Monatshoroskop Löwe September 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Der September wird für Löwen laut Monatshoroskop eine Zeit, in der du dich beweisen musst. Ob in Gesundheit, Karriere oder Liebe – es wird ein Monat, der deine Anstrengungen erfordert. Gesundheitlich wird beim Löwen das Energieloch aus dem August spürbar. Disziplin hilft dir, deine Schwächen zu meistern. Karrieretechnisch werden dir gleich zu Beginn des Septembers von Merkur und Jupiter ein paar Erfolge beschert, die du als Motivation nutzen solltest, um dich im Job zu beweisen.

In der Liebe haben Löwen besonderes Glück, denn die Venus steht bis zum 19. September in deinem Sternzeichen und stärkt dein Charisma. Auch Mars fördert deine Leidenschaft – lasse dich aber nicht zu sehr mitreißen, wenn es um Emotionen geht. Andernfalls könnte es zu Spannungen kommen. Was dich im September als Löwe genau erwartet, erfährst du im Monatshoroskop.

Die Gesundheit des Löwen im September

Worauf muss sich der Löwe im September bei der Gesundheit einstellen?

Im September ist die Gesundheit des Löwen laut Monatshoroskop herausfordernder als im August, da die Sonne sich nicht mehr in deinem Sternzeichen befindet. Du könntest dich im September also in einem Energieloch befinden. Für Löwen wird es wichtig, dich bereits zu Beginn des Septembers mit Elan um Ernährung und Sport zu kümmern. Es geht darum, große Ziele zu erreichen, sondern dein aktuelles Level zu halten – selbst wenn es schwerfällt.

Die Konstellation aus Sonne und Mond am 12. September bringt nach Monatshoroskop Vitalität, die du als Sternzeichen Löwe nutzen kannst, um dich in deiner Fitness zu steigern. Nach der Tagundnachtgleiche am 22. September könnten jedoch Schwierigkeiten bei der Gesundheit des Löwen auftreten. Die Sonne-Neptun-Verbindung sorgt im Monatshoroskop am 23. September für Schwäche. Besonders Löwen der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) sollten diszipliniert bleiben und ihre Zuversicht nutzen, um das Blatt zu wenden.

Das Horoskop für die Karriere des Löwen

Was steht dem Löwen im September in der Karriere bevor?

Im September erwartet den Löwen in der Karriere eine spannende Zeit voller Möglichkeiten. Bereits am 1. September sorgt Merkur in deinem Sternzeichen für einen Leistungsschub und fördert deine Fähigkeiten. Am 3. September bringt die Konstellation von Jupiter und Mond im Horoskop des Löwen vielversprechende Erfolge im Job – nutze diesen Schwung als Motivation für den gesamten Monat. Besonders Löwen der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) sollten den September nutzen, um sich im Beruf zu beweisen und positives Feedback zu ernten.

Ein besonderer Tag ist der 12. September, wenn Mond, Sonne, Jupiter und Merkur gemeinsam auf das Horoskop des Sternzeichens Löwe wirken. Zeigst du an diesem Tag deine Führungsqualitäten und Ambitionen, kannst du beeindrucken – andernfalls könnte das Hürden mit sich bringen. Als Löwe solltest du dabei im September immer ehrlich zu dir selbst und dir über deine Leistungen bewusst sein. Reflektierst du dein Handeln im Job, könnte sich das für Löwen laut Monatshoroskop am 23. September auszahlen, wenn Jupiter und Mond positiv zueinander stehen.

Glückstage des Löwen im September 16. September 2025 : Heute ist deine Anziehungskraft unwiderstehlich.

: Heute ist deine Anziehungskraft unwiderstehlich. 17. September 2025 : Mit deinen Führungsqualitäten punktest du.

: Mit deinen Führungsqualitäten punktest du. 27. September 2025: Deine Zuversicht enttäuscht dich nicht!

Das Liebeshoroskop des Löwen im September

Was erwartet den Löwen im September in der Liebe?

Im September verspricht die Liebe für Löwen romantische Zeiten, da Liebesplanet Venus bis zum 19. September in deinem Sternzeichen steht. Sie verstärkt deine romantischen Charakterzüge und fördert Bindungen. Besonders am 5. September sorgt die Konstellation von Mond und Mars für leidenschaftliche Momente – ob als Löwe-Single oder in einer Beziehung. Das Monatshoroskop warnt jedoch Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) davor, es mit Zärtlichkeiten in der Liebe zu übertreiben – deinem Partner könnte das im September zu viel werden.

Für Löwe-Singles ist der September ideal, denn deine natürliche Anziehungskraft beschert dir laut Liebeshoroskop so manchen Flirt. Verlässt die Venus das Sternzeichen Löwe, wird die Mars-Energie stärker spürbar, was die Liebe ab dem 24. September herausfordern könnte. Die Mars-Pluto-Konstellation fördert zwar deine erotische Seite, birgt jedoch auch das Risiko von Übertreibungen und aggressiven Tendenzen. Zum Monatsende sollten Löwen lernen, ihre Gefühle über die Leidenschaft zu stellen, um die Balance in der Liebe zu bewahren.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im September für den Löwen vor

Wie das Monatshoroskop verrät, stehen dem Sternzeichen Löwen im September spannende Zeiten bevor. Besonders in der Liebe geht es bei Löwen heiß her, dafür sorgt Liebesplanet Venus in deinem Sternzeichen. Nutze deine romantische Seite, doch übertreibe es auch nicht, um deinen Partner nicht vor den Kopf zu stoßen. In der Karriere solltest du im Gegensatz alles geben, um dich zu beweisen und das beste aus dir herauszuholen. Auch in der Gesundheit erfordert es im September Disziplin, um dich aus deinem Energieloch herauszukämpfen. Halte dich an deine Zuversicht und sieh, wie du den September eroberst!