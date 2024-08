Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im August 2024?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im August für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im nächsten Monat auf die Gesundheit des Löwen zu?

Das Sternzeichen Löwe teilt sich in drei zeitliche Dekaden, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Für Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 01.08.) steht der Monat August ganz im Zeichen der Gesundheit. Als Löwe kannst du dich im Monat August laut Monatshoroskop über ein besonders hohes Energielevel freuen. Die Sonne steht in deinem Zeichen! Am Anfang des nächsten Monats erhältst du einen großen Boost – doch du musst auch mit Rückschlägen rechnen.

Die Sterne segnen das Sternzeichen Löwe im August zwar mit starker Gesundheit, du solltest dein Energielevel jedoch nicht überschätzen. Gehst du zu unsorgsam mit deiner Gesundheit um, hat das negative Konsequenzen. Das Monatshoroskop rät dir zu Entspannungsübungen, um dein Energielevel in Balance zu halten. Schätzt du deine Gesundheit als Sternzeichen Löwe nicht wert, wird dich am 28. August ein großer Rückschlag treffen. Indem du dir eine Auszeit gönnst und Entspannungsübungen machst, kannst du dein Energielevel halten.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

Im Beruf sieht das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe im August Höhen und Tiefen voraus. Gerade Löwen aus der zweiten Dekade (02.08. – 12.08.) dürfen sich über die direkte Bewegung von Glücksplanet Jupiter freuen. Zunächst sieht es im August für das Sternzeichen Löwe in der Karriere schlecht aus, wenn Merkur und Saturn ungünstig zueinanderstehen. Am 7. August neigst du als Löwe zu Faulheit, Unvorsichtigkeit und erntest Verluste. Laut Monatshoroskop solltest du dich im August als Löwe besonders ins Zeug legen, wenn du in der Karriere nicht absaufen willst.

Befolgst du den Rat des Horoskops, wirst du am 9. August von den Sternen profitieren – ein großer Gewinn steht bevor. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Löwe, im August eine Workcation zu unternehmen, um maximale Erfolge zu erzielen. Fällt es dir noch so schwer, dich am Arbeitsplatz in andere hineinzuversetzen, kannst du dennoch kluge Entscheidungen fällen. Wenn Merkur in der Monatsmitte in deinem Sternzeichen steht, wirst du es auf der Karriereleiter nach oben schaffen und einen waren Höhenflug erleben.

Glückstage des Löwen im August 2024: 04. August 2024 : Der Neumond befindet sich in deinem Zeichen – der perfekte Tag für einen erfolgreichen Neustart.

: Der Neumond befindet sich in deinem Zeichen – der perfekte Tag für einen erfolgreichen Neustart. 07. August 2024 : Heute wird dir alles gelingen, was du dir vorgenommen hast.

: Heute wird dir alles gelingen, was du dir vorgenommen hast. 30. August 2024: Überdenke deine Handlungen genau – sie werden große Früchte tragen.

SO sieht es im nächsten Monat für den Löwen in der Liebe aus

Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sagt das Monatshoroskop eine gefährliche Zeit in der Liebe voraus. Kriegerplanet Mars wendet sich im August gegen das Sternzeichen Löwe und deinen Lieblingsmenschen. Schon zu Beginn des nächsten Monats musst du dich auf eine angespannte Beziehung gefasst machen, die sich über den ganzen August hinweg fortsetzt. Löwen-Singles werden eine Beklemmung empfinden, die sie für Flirt-Versuche unempfänglich macht. Vergebene Löwen sollten an den richtigen Ecken arbeiten und alte Gewohnheiten hinter sich lassen, um die Liebe zu retten. Ansonsten könnte sich um den 14. August ein Sinkflug der Beziehung entwickeln.

Deine Schwierigkeiten mit deinem Lieblingsmenschen werden dir deine Liebe als Löwe im August ordentlich vermiesen. Am 16. August rät das Monatshoroskop zur absoluten Vorsicht, wenn es auf deine Bedürfnisse ankommt. Du solltest deinem Lieblingsmenschen keine Autorität aufzwingen. Es kann nicht immer so laufen, wie du es dir wünscht. Als Löwe solltest du im nächsten Monat darauf achten, in der Beziehung nicht zu herrschsüchtig zu werden. Befolgst du den Ruf des Horoskops, kann zum Ende des Monats noch eine große Leidenschaft entstehen. Nimm im August als Löwe viel Rücksicht auf die Gefühle deines Partners.

Monatshoroskop Löwe: August 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Löwe weist das Monatshoroskop auf einige Herausforderungen hin. Arbeitest du an deiner Einstellung und dir selbst, kann der August jedoch eine Glückssträhne in Gesundheit, Liebe und Karriere für dich sein. Indem du dich auf dich selbst fokussierst und dein Energielevel beachtest, wirst du den August meistern. Volle Erfolge stehen dir bevor, wenn du den Weg der Sterne mit Weitblick befolgst.

