Monatshoroskop Jungfrau November 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Im November steht die Jungfrau laut Monatshoroskop vor einigen Herausforderungen, die jedoch Raum für Wachstum bieten. Vor allem durch die Rückläufigkeit von Merkur wird die Jungfrau in der Karriere, Gesundheit und in der Liebe aus dem Konzept gebracht. Besonders dein Perfektionismus steht dir im November im Weg, doch mit ein paar Feinschliffen lässt sich auch diese Hürde meistern.

Deine eigene Mentalität wird für die Jungfrau im November damit ebenfalls zum großen Thema. Die Arbeit an dir selbst und einen Emotionen solltest du nicht vernachlässigen, um in den richtigen Momenten wieder auf die Beine zu kommen. Was du genau über die Ereignisse im November wissen musst, verrät das Monatshoroskop.

Die Gesundheit der Jungfrau im November

Was steht der Jungfrau im November in der Gesundheit bevor?

Laut Monatshoroskop ist die Jungfrau im November dazu aufgefordert, ihre gesundheitlichen Prioritäten neu zu ordnen. Als perfektionistisches Sternzeichen tendierst du dazu, dir selbst hohe Ziele zu setzen, besonders in der Fitness. Direkt zum 2. November kündigt die Mond-Saturn-Konstellation an, dass du es ruhiger angehen lassen solltest. Als Jungfrau verfängst du dich in deinen Routinen – doch fokussierst du dich zu sehr auf körperliche Fitness, leidet die mentale Gesundheit. Besonders Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) sind dazu aufgefordert, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Gönne dir Entspannung, übe Meditation und mache Atemübungen, um Überlastungen zu vermeiden.

Am 10. November stehen die Sterne positiv: Saturn verleiht dir körperliche und mentale Stärke, die du nutzen solltest, um die Balance zwischen Körper und Geist zu halten. Der Mond in Jungfrau könnte am 13. November deine emotionale Lage trüben. Vernachlässigst du die Hinweise des Monatshoroskops, drohen bis zum 22. November durch negativen Mond-Saturn-Einfluss zwischenmenschliche Spannungen, vor allem in der Familie. Klärende Gespräche können dir helfen, mentale Lasten abzubauen. Denke daran: Ein freier Geist ist die Grundlage für ein gutes und gesundes Körpergefühl.

Horoskop zur Karriere der Jungfrau im November

Womit muss die Jungfrau im November in der Karriere rechnen?

Im November wird die Karriere der Jungfrau laut Monatshoroskop von großen Komplikationen geprägt. Zunächst startet die Jungfrau mit jeder Menge Elan, wenn Herrscherplanet Merkur deinen Geist antreibt – besonders punktest du im Job am 2. November mit deinem Menschenverständnis. Vor allem Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) können im November hervorragend im Team arbeiten. Folgst du deiner Intuition und äußerst auch mal ehrliche Kritik, kannst du im Job punkten. Wird Merkur ab dem 9. November rückläufig, kommt es zur erheblichen Verschlechterung in der Karriere.

Stärken wie dein Perfektionismus stehen der Jungfrau in der Monatsmitte jobmäßig im Weg. Seht der Mond am 13. November in deinem Sternzeichen Jungfrau, kommt es zu Konzentrationsschwierigkeiten. Nimm den Druck heraus, gib Aufgaben ab und setze deinen Fokus gezielt ein, um Spannung zu vermeiden. Am 23. November wirken Merkur und Glücksplanet Jupiter dann unterstützend in der Karriere – setze auf Teamarbeit, Motivation und ehrliche Gespräche. Äußerst du deinen Perfektionismus im freundlichen Ton, kommst du dem Erfolg nach dem 29. November wieder näher, wenn Merkur direktläufig wird.

Glückstage der Jungfrau im November 2025 6. November 2025 : Du bist topfit!

: Du bist topfit! 15. November 2o25 : Eine Investition zahlt sich aus.

: Eine Investition zahlt sich aus. 24. November 2025: Merkur gibt dir einen guten Einfall.

Liebeshoroskop für Jungfrau im November

Worauf muss sich die Jungfrau im November in der Liebe einstellen?

In der Liebe haben Jungfrauen im November laut Monatshoroskop ihre Schwierigkeiten. Stress in anderen Lebensbereichen macht es dir schwer, deine Gefühle in der Beziehung auszudrücken. Schon am 4. November sorgt eine negative Venus-Konstellation für unsichere Gefühle, die es dir schwermachen, sich in der Partnerschaft fallenzulassen. Das Horoskop zeigt auf, dass Jungfrauen in der Liebe zwar loyal zu ihrem Partner sind, sich aber auch nicht in leidenschaftliche Ablenkungen flüchten sollten. Besonders Jungfrauen aus der dritten Dekade (24.08. – 23.09.) sollten gezielt an emotionaler Nähe in der Liebe arbeiten.

Am 13. November sorgt der Mond in der Liebe für einen emotionalen Tiefpunkt. Vergebene Jungfrauen dürfen auf die Unterstützung ihres Partners bauen, während Single-Jungfrauen im romantischen Privatleben weniger Erfolg haben. Mit der Unterstützung von Merkur und Venus kehrt am 30. November die Harmonie in das Liebesleben der Jungfrau zurück. Hürden überwindest du an Monatsende gekonnt mit deinem charmanten Wesen.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop der Jungfrau im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, wird die Jungfrau im November in allen Lebensbereichen herausgefordert, erhält aber auch wertvolle Unterstützung. In der Gesundheit muss die Jungfrau sich um ihre Balance kümmern, damit die Mentalität neben physischer Stärke nicht untergeht. Auch die Neigung zum Perfektionismus steht der Jungfrau in Kombination mit dem rückläufigen Merkur im Weg, wenn du dich zu sehr ablenken lässt. Teamarbeit hilft im November dabei, Erfolge in stressigen Phasen zu erzielen. Auch in der Liebe wird Emotionalität zur Herausforderung. Indem du lernst, dich von deinem Partner auffangen zu lassen, kannst du die Harmonie in der Beziehung fördern. Mit Ruhe, Optimismus und klugem Handeln meistert die Jungfrau diesen Monat und geht stärker aus den Herausforderungen hervor.