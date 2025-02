Monatshoroskop Krebs: Was erwartet dich im März 2025?

Im nächsten Monat wird das Sternzeichen Krebs vor einige Herausforderungen und Chancen gestellt, die es zu ergreifen gilt. Dir stehen spannende Zeiten in der Gesundheit, der Liebe und der Karriere bevor. Als Sternzeichen Krebs bist du für deine empfindsamen und sensiblen Fähigkeiten bekannt. Umso wichtiger ist es für Krebse, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein – von Überraschungen musst du dich dann nicht umhauen lassen. Im Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie der nächste Monat für das Sternzeichen Krebs abläuft.

Als Sternzeichen Krebs bist du zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren. Deine charaktertypische Sensibilität macht es dir leicht, dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops einzulassen und sie anzunehmen. Der Einfluss von Mond, Halbmond und Neumond könnten dir im nächsten Monat eine Glückssträhne bereiten. Was das Horoskop über den nächsten Monat verrät, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Erfahre jetzt, wie die Sterne im März 2025 für dein Sternzeichen Krebs stehen. Womit musst du in der Gesundheit rechnen? Was steht dir in der Karriere bevor? Und wie sieht es in der Liebe aus?

Was erwartet den Krebs im nächsten Monat in der Gesundheit?

Das Monatshoroskop sieht voraus, dass Krebse im März in der Gesundheit endlich durchstarten können. Als sensibler Krebs bist du nicht derjenige, der sich zum Jahresstart gleich in die Wellen stürzt – lieber erstmal abwarten, wie sich alles so entwickelt, ist das Motto. Doch im März heißt es nach Horoskop auch für Menschen vom Sternzeichen Krebs endlich: Auf geht’s! Vor allem Krebse aus der ersten Dekade (22.06. – 01.07.) werden in ihren Vorsätzen für die Gesundheit im März laut Monatshoroskop begünstigt. Nutzt du jetzt nicht deine Chance, könnte der Zug bald abgefahren sein! Kraftplanet Mars befindet sich den ganzen März über im Sternzeichen Krebs und verleiht dir einen energiegeladenen Antrieb. Mit zu vielen Gefühlen und Energien ist der Krebs bekanntlich aber schnell überfordert. Direkt zum Anfang des Monats sollten sich Krebse am 3. März deswegen selbst etwas bremsen – überschätzt du dich selbst, könnte das in der Gesundheit üble Konsequenzen haben. Sei darum lieber geduldig und baue deine Energie Stück für Stück ab, ehe du alles auf einmal verschießt.

Befolgst du als Sternzeichen Krebs den Ratschlag des Monatshoroskops, befindest du dich pünktlich zur Monatsmitte schon in besserer Form. Im Horoskop gibt es starke Anzeichen dafür, dass Krebse am 15. März körperlich und seelisch stark aufgestellt sind. Dennoch sollten Krebse auch hier wieder Vorsicht walten lassen: Überschütze dich bei deinem Trainingsplan nicht und gehe lieber keine Risiken ein, nur weil dich deine Gefühle in Versuchung führen. Hältst du dich an die Vorgaben des Monatshoroskops, machen Krebse am 24. März in der Gesundheit bereits einen großen Fortschritt. So kann es doch weitergehen, lieber Krebs!

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Worauf muss sich der Krebs im nächsten Monat in der Karriere gefasst machen?

Weniger gute Nachrichten hat das Monatshoroskop Menschen mit dem Sternzeichen Krebs in der Karriere zu bieten. Im März sieht es für Krebse im Job nicht so vielversprechend aus. Mit Energieplanet Mars in deinem Sternzeichen strömst du zwar vor Kraft und Leidenschaft, doch das wird Krebsen im Job zum Verhängnis. Besonders Krebse aus der zweiten Dekade (02.07. – 12.07.) müssen sich im März darauf einstellen, dass es im Job einige Komplikationen geben wird. Konzentration ist ein Punkt, auf den sich das Sternzeichen Krebs im nächsten Monat laut Horoskop besonders fokussieren sollte. Am 10. März gibt es Anzeichen dafür im Horoskop, dass einige Dinge schiefgehen könnten – lasse dich nicht stressen. Als Sternzeichen Krebs wirst du zwar das Gefühl verspüren, den Anforderungen an dich gerecht werden zu müssen, doch das könnte deine emotionale Lage aus dem Gleichgewicht bringen. Wundere dich darum nicht, wenn dir deine Arbeit im März als Sternzeichen Krebs einfach nicht gelingen will.

