Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im Juli 2024?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im nächsten Monat auf die Gesundheit des Löwen zu?

Das Sternzeichen Löwe teilt sich in drei zeitliche Dekaden, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Für Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) steht der Monat Juli ganz im Zeichen der Gesundheit. Du kannst dich zunächst auf einen ausgeglichenen Monat freuen, in dem du dich ganz auf deine Reserven verlassen darfst. Als Löwe musst dich nicht immer mit Gebrüll auf deine Baustellen stürzen, sondern darfst dich auch mal entspannen. Dass dir die Ruhezeit leicht fällt, behauptet niemand. Finde deine innere Mitte und mache dir Gedanken darüber, was dir im Leben wirklich wichtig ist.

Ende des Monats Juli erhältst du dann den lang ersehnten Kraftschub, wenn du ihn am dringendsten nötig hast. Am 22. Juli erstrahlt die Sonne das Sternzeichen Löwe und bringt dein Energiebarometer von Null auf Hundert. Endlich kannst du es wieder zu Höchstleistungen bringen! Du solltest es trotzdem nicht übertreiben, denn provozierst du deine Kräfte zu sehr, kann dein Energiebarometer wortwörtlich ausbrennen.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

Im Beruf sieht das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe eine strahlende Zukunft voraus. Gerade Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) dürfen sich über die Bewegung von Glücksplanet Jupiter freuen. Genau wie in der Gesundheit ist es in der Karriere für Löwen wichtig, ihre Stärken zu nutzen und strategisch zu planen – dann kommt auch der ersehnte Erfolg. Am 8. Juli wirst du in der Karriere auf die Probe gestellt. Vertraue auf dein Kommunikationstalent und pflege die Beziehung zu deinen Kollegen, um dir am Arbeitsplatz den Rücken zu stärken. Im nächsten Monat steht die Karriere des Löwen ganz im Zeichen des Teams.

Befolgst du den Weg der Sterne, steht dir im Monat Juli eine Glückssträhne bevor. Deine mit Weitblick erfassten Ziele und Pläne haben großen Erfolg – doch das erfordert auch Selbstbeherrschung und Entschiedenheit. Beweise in der Karriere deine Löwe-typischen Eigenschaften, dann werden deine Ziele ohne Reibung Wahrheit werden.

Glückstage des Löwen im Juli 2024: 02. Juli 2024 : Mit der Unterstützung von Merkur wirst du zum wahren Verhandlungstalent – und landest prompt einen großen Erfolg.

: Mit der Unterstützung von Merkur wirst du zum wahren Verhandlungstalent – und landest prompt einen großen Erfolg. 07. Juli 2024 : Heute bist du besonders emotional. Werde dir darüber klar, was dir im Leben wichtig ist und setze Prioritäten.

: Heute bist du besonders emotional. Werde dir darüber klar, was dir im Leben wichtig ist und setze Prioritäten. 11. Juli 2024: Dir steht eine romantische Zeit bevor.

SO sieht es im nächsten Monat für den Löwen in der Liebe aus

Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sagt das Monatshoroskop einige Höhen und Tiefen in der Liebe voraus. Durch Unterstützung von Venus und Mars startest du mit intensiver Zuneigung in den nächsten Monat. Für Löwen-Singles ist der Juli der ideale Zeitpunkt, um sich in der Liebe auszuleben und ein paar entflammende Begegnungen zu machen. Vergebene Löwen sollten an den richtigen Ecken arbeiten und alte Gewohnheiten hinter sich lassen, um die Liebe zu intensivieren. Ansonsten könnte sich um den 16. Juli ein angespanntes Verhältnis im Sinkflug der Beziehung entwickeln.

Fokussierst du dich ganz auf die Liebe, wird Glücksplanet Jupiter dem Sternzeichen Löwe eine Glückssträhne spendieren, die sich ab dem 21. Juli zeigt. Als Löwe solltest du im nächsten Monat außerdem darauf achten, in der Beziehung nicht zu herrschsüchtig zu werden. Bleibe gelassen und lasse viele Freiräume – denn ansonsten steht dir nach dem 23. Juli nicht nur eine gewaltige Reibung, sondern auch die Trennung bevor.

Monatshoroskop Löwe: Juli 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Löwe weist das Monatshoroskop auf einige Herausforderungen hin. Arbeitest du an deiner Einstellung und dir selbst, kann der Juli jedoch eine Glückssträhne in Gesundheit, Liebe und Karriere für dich sein. Behalte die Balance zwischen Ruhe und Anstrengung – dann wird dein Energiebarometer dich zielsicher durch den nächsten Monat bringen. Volle Erfolge stehen dir bevor, wenn du den Weg der Sterne mit Weitblick befolgst.

