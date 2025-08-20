Monatshoroskop Jungfrau September 2025: Was bringen die Sterne?

Eigentlich sollte der September zum Glücksmonat für das Sternzeichen Jungfrau werden – doch das Monatshoroskop sieht zunächst anderes für dich vor. Zwar steht die Sonne fast den gesamten Monat über in deinem Sternzeichen, doch andere astrologische Einflüsse stellen dir entsprechende Hürden. Der rückläufige Saturn erschwert dir den Alltag im September besonders, während Merkur dich in der Karriere zu neuen Höhen bringt. Besonders in der Kommunikation sind Jungfrauen im September stark aufgestellt – doch an einer Ecke hadert es.

In der Liebe müssen Jungfrauen im September in die Offensive gehen, wenn es romantisch werden soll. Zeigst du deine Gefühle nicht, fällt das Liebesglück ins Wasser. Ändern wird sich das am 19. September, wenn Liebesplanet Venus in das Sternzeichen Jungfrau tritt. Was die Jungfrau im September sonst noch beachten muss, verrät das Monatshoroskop.

Gesundheit der Jungfrau im September

Was kommt im September in der Gesundheit auf die Jungfrau zu?

Laut Monatshoroskop fechtet die Jungfrau im September in der Gesundheit einen kleinen Kampf aus. Denn obwohl der September den Glücksmonat der Jungfrau bildet, bleiben einige Herausforderungen nicht aus. Besonders Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) müssen nach Horoskop im September viel in ihre Gesundheit investieren, um fit zu bleiben. Der Einfluss des rückläufigen Saturns wird besonders zu spüren sein, die Jungfrau im September einige Anstrengungen kosten – mit der Sonnen-Energie hast du jedoch beste Fähigkeiten, um dich durchzusetzen.

Schon am Anfang des Monats profitieren Jungfrauen von der Sonne in deinem Sternzeichen. Diese Phase solltest du nutzen, um Sport zu treiben und dein Immunsystem zu stärken. Am 15. September gibt es dann Anzeichen für eine Erkrankung im Horoskop des Sternzeichens Jungfrau, wenn Mond und Saturn schlecht zueinander stehen. Pausen und Erholung sind essenziell. Tritt der Neumond am 21. September in das Sternzeichen Jungfrau, kannst du neue Kraft und Energie schöpfen und wieder aktiv werden.

Das sieht das Horoskop für die Karriere der Jungfrau vor

Womit muss die Jungfrau im September in der Karriere rechnen?

Im September bietet sich der Jungfrau laut Monatshoroskop eine vielversprechende Phase für die Karriere. Vom 2. bis 22. September steht Kommunikationsplanet Merkur in deinem Sternzeichen Jungfrau – eine ideale Zeit, um Ambitionen zu zeigen und deine Fähigkeiten im Job zu betonen. Besonders die erste Monatshälfte eignet sich laut Horoskop für Jungfrauen, um mit Kollegen zu kommunizieren, an Projekten zu arbeiten und wertvolle Erkenntnisse für Verbesserungen zu gewinnen. Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) sollten ihre kommunikativen Fähigkeiten im September im Job auf jeden Fall nutzen.

Am 13. September kündigt das Monatshoroskop dann die erste Herausforderung für Jungfrauen in der Karriere an: Eine kritische Sonne-Merkur-Konstellation fordert dich dazu auf, kritisch auf bisherige Leistungen zu blicken und Erkenntnisse abzuleiten. Neue Impulse begünstigen Merkur und Uranus dann am 19. September für das Sternzeichen Jungfrau – unkonventionelle Wege könnten dich jetzt weiterbringen. Hältst du an deinen Ambitionen fest, wenn Merkur am 22. September dein Sternzeichen verlässt, zahlt sich das für Jungfrauen am Monatsende garantiert aus.

Glückstage der Jungfrau im September 04. September 2025 : Heute hast du pure Power.

: Heute hast du pure Power. 12. September 2025 : Deine Fähigkeiten bringen dich im Job voran.

: Deine Fähigkeiten bringen dich im Job voran. 21. September 2025: Der Neumond verleiht dir neue Kraft.

Die Liebe der Jungfrau im September

Worauf muss sich die Jungfrau im September in der Liebe einstellen?

Auf das große Glück in der Liebe muss die Jungfrau im September laut Monatshoroskop warten. Zu Beginn des Septembers sieht es in der Partnerschaft der Jungfrau recht düster aus. Durch die Sonnen-Energie könnten sich Jungfrauen in der Liebe etwas zu sicher fühlen, wobei sie eigentlich mehr investieren müssten, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Schon am 5. September fordert eine Mond-Venus-Konstellation die Jungfrau dazu auf, Gefühle zu zeigen und nicht bloß auf sexuelle Anziehungskraft zu setzen. Jungfrau-Singles können in der Liebe laut Horoskop im September besonders durch Komplimente punkten.

Tritt Venus am 19. September in das Sternzeichen Jungfrau, fördert das laut Monatshoroskop dein Liebesleben. Besonders Jungfrauen aus der dritten Dekade (24.08. – 23.09.) sind in der Liebe laut Horoskop durch Venus gut aufgestellt. Deine Gefühle kannst du in der zweiten Monatshälfte perfekt zum Ausdruck bringen und deinen Charme spielen lassen. Auch romantische Gesten wirken sich laut Monatshoroskop positiv auf das Liebesleben der Jungfrau im September aus. Das Monatsende bietet die perfekte Gelegenheit für Zeit zu zweit – zum Beispiel bei einem romantischen Wellness-Wochenende.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop für die Jungfrau im September voraus

Das Monatshoroskop sagt der Jungfrau im September eine Zeit voller Chancen und Herausforderungen voraus. Gesundheitlich wird die Jungfrau auf die Probe gestellt, doch hältst du dich ran, kannst du im September sämtliche Hürden meistern. Auch in der Karriere bieten sich der Jungfrau ideale Gelegenheiten, um neue Erkenntnisse zu schöpfen und Lehren zu ziehen. Legst du dich ins Zeug, kannst du große Erfolge erzielen. Dieselben Ambitionen sollten Jungfrauen auch in der Liebe beweisen, anstatt sich zurückzuziehen. Durch den Weg der Sterne können Jungfrauen ihren Glücksmonat zu ihrem persönlichen Highlight machen.