Auch eine Woche später sieht das Monatshoroskop jobmäßig keine Besserung für das Sternzeichen Krebs vor. Versuche deine innere Anspannung abzubauen und gebe dich damit zufrieden, wenn du mit dem Minimum punktest – besser als nichts! Am 24. März zeigt sich nach Horoskop, dass du als Sternzeichen Krebs am Arbeitsplatz einen großen Einfluss auf andere Menschen hast. Versuche, deine Position zu nutzen und nicht zu missbrauchen, indem du es dir selbst einfacher machst. Lege lieber mal ein gutes Wort für Kollegen bei deinem Chef ein und gebe anderen Verbesserungstipps – das könnte dem Krebs im Job einiges besser machen!

Glückstage des Krebs im März 2025: 7. März 2025 : Vertraue heute auf deine Instinkte.

: Vertraue heute auf deine Instinkte. 21. März 2025 : In der Liebe kommt es zur großen Wende!

: In der Liebe kommt es zur großen Wende! 25. März 2025: Du hast ein anregendes Gespräch.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Krebs

Mit Mars in deinem Sternzeichen können sich Krebse im März über viele aufregende Momente in der Liebe freuen. Als Erotiker steht der Planet im nächsten Monat ebenfalls in deinem Sternzeichen und könnte dich in der Leidenschaft schnell zur Überforderung führen. Vor allem zu Anfang des Monats müssen Krebse sich an den Mars-Einfluss gewöhnen und sich auf schwankende Gefühlslagen gefasst machen. Direkt zum Monatsstart müssen sich Krebse darüber bewusstwerden, ob sie gerade Liebe oder nur Leidenschaft empfinden. Hast du erst einmal eine Antwort auf die Frage gefunden, kann es in der Liebe beim Sternzeichen Krebs wieder besser funktionieren. Der 9. März ist laut Monatshoroskop ein Tag, an dem Krebse großes Glück in der Liebe haben könnten – für Krebs-Singles könnte es zum One-Night-Stand oder einem echten Liebesbekenntnis kommen. Auch vergebene Krebse können sich über einen romantischen Tag voller Leidenschaft freuen.

Aber aufgepasst: Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Krebs dazu, Einflüsse des Mars in gesunden Maßen zu genießen, wenn es dir in der Liebe ernst ist. Befolgst du den Rat des Horoskops, wird die Liebe vor allem bei Krebsen aus der dritten Dekade (13.07. – 22.07.) am 19. März sehr gefestigt sein. Danach wird im Horoskop deutlich, dass Krebse nicht nur durch Mars in der Leidenschaft punkten. Am 28. März sollte das Sternzeichen Krebs wieder auf seine sentimentale Ader setzen, wenn du in der Liebe einen Zahn zulegen willst. Indem du deinem Partner deine volle Aufmerksamkeit schenkst und Verständnis für seine emotionale Lage zeigst, kannst du die Beziehung vertiefen. Gehen Krebse im März auf die Gefühle ihres Partners ein, ist laut Monatshoroskop pure Romantik angesagt.

Krebs Monatshoroskop: März 2025 – Fazit

Im März ist das Sternzeichen Krebs nach Monatshoroskop bestens aufgestellt, wenn es um Gesundheit und die Liebe geht. Dennoch solltest du als Sternzeichen Krebs im nächsten Monat laut Horoskop darauf achten, deine neu gewonnenen Kräfte sparsam einzusetzen und dich nicht gleich überrumpeln zu lassen. Versuche, deine Emotionen mit deiner Leidenschaft in Einklang zu bringen. Indem das Sternzeichen Krebs auch in der Karriere am Ball bleibt und das Arbeitsklima positiv beeinflusst, kann der März für dich einen guten Ausgang finden.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du einen tiefen Einblick in dein Sternzeichen Krebs haben möchtest, können wir dir weiterhelfen. Hier erfährst du alles über das Sternzeichen Krebs.