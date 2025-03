Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im März 2025?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im März 2025 für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im März in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Jungfrau muss sich im März in der Gesundheit laut Monatshoroskop einigen Hindernissen stellen. Bist du eine Jungfrau aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) musst du bei der Gesundheit im nächsten Monat laut Horoskop besonders aufhorchen. Direkt zum 7. März wird das Sternzeichen Jungfrau von einer Saturn-Konstellation getroffen, die deine Mentalität beeinträchtigt. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du als Jungfrau mit deinem Leben sehr unzufrieden sein könntest, doch davon sollte sich dein Sternzeichen nicht herunterziehen lassen. Mit deinem Sternzeichen Jungfrau liegt es jetzt an dir, eine Veränderung in deinem Leben zuzulassen. Als perfektionistische Jungfrau hast du oft zu hohe Ansprüche an deine eigenen Standards und deine körperliche Fitness. Es wird nicht leicht werden, vom übermäßigen Erfolg abzulassen, doch als Jungfrau musst du dich im März nach Monatshoroskop etwas zurücknehmen. In der Gesundheit müssen Jungfrauen im nächsten Monat einen Schritt zurück machen und wieder klein anfangen.

Zusätzlich sieht es im Monatshoroskop danach aus, dass Jungfrauen einen Weg finden müssen, um ihre mentalen Blockaden zu lösen. Buche dir zum Beispiel eine therapeutische Sitzung oder suche das Gespräch unter Familie und Freunden, die dich sicherlich wieder aufbauen werden. Hältst du trotzdem an einem straffen Trainingsplan fest und lässt nicht von zu hohen Zielen abbringen, gibt es am 21. März im Horoskop des Sternzeichens Jungfrau dunkle Zeichen. Eine Krankheit könnte dich treffen und das Sternzeichen Jungfrau dazu zwingen, sich eine körperliche und mentale Auszeit zu gönnen. Indem du Ablenkung bei deinen Liebsten suchst und den Austausch anregst, kannst du als Sternzeichen Jungfrau laut Horoskop im nächsten Monat viele Fortschritte in der Gesundheit machen.

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

Als ehrgeizige Jungfrau ist die Karriere für dich besonders wichtig – doch im März muss dein Sternzeichen laut Monatshoroskop andere Prioritäten setzen. Am Anfang des nächsten sieht es jobmäßig für das Sternzeichen Jungfrau sehr gut aus, vor allem Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) werden Erfolge erzielen. Am 5. März könnte nach Monatshoroskop in der Karriere ein großes Projekt auf das Sternzeichen Jungfrau warten, das aber auch harte Arbeit erfordert. Jetzt geht es zwar darum, dich am Arbeitsplatz zu beweisen, aber du solltest dich auch nicht Hals über Kopf in die Dinge hineinzustürzen – denn das könnte schnell zur Überanstrengung führen. Versuche stattdessen, deine Fähigkeiten kräftesparend an den richtigen Stellen einzusetzen und dir an anderen Hürden tatkräftige Unterstützung zu suchen.

Ab der Monatsmitte sieht das Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau vor, dass du in der Karriere auf Hilfe angewiesen sein wirst. Negative astrologische Konstellationen könnten die Aufnahmefähigkeit des Sternzeichens Jungfrau blockieren und Fortschritte im Job somit zunichtemachen. Gehen Dinge schief, sollten Jungfrauen nicht gleich das Handtuch werfen oder sich quer stellen – nichts ist schlimmer, als wenn du dir selbst im Weg stehst. Als perfektionistische Jungfrau hast du immerhin alle Fähigkeiten, um in der Karriere nach Rückschlägen wieder auf Kurs zu kommen, aus Fehlern zu lernen und es besser zu machen.

Glückstage der Jungfrau im März 2025: 12. März 2025 : Lege heute den ganzen Fokus auf dich selbst.

: Lege heute den ganzen Fokus auf dich selbst. 14. März 2025 : Tanke ordentlich Kraft – du wirst sie gut gebrauchen.

: Tanke ordentlich Kraft – du wirst sie gut gebrauchen. 25. März 2025: Heute machst du viele Fortschritte.

DAS hält die Liebe im März für die Jungfrau parat

In der Liebe erlebst du als Sternzeichen Jungfrau im März laut Monatshoroskop eine atemberaubende Phase. Besonders Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) bewegen sich romantisch im nächsten Monat nach Horoskop auf absoluten Hochtouren. Schon direkt zum Start des Monats überzeugen Jungfrauen am 2. März mit ihrem eindrucksvollen Charme. Das Monatshoroskop sieht deinem Sternzeichen eine harmonische Zeit mit deinem Partner voraus, Streit ist Fehlanzeige. Gibt es Differenzen, wissen Jungfrauen genau, mit welchen Fähigkeiten sie sie in der Liebe aus dem Weg räumen können. Auch Jungfrau-Singles haben laut Monatshoroskop im März Glück: Machst du neue Bekanntschaften, könnte sich etwas daraus entwickeln.

Auch zur Monatsmitte sieht es beim Sternzeichen Jungfrau in der Liebe gut aus. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Jungfrau jedoch dazu, dein Mitgefühl zu stärken und für deinen Partner eine verlässliche Bank zu werden, zu der er zurückkommen kann. Bietest du deinem Partner im März emotionale Sicherheit, kann das Sternzeichen Jungfrau die Beziehung auf eine neue Ebene heben. Sich gegenseitig aufzubauen, wird in der Partnerschaft im März für das Sternzeichen Jungfrau von Bedeutung sein. Verfolgst du in der Liebe den vorgezeichneten Weg des Schicksals, wird der nächste Monat laut Horoskop sehr gut für dich enden. Der 28. März ist abschließend ein guter Tag, um deinen Partner die Zuneigung vor Augen zu führen. Erhältst du dieselbe Liebe zurück, kannst du dir sicher sein, den Partner fürs Leben bereits an deiner Seite zu haben.

Jungfrau Monatshoroskop: März 2025 – Fazit

Das Monatshoroskop zeigt dem Sternzeichen Jungfrau, dass der März in allen Facetten des Lebens spannend werden kann. Zwar musst du einige Herausforderungen bestehen, wirst am Ende des Monats aber sehen, dass es die Mühe wert war. Um Fortschritte in der Gesundheit und der Karriere zu machen, darfst du dich im nächsten Monat laut Horoskop nicht abarbeiten. Zur Abwechslung müssen Jungfrauen feststellen, dass die Karriere nicht das Wichtigste im Leben ist. Schätze lieber deine mentale Gesundheit, neue Begegnungen und deine Lieben wert, anstelle die Karriere anzutreiben. Genießt du auch mal Auszeiten, sieht das Leben für dein Sternzeichen Jungfrau schon gleich besser aus.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du wirklich alles zum Sternzeichen Jungfrau wissen willst, haben wir die perfekten News für dich! Welche die genauen Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Jungfrau sind, erfährst du hier.