Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im August 2024?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im August für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im nächsten Monat in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Jungfrau ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von unterschiedlichen Planeten im Universum beeinflusst werden. Für Jungfrauen der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) ist die Gesundheit durch den Einfluss von Saturn besonders wichtig. Im August wirst du als Sternzeichen Jungfrau von Saturn auf eine harte Probe gestellt. Zum Monatsbeginn fühlst du dich körperlich und seelisch besonders stark – mit Leichtigkeit lebst du deine Jungfrau-typische Pflichttreue aus. Ab dem 7. August wird dich die rückläufige Bewegung von Saturn in der Gesundheit jedoch hart treffen.

Als Jungfrau hast du die Eigenschaft, dir viele Bürden aufzulasten, um anderen eine Hilfe zu sein. Das Monatshoroskop sagt dir voraus, dass einige Menschen deine Mühen mit Füßen treten werden. Am 14. August läufst du als Sternzeichen Jungfrau die Gefahr, Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln. Lasse dich von anderen bei deiner psychischen Gesundheit im nächsten Monat nicht unterkriegen! Es kann helfen, sich jemandem mit deinen Sorgen anzuvertrauen und ein mögliches Trauma der Vergangenheit aufzuarbeiten. Nimmst du den Ratschlag des Monatshoroskops nicht an, könntest du als Jungfrau ab dem 19. August selbstzerstörerische Gedanken entwickeln. Die Sterne werden dir dabei helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, wenn die Sonne am 22. August in dein Sternzeichen Jungfrau tritt.

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

In deiner Karriere erwartet dich als Sternzeichen Jungfrau im Monat August laut Horoskop das große Glück. Jungfrauen der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) werden im August von Glücksplanet Merkur angetrieben. Die Rückläufigkeit von Merkur hat im August einen positiven Einfluss auf das Sternzeichen Jungfrau – sie treibt dich dazu an, dich in der Karriere unter Beweis zu stellen. Am 6. August können sich Jungrauen dank Merkur mit Leichtigkeit in ihrer Intelligenz beweisen. Mit deinem Kommunikationstalent wirst du ein gutes Geschäft machen und deine beruflichen Ziele mit Leichtigkeit erreichen. Das Monatshoroskop rät dir dazu, nicht an dir selbst zu zweifeln und deinen Perfektionstrieb einzuhalten.

Wenn Merkur ab dem 15. August in deinem Zeichen steht, werden Jungfrauen in der Karriere mit vielen gewinnbringenden Erkenntnissen gesegnet. Deine schnelle Auffassungsgabe macht es dir möglich, die Hinweise der Sterne einzufangen und für dich zu nutzen. Doch werde mit deinen beruflichen Erfolgen nicht zu übermütig, ansonsten könnte es dich am 19. August ein gutes Geschäftsverhältnis kosten. Indem du den Weg des Universums befolgst, kann der August für das Sternzeichen Jungfrau in der Karriere zur Hochphase der Erkenntnisse werden.

Glückstage der Jungfrau im August 2024: 05. August 2024 : In der Liebe geht es heute besonders leidenschaftlich zu.

: In der Liebe geht es heute besonders leidenschaftlich zu. 15. August 2024 : Du empfängst einen Geistesblitz, der dich auf der Karriereleiter viel weiterbringen wird.

: Du empfängst einen Geistesblitz, der dich auf der Karriereleiter viel weiterbringen wird. 22. August 2024: Heute liegen dir die Sterne zu Füßen – und die ganze Welt.

DAS hält die Liebe im nächsten Monat für die Jungfrau parat

Das Monatshoroskop kündigt dir im August als Sternzeichen Jungfrau in der Liebe eine spannende Zeit an. Venus steht dir den ganzen Monat über bei und auch Erotiker Mars schenkt dir seine Energie. Für Jungfrauen aus der dritten Dekade (13.09. – 23.09.) ist es jetzt an der Zeit, in der Liebe durchzustarten. Sowohl Jungfrau-Singles als auch Vergebene werden im August gleich zu Monatsbeginn auf ihre Kosten kommen. Am 14. August verleihen dir die Sterne als Jungfrau das Potenzial, jemanden mit Leichtigkeit zu erobern – halte Ausschau nach einem Stier. Dein perfect Match wartet auf dich!

Das Monatshoroskop sieht im August große Gefühle für das Sternzeichen Jungfrau voraus. Bemühe dich darum, die Liebe zum Stier oder einem anderen Zeichen zu intensivieren, arbeite an Konfliktpotenzialen und fördere eine offene Kommunikation. Doch Achtung: Die Reaktionen deines Partners werden nicht immer so sein, wie du es dir vorstellst. Zu Monatsmitte des Augusts könnte darum nicht nur ein Feuer der Leidenschaft entfacht werden. Achte darauf, Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen und überlasse deinem Partner im Bett auch mal die Führung. Du wirst sehen, dass dir ein Richtungswechsel einige Erkenntnisse bringt und dir in der Liebe die notwendige Leichtigkeit schenkt.

Jungfrau Monatshoroskop: August 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Jungfrau behält sich das Monatshoroskop im August 2024 eine Achterbahnfahrt von Höhen und Tiefen vor. Indem du die Ratschläge des Universums befolgst und die Energie von Powerplanet Merkur annimmst, kannst du den Monat August mit Leichtigkeit zu einem wahren Highlight machen. Versuche, die Kontrolle im nächsten Monat ein Stück weit aufzugeben und dich von anderen verwöhnen zu lassen. Wenn du an dir selbst arbeitest, steht der Monat August für das Sternzeichen Jungfrau unter einem guten Stern.

