeiten mit dem Partner beilegen.

Skorpione erleben den Höhepunkt

Auch der Skorpion gehört zu den Profiteuren des Oktobers. Zur Monatsmitte erreicht der Glückspegel für das Sternzeichen seinen Höhepunkt. Am 18. Oktober bekommt das Wasserzeichen zunächst einen ordentlichen Energie Boost. Der Neumond am 21. Oktober sorgt für eine sensible und intuitive Phase, in der Skorpione auf ihre Bedürfnisse achten sollten.

Ab dem 23. Oktober, wenn die Sonne in den Skorpion eintritt, findet das Sternzeichen schließlich zu neuer Kraft. Diese kann es direkt nutzen: Gerade im Job werden Teamplayer jetzt für ihre Mühen und ihren Mut belohnt!

Während Waagen, Schützen und Skorpione im Glücksregen stehen, müssen sich drei andere Sternzeichen laut Wochenhoroskop jetzt warm anziehen. Ob auch du jetzt besonders auf dich Acht geben musst, erfährst du hier >>>.