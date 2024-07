Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im Juli 2024?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im nächsten Monat in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Jungfrau ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von unterschiedlichen Planeten im Universum beeinflusst werden. Für Jungfrauen der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) ist die Gesundheit durch den Einfluss von Saturn besonders wichtig. Im Juli wirst du als Sternzeichen Jungfrau von Saturn auf eine harte Probe gestellt. Besonders zum Monatsanfang hält Saturn laut Monatshoroskop einige Querschläger für das Sternzeichen Jungfrau parat. Die rückläufige Bewegung von Saturn macht die Gesundheit für dich im Juli zur obersten Priorität, doch es wird nicht einfach werden.

Du solltest dich als Sternzeichen Jungfrau vor dem 11. Juli wappnen, denn hier entwickelt sich Saturn in Dreieckskonstellation mit der Sonne zum negativen Powerplaneten. Du musst die gesamte Energie des Universums auf deine Selbstdisziplin, Geduld und Beherrschung setzen, um nicht in eine tiefe Depression zu verfallen. Glaube an deine vitalen Kräfte und die Stärken deines Sternzeichens Jungfrau, um die Lebensangst zu überwinden. Die Sterne werden dich dabei unterstützen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen – ab dem 20. Juli wird sich die Lage deutlich bessern. Es ist wichtig, auf die Signale deines Körpers zu achten. Das Universum rät, achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen und Selbstfürsorge nicht zu vernachlässigen.

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

In deiner Karriere erwartet dich als Sternzeichen Jungfrau im Monat Juli laut Horoskop das große Glück. Jungfrauen der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) werden im Juli von Glücksplanet Merkur angetrieben. Wo es bei deiner Gesundheit hapert, wird der kreative Geist der Jungfrau schon zu Beginn des Julis voll beflügelt. Durch die direkte Bewegung von Merkur kannst du dich fokussieren und deine Erkenntnisse direkt im Job umsetzen. Diesen Glücksfaktor solltest du nutzen, um über dich hinauszuwachsen und deine beruflichen Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

Das Monatshoroskop rät dir als Sternzeichen Jungfrau dazu, auch den Rat deiner Kollegen zu respektieren und Feedback zu nutzen. Gebe deinen perfektionistischen Eigenschaften nicht zu schnell die Führung und verliere dich nicht in Kleinigkeiten. Befolge den Weg des Universums – die Hochphase deiner Karriere wartet dich als Jungfrau im Juli spätestens am Ende des Monats.

Glückstage der Jungfrau im Juli 2024: 05. Juli 2024 : Ein Kraftschub wird dich dabei unterstützen, deine Gesundheit auf Vordermann zu bringen.

: Ein Kraftschub wird dich dabei unterstützen, deine Gesundheit auf Vordermann zu bringen. 13. Juli 2024 : Powerplanet Merkur flutet deinen Geist mit jeder Menge Kreativität – der Karrieresprung bahn sich an.

: Powerplanet Merkur flutet deinen Geist mit jeder Menge Kreativität – der Karrieresprung bahn sich an. 26. Juli 2024: Merkur garantiert dir den entscheidenden Glücksfaktor. Heute ist dein großer Tag!

DAS hält die Liebe im nächsten Monat für die Jungfrau parat

Das Monatshoroskop kündigt dir im Juni als Sternzeichen Jungfrau in der Liebe eine spannende Zeit an. Venus steht dir den ganzen Monat über bei und auch Erotiker Mars schenkt dir seine Energie. Für Jungfrauen aus der dritten Dekade (13.09. – 23.09.) ist es jetzt an der Zeit, in der Liebe durchzustarten. Aber Achtung: Als Sternzeichen Jungfrau strebst du immer etwas zu viel nach Perfektion. Am 03. Juli steht dir die Bedrohung bevor, dein Liebesleben zu sehr zu hinterfragen. Dein Pflichtgefühl legt dir Steine in den Weg. Begegnet dir dein Partner nicht mit der gleichen Intensität oder hast du das Daten als Single satt?

Ein innerer Drang wird dich dazu leiten, die Einsamkeit zu suchen. Befolge den Rat des Monatshoroskops und gehe unbedingt gegen diesen Querschläger vor! Verlasse deine Routine und suche nach Möglichkeiten, um frischen Wind in dein Liebesleben zu bringen. Dann wirst du als Jungfrau im Juli ein neues Feuer in der Liebe entfachen. Am 26. Juli brennst du förmlich, wenn der Mars sich vor die Sonne schiebt. Im Sexleben blühst du jetzt auf! Als Jungfrau kannst du unbeschwert und ohne Erwartungen in der Liebe sein – nicht jede Begegnung muss gleich zur tiefen Beziehung werden. Jungfrau-Singles können im Juli laut Monatshoroskop zum wahren Höhepunkt kommen.

Jungfrau Monatshoroskop: Juli 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Jungfrau behält sich das Monatshoroskop im Juli 2024 eine Achterbahnfahrt von Höhen und Tiefen vor. Indem du die Ratschläge des Universums befolgst und die Energie von Powerplanet Merkur annimmst, kannst du den Monat Juli mit Leichtigkeit zu einem wahren Highlight machen. Achte darauf, die Querschläger zu umgehen und die Balance zwischen Gesundheit und Karriere nicht zu gefährden. Mit etwas Anstrengung steht der Monat Juli für das Sternzeichen Jungfrau unter einem guten Stern.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du wirklich alles zum Sternzeichen Jungfrau wissen willst, haben wir die perfekten News für dich! Welche die genauen Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Jungfrau sind, erfährst du hier.